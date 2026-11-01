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Španělský trik: kuličku z alobalu hází do pračky. Jaký má účinek a proč je užitečná

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Vytáhnete z bubnu svetr a on se vám přisaje k rukávu košile. Ponožky drží v jednom chumlu a na tmavé mikině se objeví chlupy od psa, které tam před praním nebyly vidět. Právě na tuhle drobnou otravnost slibuje zabrat trik, ke kterému stačí kus fólie z kuchyňské zásuvky. Proč prádlo jiskří a lepí se k […]
Španělský trik: kuličku z alobalu hází do pračky. Jaký má účinek a proč je užitečná

Španělský trik: kuličku z alobalu hází do pračky. Jaký má účinek a proč je užitečná

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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