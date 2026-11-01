Španělský trik: kuličku z alobalu hází do pračky. Jaký má účinek a proč je užitečná

Vytáhnete z bubnu svetr a on se vám přisaje k rukávu košile. Ponožky drží v jednom chumlu a na tmavé mikině se objeví chlupy od psa, které tam před praním nebyly vidět. Právě na tuhle drobnou otravnost slibuje zabrat trik, ke kterému stačí kus fólie z kuchyňské zásuvky.
Proč prádlo jiskří a lepí se k sobě
Za vším stojí statická elektřina. Když se kusy oblečení v bubnu otírají jeden o druhý, přeskakují mezi látkami drobné elektrické náboje a nabité kousky se potom navzájem přitahují. Výsledkem je prádlo, které drží pohromadě, přitahuje každé smítko z bubnu a při dotyku občas dá nepříjemnou elektrickou ránu.
Nejvíc s tím mají potíže majitelé syntetiky. Umělá vlákna, třeba akryl nebo elastan, drží náboj houževnatě, kdežto bavlna a len se ho zbavují snáz. Nejhůř dopadají várky, ve kterých se oba druhy materiálu promíchají. Typicky jde o sportovní trička, fleecové mikiny nebo legíny, které se v bubnu potkají s bavlněnými ručníky.
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Na španělských webech o domácnosti se postup objevuje už několik let. Z alobalu se zmuchlají dvě až tři pevné kuličky o průměru několika centimetrů a hodí se do bubnu spolu s prádlem. Prací prostředek ani program se kvůli tomu nemění, pračka jede stejně jako obvykle.
Vysvětlení zní logicky. Hliník dobře vede elektřinu, a proto má náboj z látek odvádět, aby se oblečení tolik nelepilo a nechytalo nečistoty. Část návodů navíc tvrdí, že kuličky pomohou i s chlupy psů a koček, které se zachytí ve vláknech.
Lákavá je i cena. Roli fólie má v kuchyni skoro každý a jedna kulička vydrží řadu várek.
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Tady je ale háček. Na vlhkém prádle se statická elektřina skoro nedrží, protože voda náboj průběžně odvádí. Oblečení v pračce zůstává po celou dobu praní mokré, takže kulička nemá co odvádět. Upozornila na to i Michelle Feng, marketingová manažerka výrobce spotřebičů Hisense, v rozhovoru pro web Tom’s Guide. Jiskření a lepení se naplno ukážou teprve v sušičce, kde horký vzduch látky vysuší a ty se o sebe dál třou.
Statická elektřina se naplno projeví až v sušičce, kde horký vzduch prádlo vysuší. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo chce alobalu dát šanci, udělá lépe, když ho přihodí až do sušičky. Ani tam ale nečekejte zázrak. Že by fólie statickou elektřinu v sušičce znatelně ubrala, zatím nikdo přesvědčivě nedoložil, a Hisense proto trik nedoporučuje. Plnohodnotnou náhradou sušicích míčků kulička také není. Míčky totiž kusy prádla v bubnu rozhánějí od sebe, takže mezi nimi lépe proudí teplý vzduch.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Hledisko V pračce V sušičce Statická elektřina Mokré prádlo náboj neudrží, v bubnu se skoro nehromadí Teplo a suchý vzduch ji zesilují, tady vzniká nejvíc Co zmůže kulička V pračce nemá co odvádět Přínos proti statické elektřině zatím není doložený Doporučení Přidávat ji nemusíte Lepší místo pro pokus, zázrak ale nečekejte Na co si dát u alobalu pozor Přečtěte si také: Voda v polských lázních obsahuje mimořádně hodně látek na klouby. Češi tam zaplatí o 37 % méně než doma
Alobal v bubnu není úplně bez rizika. Odstávající cípy fólie dokážou zatrhnout jemné tkaniny a zmuchlaný hliník se časem drolí, takže odlomené kousky mohou skončit ve filtru nebo v odpadu. Jednorázový pokus s pevně zmáčknutou kuličkou podle Feng pračku sotva poškodí, jako pravidelný zvyk by ho ale nedoporučila.
Pokud to přesto chcete zkusit, držte se tří zásad:
Kuličku pevně zmáčkněte v dlaních a uhlaďte, dokud nebude hladká jako kamínek. Jakmile začne praskat nebo se z ní začnou odlupovat kousky, vyhoďte ji. Jemné halenky, punčocháče nebo spodní prádlo raději perte i sušte bez ní. Co zabírá spolehlivěji
Hodně udělají obyčejné návyky. Syntetiku perte a sušte odděleně od bavlněných a lněných kousků, protože právě jejich kombinace náboj nejvíc přiživuje. V sušičce pak běžně pomáhají ubrousky proti statické elektřině nebo vlněné sušicí míčky.
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Alobalová kulička tak zůstává levným nouzovým pokusem do sušičky pro chvíle, kdy žádný z těchto pomocníků zrovna nemáte. Do pračky ji přidávat nemusíte, protože tam jí voda práci odvede sama.
Zdroje: https://www.homesandgardens.com/household/laundry/foil-hack-for-dryer-static, https://producthelp.whirlpool.com/Laundry/Dryers/Dryer/Drying_Performance/Reducing_Static, https://www.xatakahome.com/tutoriales/truco-para-evitar-electricidad-estatica-proteger-tus-prendas-lavadora-clave-papel-aluminio, https://okdiario.com/howto/adios-pelos-mascota-truco-mas-sencillo-del-papel-aluminio-eliminarlos-tu-ropa-12790873, https://www.cronista.com/en/today/putting-aluminum-foil-balls-in-the-washing-machine-why-it-is-recommended-and-what-it-is-for/, https://www.blesk.cz/clanek/741967, https://www.tomsguide.com/home/people-are-putting-aluminum-foil-in-their-washing-machines-i-asked-an-appliance-expert-if-its-safe