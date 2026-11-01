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Češi to netuší: Takhle málo se stačí hýbat, aby to mělo účinekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pravidelné běhání, hodina v posilovně a k tomu deset tisíc kroků každý […]
Češi to netuší: Takhle málo se stačí hýbat, aby to mělo účinek
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 01.11.2026 04:27
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Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...Všechny články tohoto autora →
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