Babiččin trik na rajskou omáčku zná málokdo. Stačí 1 lžíce na konci a už nikdy nebude kyselá

Je neděle, knedlík se vaří a hovězí je krásně měkké. Ochutnáte rajskou a omáčka vás nepříjemně štípne na jazyku. Přisypat cukr? Nechat ji ještě probublat?
Když na stole čekají talíře, nikdo nechce začínat od začátku. Pomoc přitom bývá v lednici jen pár kroků od plotny.
Lžíce másla na úplný závěr
Nepříjemně ostrou, štípavou kyselost rajské zjemní obyčejné chlazené máslo, které vmícháte do hotové omáčky. Kuchaři i zkušené hospodyně tuhle fintu znají, doma se na ni ale často zapomíná. V profesionálních kuchyních je běžná a Francouzi pro ni mají i vlastní název monter au beurre.
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„Chlazené máslo na závěr omáčku zjemní a ‚naleští‘, jak říkají kuchaři,“ uvedl pro Rohlik.cz Roman Vaněk, kuchař a autor receptu na rajskou s hovězím masem.
Na běžný hrnec stačí zhruba lžíce studeného másla. Pak ochutnejte, a když omáčka pořád štípe, přidejte ještě kousek.
Jak máslo vmíchat, aby se nesrazilo
Hotovou omáčku odstavte z plotny a po kouscích do ní vmíchávejte máslo nakrájené na kostičky, které vyndáte z lednice až v tu chvíli, ať je co nejstudenější. Hotovo je, jakmile se poslední kousek rozpustí a rajská trochu zhoustne a dostane lesk.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do švestkových knedlíků patří 1 surovina, kterou znaly hospodyně z Moravy po generace Máslo se do rajské vmíchává po kouscích až mimo plotnu a omáčka se pak už nevaří. Ilustrační foto. Zdroj: Jess Bailey Designs / Pexels.
Potom už rajskou nevařte. Při ohřívání buďte trpěliví a nechte ji jen pomalu prohřát, protože prudký var může máslovou emulzi rozdělit. Studené máslo na závěr nezaměňujte s tukem, na kterém na začátku restujete zeleninu.
Kdo má raději smetanovou chuť, může místo másla použít smetanu ke šlehání nebo lžíci zakysané smetany. I ta patří do omáčky až na konci.
Proč máslo funguje
Máslo funguje jako polštář: kyselé tóny se o něj obrousí a omáčka působí kulatěji. Stejnou službu udělá i smetana. Ani jedno přitom kyselinu chemicky nemění, takže v omáčce zůstává a jen se výrazně zmírní její ostrost.
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To je u rajské dobře, protože má být sladkokyselá. České recepty ji dochucují cukrem a zároveň citronem nebo octem. Po másle tedy ustoupí nepříjemná ostrost a příjemná svěžest zůstane. U hodně kyselé omáčky se máslo dá zkombinovat se špetkou cukru.
Cukr a soda mají svá úskalí
Doma se kyselost nejčastěji řeší cukrem nebo špetkou jedlé sody. Každý z nich působí jinak než máslo:
Co udělá Na co si dát pozor Cukr kyselost na jazyku přebije přeslazená omáčka je stejná chyba jako kyselá Jedlá soda kyselinu skutečně neutralizuje přebytek dá mýdlovou pachuť Studené máslo ostrost zjemní, dodá lesk přidat mimo plotnu a už nevařit Přečtěte si také: Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do mléka a krupicová kaše bude hladká jako samet
Cukr i sodu proto přidávejte jen po troškách a mezitím ochutnávejte. Když v America’s Test Kitchen v roce 2013 porovnávali obě cesty, vyhrál cukr. Soda sice kyselost srazila, ale s ní omáčka ztratila i kus rajčatové chuti. Když sodu přeženete, vrátí omáčce část svěžesti kapka citronové šťávy nebo octa.
Kyselosti předejdete už u základu
Hodně se rozhoduje na začátku. Kořenovou zeleninu orestujte na tuku dotmava. Opečená zelenina na dně hrnce zkaramelizuje, omáčce prohloubí chuť a kyselost protlaku pak utlumí. Sladkost k tomu přidá hlavně mrkev, která rajské dodá i barvu. Protlak pak krátce orestujte se základem, klidně s trochou cukru, a teprve potom zalijte vývarem.
Kořenová zelenina orestovaná dotmava utlumí kyselost rajské už od základu. Ilustrační foto. Zdroj: Cedric Heinrich / Pexels.
Záleží i na surovině. Cukr v rajčatech přibývá až během zrání, takže čím zelenější plod, tím víc v chuti vynikne kyselina. Při nákupu konzervovaných rajčat se vyplatí podívat se na složení. Některá obsahují přidanou kyselinu citronovou, která omáčku může zkyselit.
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Nakonec můžete sáhnout po tradičním nastrouhaném perníku. Omáčku zahustí a dodá jí kořeněnou sladkost. Spolu se lžící studeného másla vmíchanou mimo plotnu tak dostanete hustší a lesklou rajskou.
Zdroje: https://www.rohlik.cz/chef/59-rajska-omacka-s-hovezim-masem, https://forbes.cz/hezky-cesky-naucte-se-perfektni-rajskou-omacku-snadny-bylinkovy-knedlik/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-rodinne-stribro-klasicke-ceske-omacky-40013903, https://forbes.cz/rajda-co-ma-stavu-a-nezabere-pul-dne-v-kuchyni/, https://www.denik.cz/hobby/obednedelni20070609/, https://www.chowhound.com/1479328/why-soups-sauces-never-taste-like-restaurant, https://www.expats.cz/czech-news/article/in-the-czech-kitchen-make-a-rich-slow-cooking-tomato-gravy, https://blog.hannainst.com/determining-tomato-maturity-by-measuring-ph, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-omacku/, https://www.tastingtable.com/879881/the-best-ways-to-fix-bitter-tomato-sauce/, https://thetakeout.com/1659211/add-carrot-fix-acidic-tomato-sauce, https://www.foodrepublic.com/1718447/fix-bitter-pasta-sauce-baking-soda/, https://www.americastestkitchen.com/how_tos/6605-using-baking-soda-to-tone-down-tomato-sauce