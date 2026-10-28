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Šalvěj: zázračný lék na pocení

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Pocení je zcela přirozený proces, který slouží jako termoregulační nástroj našeho těla. Pocení je velmi zdravé, protože tělo ochlazuje a čistí, je ale také nekomfortní. Pokud nadměrným pocením trpíte, pomoci vám může i šalvěj lékařská, která je známá jako nejúčinnější bylinka proti tomuto problému.
Šalvěj

Šalvěj

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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