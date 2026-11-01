Ferrari odhalilo cenu svého prvního elektromobilu. Za polovinu koupíte auto s lepšími parametry, ale bez koníka na kapotě

Když Ferrari v říjnu 2026 oznámilo americkým médiím cenu svého prvního sériově vyráběného elektromobilu, částka 560 800 dolarů v automobilovém světě příliš nepřekvapila. Umožnila ale konkrétněji posoudit, jak vysokou prémii si značka se vzpínajícím se koněm ve znaku účtuje. Lucid Air Sapphire, třímotorový elektrický sedan vyráběný v Kalifornii, stojí 249 000 dolarů. To je méně než polovina ceny Ferrari Luce. Lucid přitom nabízí vyšší výkon, rychlejší zrychlení a delší dojezd. Jenže na jeho kapotě není vzpínající se kůň – a právě značka může v tomto segmentu znamenat víc než samotné technické parametry. Ferrari neprodává nejlepší poměr ceny a výkonu. Prodává první čistě elektrický model ve své historii a s ním i symboliku, kterou konkurence nemůže jednoduše napodobit.
Co přesně Ferrari Luce nabízí
Luce je prvním čistě elektrickým modelem Ferrari a zároveň čtyřdveřovým vozem s pěti místy k sezení. Pod podlahou má baterii s kapacitou 122 kWh, která napájí čtyři nezávislé elektromotory – jeden pro každé kolo. Celkový výkon dosahuje 1 035 koní (772 kW) a točivý moment činí 990 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h má trvat 2,5 sekundy a maximální rychlost dosahuje 310 km/h.
Ferrari uvádí dojezd až 530 kilometrů podle metodiky WLTP. Americký odhad podle EPA se pohybuje kolem 450 kilometrů. Maximální nabíjecí výkon na stejnosměrné nabíjecí stanici má dosahovat 350 kW, tedy o 50 kW více než u Lucidu Air Sapphire. Evropská cena při květnovém představení v Římě činila 550 000 eur. Podle kurzu České národní banky z 23. října 2026 to odpovídá přibližně 13,4 milionu korun. Přepočet americké ceny vychází zhruba na 12,2 milionu korun. Tyto částky ovšem nejsou přímo srovnatelné, protože se mohou lišit daněmi a dalšími náklady. Oficiální česká cena zatím není veřejně dostupná.
Ferrari u modelu Luce zdůrazňuje také konstrukci baterie s vyměnitelnými moduly. Takové řešení by mohlo v budoucnu usnadnit servis a případné opravy jednotlivých částí baterie. Nelze z něj však automaticky vyvozovat, že bude možné jednoduše vyměnit moduly za novější články s vyšší kapacitou nebo pokročilejší technologií. Pro majitele mimořádně drahého vozu může být každopádně důležité, jak dobře bude baterie opravitelná a servisovatelná v průběhu let.
Lucid Air Sapphire: víc za míň
Srovnání s
Lucid Air Sapphire vyznívá poměrně jednoznačně, pokud se zaměříme výhradně na technické parametry a cenu.
Parametr Ferrari Luce Lucid Air Sapphire Cena (USA) 560 800 USD 249 000 USD Výkon 1 035 koní (772 kW) 1 234 koní (920 kW) 0–100 km/h 2,5 s přibližně 1,9 s Dojezd (odhad EPA) přibližně 450 km přibližně 687 km Kapacita baterie 122 kWh přibližně 118 kWh Maximální DC nabíjecí výkon 350 kW 300 kW
Lucid má o 199 koní vyšší výkon, na jedno nabití ujede podle uvedených odhadů o více než 200 kilometrů dál a zrychluje rychleji. To vše s baterií o podobné, podle uvedených hodnot dokonce mírně nižší kapacitě. Samotné srovnání kapacity a dojezdu ale nevypovídá o celkové efektivitě za všech podmínek – výsledky ovlivňují také metodika měření, jízdní styl, rychlost a další faktory.
Cenový rozdíl činí 311 800 dolarů. Za takovou částku by se v Česku dal pořídit i velmi slušný rodinný dům. Pokud tedy vybíráte elektromobil podle výkonu, zrychlení a dojezdu v poměru k ceně, Lucid vychází výrazně lépe.
V čem má naopak navrch Ferrari? Především v prestiži značky, exkluzivitě a tradici. Lucid je technologicky zaměřená automobilka, zatímco Ferrari má desítky let budovanou pověst výrobce sportovních vozů. Pro část zákazníků je právě tato pověst jedním z hlavních důvodů, proč jsou ochotni zaplatit mnohem více.
Čtyřicet milionů za jeden kus? Kontext je všechno
V srpnu 2026 se na aukci
RM Sotheby’s v Monterey prodal jeden exemplář modelu Luce za 40 milionů dolarů, tedy přibližně 870 milionů korun. Částka obletěla svět, bez kontextu ale může působit zavádějícím dojmem.
Nešlo o běžný vůz z ceníku. Předmětem aukce bylo takzvané „Chassis 0“, tedy první vyrobené produkční šasi programu Luce, s jedinečným lakováním a specifickou úpravou v rámci programu Tailor Made. Celý výtěžek aukce měl putovat na charitativní účely prostřednictvím Ferrari Foundation a aukční dům neúčtoval kupujícímu obvyklý příplatek.
Srovnávat aukční cenu 40 milionů dolarů s běžnou cenou 560 800 dolarů je proto zavádějící. Jde o mimořádný sběratelský předmět prodávaný za specifických podmínek, nikoli o částku, za kterou si zákazník pořídí standardní sériový vůz.
Kdo si Luce koupí a proč
Cílovou skupinou Ferrari Luce pravděpodobně nebudou lidé, kteří vybírají auto podle tabulek technických parametrů. Značka míří především na své stávající zákazníky, kteří chtějí praktičtější vůz pro každodenní používání, ale zároveň se nechtějí vzdát světa Ferrari. Čtyři dveře, pět míst k sezení a velkorysejší zavazadlový prostor mají modelu umožnit širší využití než u tradičních dvoumístných sportovních vozů. Ferrari při představení zároveň deklarovalo snahu oslovit i nové zákazníky, kteří by o jeho spalovacích modelech jinak neuvažovali.
Luce přitom nemá nahradit spalovací supersporty ani modely s motorem V12. Rozšiřuje nabídku o novou kategorii elektrického vozu. Jeho dojezd podle WLTP se pohybuje na podobné úrovni jako u některých výkonných elektrických modelů, například Porsche Taycan Turbo GT, u kterého se uvádí přibližně 528 až 554 kilometrů podle konkrétní verze a konfigurace. Mercedes-Benz EQS může v některých variantách nabídnout dojezd přibližně 631 až 785 kilometrů WLTP. Přímé srovnání je však nutné brát s rezervou, protože jednotlivé verze se liší a výsledky podle WLTP nemusí odpovídat reálnému provozu.
Ferrari ovšem necílí na zákazníky, pro které je nejdelší dojezd hlavním kritériem. Zatímco u luxusního sedanu Mercedesu může být důležitý především komfort a cestovní dosah, u Ferrari hraje velkou roli také výkon, jízdní projev, design a samotná značka.
V Česku je oficiálním zastoupením Ferrari společnost Scuderia SF Praha. Při představení se počítalo s dodávkami do Evropy na konec roku 2026 a s uvedením na americký trh ve druhém čtvrtletí roku 2027. Konkrétní čekací lhůty pro české zákazníky nejsou veřejně známé. Zájemci se proto musí obrátit přímo na autorizovaného prodejce.
Značka jako nejdražší součástka
Ferrari Luce podle nás dobře ukazuje, co může znamenat značka přidávající automobilu na ceně. Nejde o nejvýkonnější, nejrychlejší ani nejúspornější elektromobil na trhu. Je to především první čistě elektrické Ferrari. A právě označení „první elektrické Ferrari“ představuje hodnotu, kterou Lucid, Porsche ani Mercedes nemohou jednoduše nabídnout.
Za 560 800 dolarů si kupujete vůz, který v některých technických disciplínách zaostává za podstatně levnější konkurencí. Zároveň ale získáváte nový model od značky s mimořádně silnou historií a postavením ve světě sportovních automobilů. Pro někoho je taková prémie neobhajitelná, pro jiného je právě součástí toho, co dělá Ferrari Ferrari.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík