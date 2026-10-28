Anturie a jim podobné lopatkovce patří mezi oblíbené pokojové rostliny, a to hlavně díky svým nevšedním květům. Jestliže se chcete co nejdéle těšit z této krásy, je potřeba rostliny pravidelně hnojit. Nemusíte přitom sahat po speciálních přípravcích. Základem takového elixíru pro pokojovky jsou obyčejné ovesné vločky.
Příprava ovesného hnojiva
Postup je velmi jednoduchý. Do mixéru nasypejte 4 polévkové lžíce ovesných vloček, zalijte 1 litrem čisté vody a rozmixujte do hladka. Směs nakonec přeceďte přes husté sítko a používejte jako běžnou zálivku. Ovesné vločky obsahují důležité živiny pro růst a kvetení. Jsou bohaté na fosfor, dusík, draslík, hořčík a vápník. Po takovém životabudiči budou rostliny nádherně kvést. Levné ovesné hnojivo můžete použít ke všem kvetoucím pokojovkám jako jsou například fialky, orchideje nebo vánoční kaktus.
Hnojivo z bramborových slupek
Čistě přírodní hnojivo získáte také z bramborových slupek, které je škoda vyhazovat. Slupky ze dvou středně velkých brambor vyskládejte na plech a nechejte pořádně vysušit buď na přímém slunci nebo v troubě. Poté je pořádně rozmixujte v mixéru a zalejte půl litrem čisté vody. Zalévejte přímo ke kořenům. Hnojivo je bohaté na dusík, draslík, bór a další živiny, jenž zajistí, aby anturie a lopatkovce kvetly po celý rok.
Foto: Pixabay
Pomohou i vařené slupky
Další možností, jak si připravit domácí hnojivo, je bramborové slupky uvařit ve vodě. Potřebovat budete slupky ze 3-6 brambor a 1 litr vody. Musí projít varem, vodu nechejte vychladnout, a poté sceďte. Díky bramborovým slupkám bude plná vitamínů a minerálů. Rostliny zalévejte ke kořenům jednou za čtrnáct dní. Zbytek hnojiva můžete uchovávat v lednici. Jako alternativu vařených bramborových slupek můžete ke hnojení využít i vodu z vařených vajec nebo nesolených brambor.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Anturiím prospěje ovesné hnojivo. Pokvetou jako nikdy předtím
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