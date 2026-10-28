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Anturiím prospěje ovesné hnojivo. Pokvetou jako nikdy předtím

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Anturie a jim podobné lopatkovce patří mezi oblíbené pokojové rostliny, a to hlavně díky svým nevšedním květům. Jestliže se chcete co nejdéle těšit z této krásy, je potřeba rostliny pravidelně hnojit. Nemusíte přitom sahat po speciálních přípravcích. Základem takového elixíru pro pokojovky jsou obyčejné ovesné vločky.
Anturie

Anturie

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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