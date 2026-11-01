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Test znalostí o autobazarech z 90. let: Kdo si pamatuje tehdejší nákup ojetin, má šanci na 10/10

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Koupě ojetého auta v devadesátých letech začínala často úplně jinak než dnes. Člověk si nemohl večer sednout k počítači a během několika minut vybrat vůz.
Dacia 1300

Dacia 1300

Zdroj: Foto: dacia24.de / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 04:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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