Test znalostí o autobazarech z 90. let: Kdo si pamatuje tehdejší nákup ojetin, má šanci na 10/10

Test znalostí o autobazarech z 90. let: Kdo si pamatuje tehdejší nákup ojetin, má šanci na 10/10Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dacia 1300Zdroj: Foto: dacia24.de / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Článek byl publikován 01.11.2026 04:11
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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