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Na Cresu je jezero, ke kterému nesmíte ani na břeh. Jeho dno leží pod úrovní moře, ale funguje jako přírodní vodárna ostrova

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Hladina Vranského jezera na Cresu leží 13 metrů nad mořem, dno o 74,5 metru níž. K vodě se nesmí, protože z ní pije Cres, Lošinj i Ilovik.
Na Cresu je jezero, ke kterému nesmíte ani na břeh. Jeho dno leží pod úrovní moře, ale funguje jako přírodní vodárna ostrova

Na Cresu je jezero, ke kterému nesmíte ani na břeh. Jeho dno leží pod úrovní moře, ale funguje jako přírodní vodárna ostrova

Zdroj: Enea / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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