Jak osmažit dokonalý chléb ve vajíčku, aby nenasákl olejem. Trik mé babičky je absolutně spolehlivý

Proč se chléb mění v olejovou houbu
Největším nepřítelem je příliš měkký a čerstvý chléb. Vlhká střída ochotně nasaje všechno, co jí nabídnete, a při smažení pak stejně ochotně pohltí i tuk. Druhým viníkem bývá příliš řídká vaječná směs a třetím pánev, která ještě nestihla pořádně zahřát olej.
Výsledkem je krajíc, který zvenku působí zlatavě, ale uvnitř je mokrý a mastný. Pokud to znáte, nejste sami. Naštěstí žádná složitá technika k nápravě není potřeba.
Postup, který funguje
Na 6 krajíců chleba, nejlépe ze včerejška, potřebujete 2 velká vejce, asi 100 ml mléka, špetku soli a 2 až 3 lžíce oleje na smažení.
- Nakrájejte chléb na středně silné plátky. Starší chléb je pevnější a při namáčení se nerozpadne.
- Prošlehejte vejce s mlékem a solí v hlubším talíři. Směs má být hladká, ale ne vodnatá.
- Namáčejte jen krátce. Každý krajíc protáhněte směsí z obou stran a nenechávejte ho ve vaječné lázni ležet, jinak změkne a při smažení vsákne víc tuku.
- Pořádně rozehřejte pánev. Stačí tenká vrstva oleje na střední teplotu. Má být tak horký, aby se krajíc začal smažit hned, ale ne tak žhavý, aby zvenku ztmavl a uvnitř zůstal syrový.
- Smažte do zlatohnědé několik minut z každé strany, dokud nevznikne pěkná kůrčička.
Pánev nepřeplňujte. Když do ní vložíte příliš mnoho krajíců najednou, teplota oleje prudce klesne a chléb začne tuk nasávat. Raději smažte po menších dávkách a mezi nimi nechte olej opět zahřát.
Hotové krajíce odložte v jedné vrstvě na talíř vyložený papírovou utěrkou, aby se zbavily přebytečného tuku, a podávejte teplé.
Pět pravidel proti mastnotě a verze z trouby
- Sáhněte po chlebu ze včerejška, čerstvý je příliš nasákavý.
- Nepřehánějte to s mlékem. Na šest krajíců se osvědčila dvě vejce a zhruba 100 ml mléka.
- Nenechávejte chléb ve směsi, krátké namočení z obou stran stačí.
- Hlídejte teplotu oleje. Příliš studený prodlouží smažení a krajíc nasaje tuk, příliš horký rychle ztmavne. Střední teplota je nejlepší volba.
- Nelijte na pánev moc oleje. Stačí tenká vrstva a mezi dávkami případně trochu přidejte, ale počkejte, až se ohřeje.
Chcete tuku ještě méně? Zkuste pečenou variantu. Krajíce namočte do stejné vaječné směsi, položte na plech s pečicím papírem a lehce je postříkejte olejem. Pečte při 200 °C zhruba 10 až 15 minut, pak je otočte a dopečte ještě pár minut, dokud nezezlátnou.
Textura nebude úplně stejná jako z pánve, ale dostanete praktickou verzi s menším množstvím přidaného tuku.
Malé vylepšení navíc: do vaječné směsi můžete přidat lžičku perlivé vody nebo špetku kukuřičného škrobu, což může pomoci k nadýchanější struktuře. Usmažené krajíce také můžete krátce nechat okapat na mřížce, aby zespodu nezvlhly párou.
Zlaté pravidlo tedy zní: chléb jen krátce namočit, olej dobře rozehřát a smažit po menších dávkách. A jaký je váš tajný trik na dokonalou snídani ze starého chleba?
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková