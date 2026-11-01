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Jak osmažit dokonalý chléb ve vajíčku, aby nenasákl olejem. Trik mé babičky je absolutně spolehlivý

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Těšíte se na voňavou snídani, ale na talíři přistanou těžké, olejem nasáklé krajíce. Přitom chléb ve vajíčku patří mezi pokrmy, které se dají zvládnout na jedničku. Stačí vědět, kde se obvykle dělá chyba.
Jak osmažit dokonalý chléb ve vajíčku, aby nenasákl olejem. Trik mé babičky je absolutně spolehlivý

Jak osmažit dokonalý chléb ve vajíčku, aby nenasákl olejem. Trik mé babičky je absolutně spolehlivý

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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