Kdo zasadí okrasnou trávu bez znalosti její povahy, za rok vytrhává plevel po celé zahradě. Některé druhy se šíří jako lavina

Okrasné trávy se prodávají jako nenáročná ozdoba záhonu, která v létě šumí a v zimě drží strukturu. U většiny druhů to platí. Pět jmen však zahradníci i odborné instituce zmiňují opakovaně a s obavami: výběžkaté bambusy rodu
Phyllostachys, mexická péřovka ( Nassella tenuissima), japonská krvavá tráva ( Imperata cylindrica), dochan setý ( Pennisetum setaceum) a ozdobnice čínská ( Miscanthus sinensis). Při procházení podkladů jsme narazili na společného jmenovatele. Největší past se jen zřídka skrývá ve výšce, do které tráva doroste. Mnohem častěji tkví ve způsobu rozmnožování, který zůstává očím skrytý v půdě nebo v drobných obilkách. Kdo tenhle mechanismus zná, pozná průšvih dřív, než si ho odnese z prodejny. Bambus Phyllostachys: tráva, která utíká podzemím
Bambusy jsou botanicky trávy a rod
Phyllostachys patří k nejprodávanějším. České e-shopy ho nabízejí jako materiál na živé ploty a vyzdvihují dva argumenty: rychlý růst a odolnost vůči mrazu. Obě vlastnosti sedí. Právě v nich však vězí háček.
Univerzita v Georgii rozlišuje bambusy trsnaté a výběžkaté.
Phyllostachys spadá do druhé skupiny. Jeho oddenky se podle tamní poradenské služby prodlouží až zhruba o 1,5 metru za rok a porost může každou sezónu zdvojnásobit plochu. Na malé české parcele to znamená, že keř vysazený u plotu za tři až čtyři roky prorazí do trávníku, pod dlažbu nebo k sousedům.
Podzemní stonky přitom slouží jako zásobárna energie. Když je majitel odsekne nad zemí, bambus z oddenků znovu obrazí. Mladé výhony se objevují i desítky centimetrů od mateřské rostliny, v místech, kde je nikdo nečeká.
Mexická péřovka a ozdobnice: lavina ze semen
Opačnou strategii volí mexická péřovka, česky také kavyl nejtenčí. Její jemné, světle zlatavé chomáče se v posledních letech staly hitem moderních štěrkových záhonů. Poradenská služba v Severní Karolíně k ní uvádí, že snadno uniká z výsadeb, protože produkuje tisíce semen.
Mateřský trs přitom zůstává na svém místě a vypadá nevinně. Problém vyklíčí okolo: ve spárách, na štěrku, v sousedním záhonu. Jeden exemplář vyprodukuje během sezóny tolik obilek, že po roce či dvou lze vyplít celou hromadu semenáčků.
Podobně se chová ozdobnice čínská, jedna z nejrozšířenějších zahradních trav vůbec. Lesní služba USA ji ve svém příručním atlasu invazních rostlin popisuje jako oblíbenou okrasnou trávu, která se množí semenem a z kultury zplaňuje. Výslovně jmenuje i pruhovanou formu
Miscanthus sinensis var. zebrinus. Tu mnozí kupují v domnění, že pestrolistý kultivar je „zkrocený“. Podle americké příručky může z výsadeb utíkat stejně. Vedle semen se ozdobnice dokáže šířit i oddenky, byť méně dravě než bambus. Japonská krvavá tráva a dochan setý: krása s rizikem
Červeně zbarvená japonská krvavá tráva působí jako malý, spořádaný doplněk záhonu. Druh
Imperata cylindrica však Floridská univerzita řadí mezi velmi agresivní trávy, které vytvářejí husté jednodruhové porosty propletené sítí oddenků. Po narušení, třeba po rytí, rychle obráží. Poradenská služba Univerzity v Missouri u zahradní formy uvádí rychlé šíření, i když ji nepovažuje za přehnaně agresivní.
Teplota rozhoduje. Mapy mrazuvzdornosti řadí Česko do zón 6b až 8b, přičemž nejteplejší pásma zasahují jižní Moravu a městské tepelné ostrovy. Mírné zimy posledních let posouvají řadu zahrad blíž k podmínkám, ve kterých oddenkaté teplomilné trávy prosperují.
Dochan setý je zase jediným druhem z pětice, který evropské právo zakazuje přímo. AOPK ČR ho v
přehledu invazních druhů z unijního seznamu uvádí mezi rostlinami, na které se vztahuje zákaz dovozu, prodeje, držení, pěstování, rozmnožování i vypouštění do volné přírody. V suchých subtropických oblastech totiž vytlačuje původní vegetaci a zvyšuje riziko požárů. Trsnatá, výběžkatá, nebo samovýsevná? Co prozradí etiketa
Před nákupem se vyplatí věnovat půl minuty cedulce u květináče. Rozhodují dva údaje: botanický latinský název a růstový typ. Univerzita v Missouri dělí okrasné trávy na trsnaté a na takzvané běžící, které se šíří nadzemními stolony nebo podzemními oddenky a dokážou udusit okolní vegetaci. K tomu je potřeba připočíst třetí skupinu, samovýsevné druhy.
Typ růstu Označení na etiketě Jak se šíří Jak ho držet na uzdě Trsnatý clump-forming, trsnatá trs pomalu mohutní ze středu dělení rýčem jednou za pár let Výběžkatý running, spreading, rhizomatous, výběžkatá oddenky nebo stolony mimo výsadbu bariéra, příkop, pravidelné odkopávání Samovýsevný self-seeding, reseeds semenáčky v okolí řez květenství před dozráním semen
Pokud cedulka růstový typ neuvádí, ptejte se prodavače. Odpověď „roste rychle“ zní jako přednost, u trávy však často signalizuje opak.
Jako bezpečnější volbu pro začátečníka zmiňuje poradenská služba Univerzity v Missouri kostřavu sivou, třtinu ostrokvětou a dochan psárkovitý. Jde o trsnaté druhy, které se zvětšují postupně a dají se snadno rozdělit. Většina okrasných trav na trhu do téhle kategorie patří. Riziko tedy nese menšina, kterou ale lze předem vytipovat.
Jak zkrotit trávu, která už roste na záhoně
Kdo má rizikovou trávu zasazenou, zahradu ještě neztratil. Postup se odvíjí od toho, jakou cestou se rostlina rozmnožuje.
Samovýsevné druhy jako péřovka nebo ozdobnice se brzdí nůžkami. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) doporučuje sbírat semena z dobře vyvinutých květenství těsně před dozráním. Stejný okamžik poslouží jako prevence: odstřižené klasy už nic nerozsejí. Část dekorativního efektu sice zmizí, záhon však zůstane čistý.
Výběžkatý bambus vyžaduje fyzickou hranici. Poradenská služba Univerzity v Marylandu ve své příručce o omezování bambusu popisuje tři metody: zapuštěnou rhizomovou bariéru z pevného materiálu kolem celého porostu, otevřený kontrolní příkop, v němž lze unikající oddenky snadno najít a přetnout, jarní odlamování mladých výhonů mimo vymezený prostor.
Marylandští odborníci zároveň upozorňují, že jde o každoroční úkol na dlouhá léta. Varují i před spoléháním na nádobu. Oddenky výběžkatého bambusu dokážou proniknout drenážními otvory a časem poškodit stěny květináče. U běžných trsnatých trav naopak nádoba funguje spolehlivě.
Trsnaté trávy se udržují dělením. Podle návodu RHS k dělení okrasných trav se trs vyryje rýčem a rozpůlí dvěma vidlemi zapíchnutými zády k sobě. Tuhé kořeny lze přeříznout nožem, pilou, v krajním případě sekerou. Části je dobré rychle zasadit a zalít.
Pro jaro 2026 se nabízí jednoduchý kalendář:
březen: seříznout loňskou suchou hmotu, aby nové výhony nebyly ve stínu, březen až duben: dělit chladnomilné trávy včetně kavylů, květen: dělit teplomilné druhy, tedy ozdobnici, imperatu a dochany, až aktivně rostou, duben až květen: kontrolovat bambus a lámat výhony za bariérou.
V českém prostředí se ukazují jemnější odstíny. Botanická databáze Pladias eviduje mexickou péřovku i ozdobnici čínskou jako nepůvodní druhy se statusem „přechodně zavlečený“. Péřovka v Česku poprvé zplaněla v roce 2019, invazní druh z ní však zatím není. Agresivita japonské krvavé trávy je doložena hlavně z teplých oblastí, jako je Florida. U červenolistého dochanu „Rubrum“ botanici často uvádějí, že patří k druhu
Pennisetum advena nebo ke křížencům, nikoli k zakázanému dochanu setému, a právní status tak závisí na správném označení rostliny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková