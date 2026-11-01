Hovězí roštěná na šťávě potřebuje čas, ale odmění se měkkým masem a bohatou chutí poctivého oběda

je přesně ten oběd, u kterého se spěch většinou vymstí. Špinavý kastrol navíc člověk ještě snese, ale nedotažená cibule už Hovězí roštěná chuť jen tak nevrátí. omáčce Samotný recept přitom žádná věda není. Chce jen klid, trochu trpělivosti a maso nechat udělat tak, aby mělo čas povolit. Taková starší kuchyňská klasika, nenápadná na pohled, ale na stole pořád funguje.
U roštěné se postupy často liší jen v detailech. Základ zůstává podobný: plátky hovězího pořádně naklepat, cibuli opéct do
výraznější barvy a počítat přibližně s 90 minutami tepelné úpravy. Někdo dusí maso na plotně, někdo dá pekáč do trouby zhruba na 1 hodinu. V tomto receptu je cesta někde mezi. Maso se nejprve zatáhne, potom se přiklopí a nechá se v klidu dojít doměkka. Recept na hovězí roštěnou s rýží
Doba přípravy: 1 hodina 40 minut Ingredience pro přípravu Maso a základ: 1,5 kg zadního hovězího masa 3 ks cibule 5 stroužků česneku 2 lžíce plnotučné hořčice 3 lžíce oleje 1 lžička mletého pepře 1,5 lžičky soli Omáčka: 1 kostka hovězího bujonu 400 až 600 ml vody podle potřeby 1 lžíce hladké mouky rozmíchané v troše vody na zahuštění K podávání: Jak připravit klasickou hovězí roštěnou
1. Hovězí maso nakrájejte na plátky a poctivě je naklepejte. Osolte je, opepřete, potřete prolisovaným
česnekem a hořčicí. Pokud česnek doma neprochází, dá se vynechat, ale v téhle omáčce dělá dost práce.
2.
Cibuli nasekejte najemno. V širším kastrolu nebo pekáči rozehřejte olej a cibuli na něm opékejte dozlatova. Tohle není krok na odbavení za dvě minuty. Světlá, jen zpocená cibule dá omáčce slabší základ a později už se to dohání těžko. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Není to maso pro nedočkavce: Hovězí roštěná chce čas, odmění se ale plnou chutí a poctivou šťávou
3. Na hotový cibulový základ položte plátky
masa, přiklopte a nechte je asi 10 minut zatáhnout. Pak maso otočte.
4. Přilijte zhruba
400 ml vody, znovu přiklopte a pekáč vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte přibližně 1 hodinu, dokud maso nezačne měknout.
5. Pekáč vyjměte, do šťávy přidejte
hovězí bujon a podle potřeby dolijte další vodu. Pokud má být omáčka hustší, vmíchejte mouku rozmíchanou ve vodě a nechte ji krátce provařit. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Není to maso pro nedočkavce: Hovězí roštěná chce čas, odmění se ale plnou chutí a poctivou šťávou
6. Jestli maso ještě klade odpor, vraťte ho na dalších
15 až 20 minut do trouby. Případně ho nechte dojít na plotně. U roštěné se nevyplatí spokojit se s tím, že je maso „už skoro“.
7. Během dopékání uvařte
rýži podle návodu na obalu. Na talíř dejte plátky masa, přelijte je omáčkou a podávejte s rýží.
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TIP: Pokud máte vývar, sáhněte po něm místo vody a bujonu. Omáčka bude výraznější a na konci obvykle potřebuje méně upravovat. Časté otázky k hovězí roštěné
Je nutné obalovat maso v mouce?
Není. V některých receptech se maso moukou popráší už před opečením, protože se lépe zatáhne a omáčka se pak snáz zahustí. Roštěná ale bez tohoto kroku funguje také.
Je lepší plotna, nebo trouba?
Obě varianty jsou v pořádku. V receptech se běžně objevuje dušení na sporáku i pečení v troubě, většinou v rozmezí jedné hodiny až hodiny a půl. Trouba má tu výhodu, že u pekáče nemusíte stát tak často.
Proč zůstalo maso tuhé?
Nejspíš potřebovalo víc času. Hovězí se nedá moc uspíšit, měkne postupně. Pokud je pořád tuhé, vraťte ho ještě dusit nebo péct.
Má hovězí maso i výživový přínos?
Ano. Podle nutričních údajů patří mezi zdroje
plnohodnotných bílkovin, železa, zinku a vitamínu B12. Platí ale obyčejná věc, rozumná porce udělá lepší službu než talíř naložený až po okraj.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, se souhlasem kanálu Vaření s Jančou