Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hovězí roštěná na šťávě potřebuje čas, ale odmění se měkkým masem a bohatou chutí poctivého oběda

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hovězí roštěná je přesně ten typ oběda, kvůli kterému má smysl umazat jeden hrnec navíc a dát masu čas. Není to složité jídlo, ale ošidit cibuli nebo zkrátit dušení se nevyplácí. Za mě je to jedna z těch starých klasik, které nevypadají načančaně, jenže na talíři fungují pořád.
Fotografie k hovězí roštěné

Fotografie k hovězí roštěné

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Není to maso pro nedočkavce: Hovězí roštěná chce čas, odmění se ale plnou chutí a poctivou šťávou
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 04:57

Reklama
Další články z Cooky.cz
Křupavá kakaová esíčka plná čokolády: Jednoduchá domácí dobrota, po které se na plechu rychle zapráší
Křupavá kakaová esíčka plná čokolády: Jednoduchá domácí dobrota, po které se na plechu rychle zapráší
Test znalostí o jídle ze slavných pohádek: Skóre alespoň 7 z 10 bodů je důkazem fantastické paměti
Test znalostí o jídle ze slavných pohádek: Skóre alespoň 7 z 10 bodů je důkazem fantastické paměti

Jídlo v pohádkách a animovaných filmech není jen kulisa. Někdy rozhoduje o osudu celého příběhu a téměř...

Dvojctihodné koláče s mákem, tvarohem a povidly: Poctivé koláče se sádlem v těstě
Dvojctihodné koláče s mákem, tvarohem a povidly: Poctivé koláče se sádlem v těstě

Dvojctihodné koláče jsou tradiční moravská specialita plněná tvarohem i povidly zároveň, odtud ten název....

Jarní chřest s máslem a vejcem: Stačí znát několik pravidel pro vaření, pečení a restování
Jarní chřest s máslem a vejcem: Stačí znát několik pravidel pro vaření, pečení a restování

Chřest je přesně ten typ suroviny, kolem které se dělá zbytečně moc povyku. Přitom stačí pár minut, kousek...

Cuketová buchta s čokoládou trochu jinak: Díky tvarohu je příjemně jemná a obejde se bez mouky
Cuketová buchta s čokoládou trochu jinak: Díky tvarohu je příjemně jemná a obejde se bez mouky

Cuketa v moučníku? Ano, a výsledek předčí očekávání. Nastrouhaná najemno a pořádně vykapaná se v kakaovém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.