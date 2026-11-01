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Nemáte v kredenci tyhle staré talířky? I běžná základní sada se v aukci teď prodává za 3 400 Kč

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Sváteční servis, ze kterého se jedlo jen o Vánocích nebo na posvícení, […]
Nemáte v kredenci tyhle staré talířky? I běžná základní sada se v aukci teď prodává za 3 400 Kč

Nemáte v kredenci tyhle staré talířky? I běžná základní sada se v aukci teď prodává za 3 400 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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