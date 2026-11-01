Nemáte v kredenci tyhle staré talířky? I běžná základní sada se v aukci teď prodává za 3 400 Kč

Sváteční servis, ze kterého se jedlo jen o Vánocích nebo na posvícení, dnes v mnoha bytech stojí za sklem a čeká, co s ním dědicové udělají. Sběratelé o takové soupravy zájem mají a některé aukce končí výš, než by majitele napadlo. Rozhoduje ale několik detailů, které si zkontrolujete sami doma u stolu.
Talíře, které se dávaly ke svatbě
V československých domácnostech šedesátých až osmdesátých let patřila porcelánová jídelní souprava k běžné výbavě. Často pocházela z národního podniku Karlovarský porcelán se značkou Thun a oblibě se těšil třeba tvar Vera se zlatou linkou po okraji.
Základ sady pro šest osob tvoří talíře hluboké, mělké a dezertní, od každého druhu po šesti kusech. Plná souprava ve tvaru Vera měla 26 kusů, takže k talířům patřilo i servírovací nádobí.
Přečtěte si také: Češi utrácejí za avokádo. Přitom tahle zelenina sytila celé rodiny a vyroste i za 6 týdnů
Kdo takovou sadu zdědil, bere ji většinou jako rodinnou památku. Pro část kupců má ale i docela konkrétní cenu.
Proč po starém porcelánu sahají mladší lidé
Zájem o československé nádobí pohání hlavně nostalgie. Podle reportáže CNN Prima NEWS se retro hrnečky z Lokte a Dubí, které před patnácti lety ležely v bazarech za 5 až 20 korun, dnes prodávají i za 1 000 Kč. Kupují je hlavně třicátníci a čtyřicátníci, kterým připomínají snídaně u babičky.
„Je to doba jejich dětství,“ uvedl pro CNN Prima NEWS majitel antikvariátu Petr Horáček.
Přečtěte si také: Máte doma tohoto plastového kocoura z ČSSR? Zdobí galerie a sběratelé za něj dají i 20 000 Kč
Stejná vlna se týká i celých jídelních souprav. Lidé je shánějí na chalupy nebo do bytů zařízených v retro stylu.
Kolik souprava reálně vynese
Nejlepší obrázek dávají ukončené aukce. Za 3 400 Kč odešel z aukce na portálu Livebid ucelený poválečný servis ze šedesátých let. U souprav Thun ve tvaru Vera, kterým nic nechybí a které nejsou poškozené, se běžné prodejní ceny pohybují mezi 1 000 a 3 000 Kč.
Výsledek ale může být i výrazně skromnější. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dražil na jaře 2020 použitou cibulákovou soupravu se šálky, podšálky a šesti dezertními talíři. Aukce skončila v květnu po devíti příhozech a nejvyšší nabídka se zastavila na 800 Kč.
Přečtěte si také: Stavba vlastního domu je tak nákladná, že čím dál víc lidí volí koupi hotového rodinného domu
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Souprava Odkud cena pochází Cena Ucelený servis ze šedesátých let aukce na portálu Livebid 3 400 Kč Souprava Thun ve tvaru Vera, úplná a bez vad běžná prodejní cena 1 000 až 3 000 Kč Použitá cibuláková souprava se šálky, podšálky a šesti dezertními talíři dražba Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (jaro 2020, devět příhozů) 800 Kč
Cena uvedená v inzerátu ukazuje jen to, kolik by prodávající rád dostal. Skutečnou hodnotu prozradí teprve dražba, ve které se opravdu přihazovalo. Než porcelán začnete mýt nebo lepit, nechte ho, jak je, a nejdřív ho celý nafoťte včetně značky na dně. Podle fotek dohledáte shodné kusy v dražbách, které už skončily, a snímky můžete poslat i obchodníkovi se starožitnostmi nebo aukční síni, kde vám hodnotu zhruba odhadnou.
Co cenu srazí a co ji zvedne
U sběratelského porcelánu rozhoduje hlavně stav. Cenu výrazně sníží kterákoli z těchto vad:
Přečtěte si také: Kdo má ve sklepě tenhle džbán, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 2 500 Kč otlučený okraj, vlasová prasklina ve střepu, staré lepení, setřené zlacení na okraji.
Výš se naopak cení kusy malované ručně. Stačí vedle sebe položit dva talíře ze stejné sady: když se motiv ani odstín barvy na obou úplně nekryjí, pracoval na nich malíř se štětcem. Tištěný dekor vychází na každém kusu stejně.
Cenu sníží i neúplnost, třeba když ze šesti dezertních talířů zbyly jen čtyři. Prasklinu často prozradí sluch. Když na okraj lehce klepnete nehtem, poškozený kus zní jinak než celý.
Přečtěte si také: Kdo doma najde tenhle kastrol s květinami, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč Cibulák prozradí razítko
Modro-bílý cibulák patří k nejčastějším dekorům v českých kredencích. Vzor vznikl v saské Míšni v 18. století a porcelánka v Dubí ho vyrábí už od 19. století.
Hodnotu cibulákového porcelánu prozradí hlavně značka na spodní straně kusu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
O ceně rozhoduje značka na spodku. Zkřížené meče znamenají Míšeň, dubské kusy nesou písmeno D s korunkou nebo nápis ZWIEBELMUSTER. Kousky bez jakéhokoli označení bývají levné napodobeniny.
Za běžný dubský kus z novější výroby, třeba talíř nebo hrnek, obvykle utržíte pár set korun, u starších exemplářů jde cena do tisíců. Nejvýš se dostávají kompletní servisy z Míšně, jejichž dražby končí mezi 50 000 a 70 000 Kč.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Češi utrácejí za avokádo. Přitom tahle zelenina sytila celé rodiny a vyroste i za 6 týdnů.
Přečtěte si také: Za Husáka ji chtěl každý kluk a stála 240 Kčs. Dnes tuhle stavebnici sběratelé shání po celé Evropě
Zdroje: https://www.fajntip.cz/clanky/tyhle-stare-talire-ma-doma-jeste-pulka-ceska-sberatele-je-dnes-vykupuji-za-3000-kc-20261017-11522.html, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://www.ireceptar.cz/hobby/hodnota-cibulaku/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/, https://www.nabidkamajetkustatu.gov.cz/Home/AuctionDetail/8183, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-cibuli-na-cibulaku-nehledejte-40315288, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce