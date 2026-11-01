Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá a nechápe, proč to rychleji ztrácí chuť

Ráno si na chleba s máslem nakrájíte rajče. Je pevné, sytě červené a vypadá jako z obrázku, jenže v puse chutná hlavně po vodě. Ukládat rajčata do lednice je velmi rozšířený zvyk, na který upozorňují vědci i výrobci spotřebičů. Rajče v chladu přitom vypadá pořád čerstvě, takže chybu tam skoro nikdo nehledá.
Chuť rajčete dělá hlavně vůně
Chuť rajčete se skládá z cukrů, kyselin a těkavých aromatických látek. Podle studie Univerzity Florida, kterou v roce 2016 otiskl časopis PNAS, mění chlad hlavně vůni. Obsah cukrů a kyselin zůstal podle měření stejný.
Utržené rajče si vůni nenese jako hotovou zásobu. Aromatické látky z něj průběžně unikají, třeba i místem po stopce, a plod je musí neustále doplňovat. Tahle výroba je přitom citlivá na teploty pod 12 °C.
Přečtěte si také: Z českých kuchyní mizí věc, kterou má skoro každý. Bez ní působí i malá kuchyň větší Rajče musí aromatické látky neustále doplňovat a právě tuhle výrobu chlad pod 12 °C brzdí. Ilustrační foto. Zdroj: Nicolae Holbea / Pexels. Lednice výrobu vůně přiškrtí
Chladicí část běžné lednice bývá nastavená zhruba na 5 °C, tedy hluboko pod teplotou, kterou rajče snese bez poškození. Chlad utlumí geny pro enzymy, které vůni vyrábějí, a k tomu i geny řídící zrání. Aromatické látky z plodu dál odcházejí, ale nových se v chladu tvoří mnohem méně. Prvních pár dní to podle měření skoro nepoznáte, po týdnu už je úbytek zřetelný.
Floridští vědci nechali zralá rajčata dvou odrůd ležet při 5 °C různě dlouho a sledovali, kolik vůně v nich zůstane.
Doba při 5 °C Co se stalo s vůní 1 den bez výrazné ztráty 3 dny bez výrazné ztráty 7 dní výrazně méně aromatických látek 8 dní o 65 % méně aromatických látek než v den sklizně Ohřátí chuť nevrátí Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v malé cukrárně za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím
Vědci chlazená rajčata vrátili do pokojové teploty 20 °C. Ztráta se tím jen zmírnila a ani po třech dnech se vůně nedostala na původní úroveň. Ochutnávači pak chlazeným plodům dávali horší hodnocení. Po ohřátí se totiž část utlumených genů znovu rozběhne, část ale zůstane potlačená. Podobně je na tom etylen, plynný hormon, který řídí zrání rajčat. V chladu se ho tvoří výrazně méně a po ohřátí se jeho tvorba obnoví jen zčásti.
Druhou obětí chladu je textura. Při takzvaném chladovém poškození trpí buněčné membrány plodu a místo pevné, šťavnaté dužiny zůstane v rajčeti sypká, moučnatá hmota. Chlad tak rajčeti ubírá vůni a zhoršuje i strukturu dužiny.
Kam s rajčaty místo lednice
Rajče pochází z teplého podnebí, a proto chlad snáší špatně. Zralá červená rajčata nedávejte do prostředí chladnějšího než 10 °C, nezralá zelená ne pod zhruba 13 °C.
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Hledejte v bytě kout, kam nesvítí slunce a kde teplota přes den moc neskáče. Ideální je spíž nebo komora, tedy místo chladnější než kuchyň, ale pořád teplejší než lednice. Na sluníčku v teplé kuchyni, třeba na okenním parapetu, rajčata rychleji měknou.
Rajčatům nejvíc svědčí stinná spíž nebo komora, kde je chladněji než v kuchyni a tepleji než v lednici. Ilustrační foto. Zdroj: TIVASEE / Pexels. Kdy lednice tolik nevadí
Mírnější výsledek přinesla studie Univerzity v Göttingenu z května 2020. Zralá rajčata v ní prošla napodobeným obchodním řetězcem a pak 4 dny ležela buď při 7 °C, nebo při 20 °C. Školení degustátoři rozdíl v chuti nepoznali a víc než skladování rozhodovala odrůda. Rajčata tam ale chladili kratší dobu a mírněji než na Floridě, kde to bylo 5 °C a až 8 dní.
Ani v Göttingenu ale lednici nefandí. Podle hlavní autorky Larissy Kanski škody přibývají s nižší teplotou a delší dobou v chladu, a proto chlazení rajčat nedoporučuje. Rajčata z obchodu navíc chlad často zažila už cestou. V obchodním řetězci se chladí, aby plody pomaleji zrály a nekazily se. Američtí výzkumníci upozorňují, že na tamním trhu, kde rajčata cestují na velké vzdálenosti, bývají v chladu i týden. I proto mohou chutnat mdle, přestože je doma do lednice nedáte.
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Jinak je to s rajčaty, která jsou už na hraně a brzy by se zkazila. Pro ně je lednice menší zlo než koš na bioodpad. Trochu chuti sice ztratí, ale když je vyndáte s předstihem a necháte zahřát na pokojovou teplotu, než je nakrájíte, ztrátu aspoň zmírníte.
Zdroje: https://www.uni-goettingen.de/en/891.html?id=5892, https://ccd.uky.edu/sites/default/files/2024-12/ccd-ig-13_post-harvest-handling-of-tomatoes.pdf, https://www.discovermagazine.com/the-great-tomato-debate-should-you-refrigerate-or-not-for-best-taste-42097, https://www.bosch-home.com/cz/inspirujte-se/zachran-jidlo/skladovani-zeleniny, https://www.liebherr.com/cs-cz/ledničky-mrazáky/průvodce-skladováním-potravin-v-chladničce-3066760, https://techsvet.cz/?p=241856, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-potraviny-ktere-nepatri-do-lednicky-324527, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/641689-ne-vsem-potravinam-lednice-prospiva-tyhle-tam-urcite-nedavejte, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5098663/