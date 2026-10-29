Špinavé zásuvky a vypínače: Jak je vyčistit bezpečně a efektivně

Na vypínačích a zásuvkách se postupně usazuje prach, mastnota i špína z rukou. Přestože je běžně téměř nevnímáme, po čase mohou zašlé plastové kryty výrazně pokazit dojem interiéru. Jejich čištění ale vyžaduje větší opatrnost než například mytí dveří či nábytku. Základem je minimum vody a především bezpečnost.
Začít je třeba vždy nasucho
Před samotným čištěním vypněte příslušný elektrický okruh v rozvaděči. Nestačí pouze vypnout spotřebič, který je do zásuvky zapojený. Pokud si nejste jistí, který jistič zásuvku nebo vypínač ovládá, raději čištění neprovádějte, dokud není bezpečně zajištěno odpojení elektřiny.
Jakmile je okruh vypnutý, odstraňte prach suchým měkkým hadříkem. Na úzké spáry kolem rámečků můžete použít suchý vatový tampon nebo velmi měkký štěteček. Právě suché čištění často odstraní většinu běžných nečistot bez nutnosti používat vodu.
Vlhký hadřík ano, voda do zásuvky ne
Pokud na plastovém krytu zůstávají mastné otisky, navlhčete hadřík jen minimálně. Neměl by být mokrý a už vůbec z něj nesmí kapat voda. Hadříkem opatrně otřete pouze povrch krytu a vyhněte se otvorům zásuvky, spárám a místům, kde by se vlhkost mohla dostat dovnitř.
Pro běžné plastové povrchy většinou postačí čistá voda nebo malé množství jemného čisticího prostředku. Silné chemikálie, abrazivní prášky a drsné houbičky mohou plast poškrábat nebo změnit jeho vzhled.
Tip: Chytrá zásuvka nabízí hned několik výhod.
Na špinavé spáry pouze minimum vlhkosti
Nečistoty se často drží hlavně v okolí rámečku. Tady může pomoci téměř suchý vatový tampon nebo měkký hadřík. Pokud potřebujete použít čisticí přípravek, naneste ho nejprve na hadřík, nikoli přímo na vypínač či zásuvku. Tím výrazně snížíte riziko, že se tekutina dostane do elektrických částí.
Foto: Pixabay
Po čištění nechte povrch dokonale vyschnout. Teprve poté můžete elektrický okruh znovu zapnout. Pokud je kryt prasklý, zásuvka se viklá, je poškozená nebo vykazuje známky přehřívání, nepokoušejte se problém vyřešit pouze úklidem. V takovém případě je vhodné přenechat kontrolu odborníkovi. Pravidelné jemné otírání je přitom nejjednodušší způsob, jak zabránit silnému zašpinění. Vypínače a zásuvky tak zůstanou čisté, aniž by při úklidu bylo potřeba používat velké množství vody.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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