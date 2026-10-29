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Špinavé zásuvky a vypínače: Jak je vyčistit bezpečně a efektivně

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Na vypínačích a zásuvkách se postupně usazuje prach, mastnota i špína z rukou. Přestože je běžně téměř nevnímáme, po čase mohou zašlé plastové kryty výrazně pokazit dojem interiéru. Jejich čištění ale vyžaduje větší opatrnost než například mytí dveří či nábytku. Základem je minimum vody a především bezpečnost.
Vypínač

Vypínač

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:00

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