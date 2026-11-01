Vyhlašujeme nejhorší snídaně pro seniory. Nenastartují den, ale unaví vás až do oběda

Hrnek slazeného čaje, k němu kousek bábovky nebo krajíc chleba s medem. Takové ráno zná spousta domácností a málokoho napadne, že by na něm mohlo být něco špatně. Některé oblíbené snídaně ale dokážou tělo vyčerpat dřív, než se den pořádně rozběhne.
Sestavili jsme proto malý žebříček snídaní, které starším lidem dávají nejméně a berou nejvíc. Na prvním místě přitom nestojí koblihy ani slanina.
Na prvním místě: skromný rohlík s máslem
Vítěz žebříčku vypadá úplně nevinně. Rohlík nebo bílý chléb s máslem a marmeládou sice zažene ranní hlad, ale bílkovin v něm najdete jen málo. Právě ty přitom tělo ve vyšším věku potřebuje spíš víc než méně, protože s léty přirozeně slábnou svaly i kosti.
Jak málo bílkovin senioři ráno snědí, ukázala nizozemská studie z roku 2015, která prošla jídelníčky více než 1 200 starších lidí. Ke snídani v průměru přijali jen 10 až 12 gramů bílkovin a u většiny z nich největší díl dodával chléb. Autoři studie přitom za ranní minimum považují 20 gramů a vyšší příjem bílkovin ke snídani vidí jako slibnou cestu, jak úbytku svalů předcházet.
Sarkopenie, jak lékaři říkají nadměrnému úbytku svalů a síly na daný věk, zvyšuje riziko pádů i zlomenin. Jedním z jejích urychlovačů je právě dlouhodobý nedostatek bílkovin, který navíc oslabuje obranyschopnost.
Druhé místo patří sladkému pečivu
Stříbrnou příčku obsazuje všechno, co je ráno hlavně sladké. Buchty, loupáky, koláče, slazené cereálie nebo med na bílém pečivu pošlou hladinu cukru v krvi prudce vzhůru. Slinivka vyplaví inzulin a hladina pak zase rychle klesá. Krátce po takovém jídle se proto mnoho lidí cítí malátně a ospale a brzy znovu dostane hlad.
Po sladkém pečivu cukr v krvi rychle stoupne i klesne a dopoledne pak přichází únava a hlad. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pečivo z bílé mouky má navíc málo vlákniny, která by trávení přibrzdila. Energie z něj proto vydrží jen krátce a už v polovině dopoledne se tělo hlásí o další sladkost. Snadno se tak roztočí kolotoč, ve kterém člověk jí častěji, a stejně se necítí svěží.
Třetí příčka: uzeniny a smaženice
Bronz berou párky, tlačenka nebo salám. Uzenářské výrobky prošly výrazným průmyslovým zpracováním a nesou v sobě hodně soli i nasycených tuků. Slané jídlo zvedá krevní tlak a lidem, kteří s ním už mají potíže, může přitížit. Chuť i čich se s léty otupí, a tak někteří senioři sahají po slánce častěji než dřív.
Do stejné skupiny patří vydatné smažené snídaně, třeba topinky z pánve plné sádla. Tučné jídlo se tráví pomalu a po takové snídani se člověku dopoledne klíží oči.
Celý žebříček přehledně shrnuje následující tabulka:
Místo Snídaně Hlavní problém 1. místo rohlík nebo bílý chléb s máslem a marmeládou málo bílkovin, které tělo ve vyšším věku potřebuje spíš víc než méně 2. místo buchty, loupáky, koláče, slazené cereálie, med na bílém pečivu cukr v krvi prudce vystoupá a zase rychle klesne, vlákniny je málo; brzy přijde malátnost, ospalost a hlad 3. místo párky, tlačenka, salám, topinky smažené na sádle hodně soli a nasycených tuků, slané jídlo zvedá krevní tlak; smažené jídlo se pomalu tráví a unavuje Malé změny, které snídani zachrání
Dobrá zpráva je, že ranní jídelníček nemusíte obracet naruby. Stačí k pečivu přidat bílkovinu. Hlad se pak ozve až kolem oběda, protože bílkovina přibrzdí trávení a cukr z pečiva se do krve dostává postupně. Poslouží například:
vajíčko natvrdo, cottage, kousek eidamu, bílý jogurt.
Bílé pečivo můžete čas od času nahradit celozrnným.
Vajíčko k celozrnnému pečivu dodá snídani bílkoviny, se kterými vydržíte bez hladu déle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S věkem sice klesá potřeba energie, nároky na živiny ale zůstávají. Každé jídlo by proto mělo obsahovat co nejvíc bílkovin, vitaminů a minerálů. Kdo velkou porci nesní, může jídlo rozdělit do několika menších dávek během dne. Na první pohled se přitom nedostatek pozná těžko. „Častá věta ‚já přece jím, hlad nemám‘ neznamená, že tělo dostává vše, co potřebuje,“ uvedla pro portál Zdraví jako vášeň nutriční terapeutka Zuzana Chadimová. Podle ní často víc pomůže jeden přidaný jogurt nebo vajíčko než snaha o dokonalý jídelníček.
Kdo se léčí s cukrovkou, vysokým tlakem nebo jinými zdravotními potížemi, měl by složení snídaně probrat se svým lékařem nebo nutričním terapeutem.
Zdroje: https://www.zdravijakovasen.cz/clanky/nedostatecna-vyziva-senioru-vede-k-unave-i-slabosti, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690048/, https://www.nzip.cz/clanek/2498-vyziva-starsich-lidi, https://health.clevelandclinic.org/sluggish-start-the-5-worst-breakfast-foods, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-zahadna-unava-z-nevhodneho-jidla-40216185, https://www.denik.cz/gastronomie/nezdrave-snidane/