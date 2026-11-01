Kolik si vydělá kuchař v nemocniční kuchyni za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Je půl šesté ráno, ulice jsou prázdné a v nemocniční kuchyni se už kouří z kotlů. Za chvíli musí na oddělení odjet snídaně a po nich obědy připravené podle předepsaných diet. Až uvidíte, kolik za tuhle práci kuchaři dostávají, užasnete, ovšem z opačného důvodu, než byste čekali.
Dietní kuchyně a směny od svítání
Každý talíř, který odjede na oddělení, musí odpovídat předepsané dietě. Kuchař proto vaří přesně podle receptur a norem dietního systému a úzce spolupracuje s oddělením léčebné výživy. Zkušenost s dietami ale pro nástup podmínkou být nemusí, protože nováčka nemocnice zaškolí.
Jídlo pro pacienty vaří nemocniční kuchaři přesně podle receptur a norem dietního systému. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels.
Do práce se chodí velmi brzy ráno a kuchyně vaří i o víkendech a svátcích. Víkendové směny se mezi kuchaři střídají, takže volná sobota není samozřejmost.
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Podle katalogu prací, který stanoví nařízení vlády č. 222/2010 Sb., může kuchař spadat kamkoli od 3. do 7. platové třídy. Na běžná jídla stačí 4. třída. Do šesté se dostane mimo jiné ten, kdo připravuje nejsložitější diety podle dietního systému zdravotnických zařízení nebo jídla pro léčebnou výživu.
Polovina kuchařů bere méně
Podle šetření ISPV ministerstva práce za rok 2025 měli kuchaři ve veřejné sféře, tedy i v nemocnicích zřízených jako příspěvkové organizace, medián hrubého měsíčního platu 31 773 Kč. Medián znamená, že polovina z nich bere méně a polovina víc. Šéfkuchaři v tomto čísle nejsou. Nemocnice statistika zvlášť nesleduje, takže zahrnuje třeba i školní jídelny. Kuchaři akciových nemocnic spadají do mzdové statistiky.
Ve srovnání s ostatními zaměstnanci veřejné sféry tahají kuchaři za kratší konec, protože dosahují zhruba dvou třetin mediánu všech platů. Kuchaři v soukromých podnicích, kteří dostávají mzdu, měli v roce 2025 medián ještě nižší.
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Skupina Druh výdělku Medián hrubého za měsíc v roce 2025 kuchaři ve veřejné sféře plat 31 773 Kč kuchaři v soukromé sféře mzda 28 531 Kč všichni zaměstnanci veřejné sféry plat 48 064 Kč
V těchto číslech ještě není letošní zvýšení. Platové tarify obecné tabulky se v roce 2026 zvedly jednou, a to od 1. dubna.
Kolik zůstane na účtu
Z hrubého platu se strhne sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a záloha na daň, od které se odečte sleva na poplatníka. Z mediánových 31 773 Kč za rok 2025 tak při sazbách pro rok 2026 zbude orientačně 25 887 Kč čistého. Výpočet platí pro bezdětného zaměstnance s podepsaným prohlášením, který nemá další slevy. Děti a jiné slevy výsledek změní.
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Z takové částky člověk platí nájem, energie, nákupy i cestu do práce, kam vyráží ještě za tmy.
Fakultní, nebo akciová nemocnice
Kolik kuchař dostane, záleží i na právní formě nemocnice. Příspěvkové organizace, třeba fakultní nemocnice, platí podle tabulek a katalogu prací. Nemocnice vedené jako akciová společnost nebo s.r.o. vyplácejí smluvní mzdu.
Fakultní nemocnice Olomouc v inzerátu z června 2026 nabízela kuchaři od 30 000 do 31 360 Kč hrubého. Šlo o nepřetržitý provoz s ranní směnou, včetně víkendů a svátků. Horní hranice nabídky je stejná jako zaručený plat pro rok 2026 ve 3. skupině prací, tedy u platových tříd od 6. do 9., při 40hodinovém týdnu.
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Nemocnice AGEL Nový Jičín, která je akciovou společností, nabízela v inzerátu ze září 2026 kuchaři s výučním listem na plný úvazek hrubou mzdu 33 000 až 35 000 Kč. Zaručený plat se na ni nevztahuje, protože zaručenou mzdu v soukromé sféře zrušila novela zákoníku práce.
Od ledna 2027 o něco víc
Od 1. ledna 2027 stoupne zaručený plat ve 3. skupině prací, kam spadá i 6. třída s nejsložitějšími dietami, na 34 860 Kč. Ministerstvo práce ho vyhlásilo sdělením č. 171/2026 Sb. Když plat bez platu za přesčas a bez příplatků za noc, sobotu, neděli, svátek, ztížené pracovní prostředí a zvýšenou zátěž ve zdravotnictví na tuto úroveň nedosáhne, musí zaměstnavatel rozdíl doplatit.
Příplatky za noci, víkendy a svátky se do zaručeného platu nepočítají, takže směny zvedají celkový měsíční příjem nad základ. Některé nemocnice v inzerátech nabízejí i dovolenou navíc, příspěvek na stravování nebo na penzijní připojištění. Kdo o takové práci uvažuje, měl by se při pohovoru zeptat na platovou třídu a na počet víkendových směn.
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Zdroje: https://mpsv.gov.cz/cms/documents/6e5f254a-74e3-9155-90b5-18e6286cea2e/ISPV_PLS_254.pdf, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://ppropo.mpsv.cz/xviii2zarucenyplat, https://ppropo.mpsv.cz/narizeni_vlady_222_2010, https://ppropo.mpsv.cz/xx7platovytarif, https://www.e15.cz/platove-tabulky-statnich-zamestnancu-2026, https://www.businessinfo.cz/clanky/vyssi-minimum-roste-i-zarucena-mzda-ale-jen-u-nekterych-profesi/, https://www.pracomat.cz/prace/35016730729-kuchari-krome-sefkucharu, https://www.pracomat.cz/prace/33366700783-kuchari-krome-sefkucharu, https://www.jenprace.cz/nabidka/uapxpn/kuchar-dietnich-jidel-prac-doba-pondeli-patek-4-30-13-00-h-1x-za-14-dni-az-3-tydny-pracovni-vikend, https://www.cssz.cz/web/cz/vyse-a-sazba, https://financnisprava.gov.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/dotazy-a-odpovedi/2026/aktualni-dotazy-a-odpovedi-k-dani-z, https://www.kurzy.cz/kalkulacka/vypocet-ciste-mzdy/?hruba_mzda=31773, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-471, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/