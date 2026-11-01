Kdo sází tulipány blízko trávníku, na jaře nenajde ani jednu cibulku. Hlodavci je sežerou dřív, než stihnou vyklíčit

Podzim je v plném proudu a s ním i sezona sázení. Na mnoha zahradách vzniká pruh barevných tulipánů přímo podél zelené plochy: hrana trávníku, pár rýčů zeminy a do ní cibule. Na jaře pak místo souvislého pásu vyraší jen několik osamocených stonků, případně vůbec nic. Hlodavci si k zásobárně nemuseli razit cestu přes otevřený terén, protože je celou cestu kryla hustá tráva. Dobrá zpráva je, že takový záhon se dá zabezpečit. Stačí přerušit krytou trasu, cibule uložit hlouběji a dát jim pevnou bariéru.
Proč hustý trávník láká hraboše k tulipánovým záhonům
Hraboši se neradi pohybují na volném prostranství, kde je vidí dravci, kočky i lišky. Proto si v hustém porostu vyšlapávají cestičky, které propojují nory se zdroji potravy. Kalifornský program UC IPM výslovně popisuje stezky skryté v trávě nebo půdním krytu a připomíná, že hustá vegetace, mulč a další úkryty populaci hrabošů podporují. Pěstitelům radí sledovat i plochy sousedící se zahradou, odkud hraboši často pronikají.
Samotný trávník tedy tulipány neohrožuje. Poskytuje ale hlodavcům krytí a infrastrukturu, díky nimž se k cibulím dostanou nepozorovaně. Když záhon navazuje na neudržovanou travnatou hranu bez jakéhokoli přechodu, ocitá se vlastně na konci hrabošího koridoru.
Přesnou vzdálenost, kterou by měl tulipánový záhon od trávníku dodržet, odborné příručky neuvádějí. Užitečné vodítko ale nabízí ochrana dřevin: UC IPM doporučuje kolem kmenů udržovat pás bez vegetace o průměru zhruba 1,2 metru (4 stopy), protože hraboši na otevřeném místě neradi hodují. Pro květinový záhon jde jen o orientační princip, jenž však dobře ukazuje logiku věci. Rozhodující je holý nebo štěrkový lem, který krytou trasu přetne.
Kdo okusuje cibule tulipánů na českých zahradách
Český přehled škůdců na webu Tulipány.info jmenuje čtyři hlavní podezřelé: hraboše polního, myš domácí, myšici křovinnou a hryzce vodního. Zahraniční univerzitní zdroje k nim připojují veverky, burunduky, jeleny či králíky, pro tuzemské zahrady však hrají hlavní roli drobní hlodavci.
Nejvýraznějším hříšníkem bývá hraboš polní. Materiál Ministerstva zemědělství o hraboši polním popisuje, jak tento hlodavec poškozuje kořeny, bulvy, kůru dřevin i podzemní části rostlin, a upozorňuje, že škody bývají lokálně velmi vysoké a postupují od okrajů pozemků. Právě okraj záhonu u trávníku tak představuje přirozené místo prvního útoku. Norník rudý se podle stejného materiálu váže spíš na porosty dřevin a kůru, takže v případě tulipánů nepatří mezi hlavní viníky.
Proč zrovna cibule? Jde o zásobní orgán nabitý živinami na celý růstový cyklus rostliny. Illinois Extension řadí tulipány a krokusy mezi cibuloviny, které hlodavci napadají pravidelně, kdežto narcisy, česneky či ocúny okusují jen zřídka. Univerzita v New Hampshiru dodává, že narcisy, sněženky, ladoňky, modřence a okrasné česneky obvykle přečkají zimu i bez zvláštní ochrany. U konkrétních hybridních odrůd tulipánů spolehlivý žebříček odolnosti chybí, proto se vyplatí chránit všechny velkokvěté tulipány stejně.
Podezření na hlodavce potvrdí několik stop. Na jaře chybějí rostliny v místech výsadby, po odhrnutí zeminy se nenajdou cibule nebo z nich zbyly jen ohryzané slupky. V trávě kolem se objeví vyšlapané stezky, drobné nory a trus.
Pletivový košík: nejspolehlivější obrana tulipánových cibulí
Repelenty, pachové odpuzovače a domácí triky mají své zastánce, univerzitní zahradnické poradny se ale shodují, že nejjistější je fyzická bariéra. New Hampshire Extension označuje pozinkované pletivo s oky kolem 12 milimetrů za téměř stoprocentní způsob, jak zabránit zvěři v přístupu k cibulím. Illinois Extension upřesňuje, že takové pletivo hlodavci neprokoušou, kořeny i výhony jím přitom bez potíží prorostou.
Postup výroby je jednoduchý:
- z pozinkovaného pletiva s oky 12 až 13 mm vytvarujte koš, který bude o něco větší než plánovaná skupina cibulí,
- dno vyložte zeminou, cibule do něj usaďte kořenovou částí dolů a špičkou vzhůru,
- celý koš zapusťte do správné hloubky a zasypte,
- při silném výskytu hrabošů přikryjte pletivem i vršek.
Hotové plastové košíčky na cibuloviny prodávají i zahradnictví, Zahradnictví Flos je doporučuje právě jako ochranu před škůdci. Proti větším hlodavcům se ovšem více osvědčuje kovové pletivo.
Důležité je rozlišit, odkud nebezpečí přichází. Hraboši a myšice útočí zespodu a z boků svými chodbami, proti nim tedy pomůže jen koš obepínající cibule. Veverky, kosi nebo psi naopak hrabou shora, takže na ně stačí pletivo položené na povrch záhonu a zatížené kameny. Povrchová síť proti hrabošům zespodu nezmůže skoro nic.
Hloubka výsadby, štěrk a čistý lem rozhodnou o úspěchu
Mělce uložená cibule je pro hlodavce snadnou kořistí. Britská zahradnická společnost RHS doporučuje sázet do hloubky odpovídající dvou- až trojnásobku výšky cibule. Český návod Zahradnictví Flos uvádí pro pěticentimetrovou tulipánovou cibuli hloubku 15 centimetrů a stejný rozestup, Rutgers Cooperative Extension radí u velkých cibulí až kolem 20 centimetrů, měřeno ode dna cibule. V zahradách se známým výskytem hrabošů se podle nás vyplatí jít k hornímu okraji těchto hodnot.
Jako doplňkovou zábranu lze do jamky a okolní zeminy přimíchat zhruba 10 procent štěrku nebo ostrých úlomků, jak radí magazín Northern Gardener. Hlodavce taková směs odrazuje, pletivo ale nenahradí. Naopak kostní moučka hlodavce k výsadbě láká, upozorňuje New Hampshire Extension, a tulipány ji navíc většinou nepotřebují.
Třetím pilířem je okolí záhonu. Mezi trávníkem a tulipány pomůže pás holé zeminy, štěrku nebo kamenná obruba, která se pravidelně udržuje bez přerostlé trávy a silné vrstvy mulče. Hraboš tak musí přeběhnout otevřené místo, kam se vydává jen nerad. Stanoviště by mělo být slunné až mírně přistíněné, s propustnou a dobře zkypřenou půdou. Colorado State University připomíná, že čím větší a zdravější cibule, tím mohutnější květ, takže se vyplatí vybírat kusy bez plísní a mechanického poškození.
Tulipány u trávníku už sedí v zemi? Záchrana je možná
Pro zahrádkáře, kteří mají cibule zasazené přímo v travnatém lemu, existuje cesta k nápravě. Dokud půda nezamrzla, lze cibule opatrně vyzvednout, uložit do pletivových košů a zasadit zpět. Iowa State University uvádí, že tulipány lze sázet klidně i v prosinci, pokud zem ještě není zmrzlá, a mulč jim pak dopřeje čas zakořenit.
Na takový zásah zbývá v nížinách ještě pár týdnů. ČHMÚ ve zprávě o minimálních teplotách v září 2026 uvádí, že alespoň jeden mrazový den zaznamenalo 23 z 318 stanic, převážně na horách a v mrazových kotlinách. Web Počasí Česko, který zpracoval měření ČHMÚ z let 1996 až 2025, udává obvyklý první mráz ve dvou metrech nad zemí v nížinách do 300 metrů kolem 18. října, v polohách 300 až 500 metrů kolem 16. října a nad 800 metry už kolem 8. října. Při zemi může mrznout zhruba o dva týdny dřív, zamrzlá půda však přichází až později.
Kdo cibule vyndávat nechce, měl by alespoň vyčistit lem mezi trávníkem a záhonem, odstranit přebytečný kryt a pravidelně kontrolovat čerstvé nory i stezky. Povrchové pletivo pak ochrání výsadbu před hrabáním shora. Na jaře nesekejte listy hned po odkvětu, protože cibule z nich čerpají sílu na další rok. Trávníky s cibulovinami se podle Zahradnictví Flos mají poprvé kosit až koncem května či začátkem června.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková