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Omezení na dálničním uzlu u Olomouce. Provoz přibrzdí obnova středového pásu

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Částečnými uzavírkami budou od úvodu příštího týdne projíždět řidiči na rušném křížení dvou dálničních tahů na okraji Olomouce. Ředitelství silnic a dálnic nechává rekonstruovat svodidla a další prvky komunikace, ve třech etapách potrvají omezení necelý měsíc.
Omezení na dálničním uzlu u Olomouce. Provoz přibrzdí obnova středového pásu

Omezení na dálničním uzlu u Olomouce. Provoz přibrzdí obnova středového pásu

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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