Omezení na dálničním uzlu u Olomouce. Provoz přibrzdí obnova středového pásu

Omezení na dálničním uzlu u Olomouce. Provoz přibrzdí obnova středového pásuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Omezení na dálničním uzlu u Olomouce. Provoz přibrzdí obnova středového pásuZdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Článek byl publikován 01.11.2026 05:55
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