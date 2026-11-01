Ani soda, ani ocet. Sypu 2 lžičky tohoto do konvice a vodní kámen zmizí bez drhnutí

Konvice cvakne dřív, než voda pořádně začne vřít, a v čaji plavou drobné bílé šupinky. Tenhle scénář dobře zná každý, kdo bydlí v oblasti s tvrdou vodou. Na vodní kámen přitom nemusíte kupovat speciální přípravky ani větrat kuchyň po octu. Stačí sáček, který mnoho lidí kupuje hlavně v sezóně zavařování.
Konvice sama napoví, že je čas
Že je konvice zanesená, poznáte podle několika znamení. Voda se ohřívá déle než dřív a na dně nebo na stěnách narůstá bílá vrstva. Výrobce skleněné konvice Vigan v návodu také upozorňuje, že se zanesený spotřebič může vypínat ještě předtím, než se voda začne vařit.
Vrstva kamene funguje jako izolace, takže konvice na ohřev spotřebuje víc elektřiny. Odloupnuté kousky navíc mohou proklouznout sítkem až do hrnku.
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Interval mezi čištěními určuje hlavně množství vápníku ve vodě z vašeho kohoutku. Podle zmíněného návodu stačí při běžně tvrdé vodě odvápnit nanejvýš dvakrát do roka. Haier u svých konvic naopak doporučuje čištění každý měsíc. Pravidelnost se vyplatí i proto, že na tenký povlak stačí menší dávka kyseliny a krátké působení. Stará nabalená vrstva si řekne o silnější roztok.
Dvě lžičky kyseliny citronové
Pomůže prášková kyselina citronová, kterou mnozí znají z domácího zavařování. Bývá k dostání v běžných obchodech s potravinami i v drogeriích. Při ohřevu nevydává žádný ostrý pach a s konvicí zachází šetrně.
Na pravidelnou údržbu stačí do půl litru vody jedna a půl až dvě kávové lžičky kyseliny citronové. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na pravidelnou údržbu se doporučuje zhruba jedna polévková lžíce na litr vody. Když do konvice nalijete jen půl litru, vychází to na jednu a půl až dvě kávové lžičky, které na tenký bílý povlak bohatě stačí.
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Silnější vrstva chce víc. Na větší nánosy se uvádějí dvě až tři polévkové lžíce na půl litru vody a návod ke konvici Vigan počítá s 25 gramy na půl litru dokonce už pro běžné odvápnění.
Postup, při kterém houbička zůstane v šuplíku
Stačí čtyři kroky:
Do konvice nalijte tolik vody, aby zakryla topné těleso i všechna bílá místa, a hlídejte rysky minima a maxima. Kyselinu můžete nasypat rovnou do studené vody a roztok přivést k varu. Některé návody výrobců radí vodu nejdřív převařit a prášek vsypat až potom. Roztok pak nechte v konvici 15 až 30 minut působit. Roztok vylijte a konvici vypláchněte. Pak do ní napusťte čerstvou vodu, jednou ji přiveďte k varu a i tuhle várku vylijte. Tím se zbavíte i lehce nakyslé pachuti, která by jinak mohla zůstat v prvním čaji.
Rozpuštěný kámen odteče s vodou, takže u běžného povlaku není co drhnout.
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Když po prvním kole zůstanou na dně ostrůvky, zopakujte celý postup ještě jednou. Vyjímatelné sítko z hubice můžete rovnou ponořit do roztoku, kde se vyčistí také. Prášek sypejte opatrně a nízko nad hrdlem, protože kyselina v očích nepříjemně dráždí. Před prvním čištěním ještě mrkněte do návodu, jestli výrobce kyselé roztoky nevylučuje.
Proč kyselina vyhrává nad sodou
Vodní kámen tvoří hlavně uhličitan vápenatý. Ve studené vodě z kohoutku je vápník rozpuštěný, jenže při ohřevu z vody uniká oxid uhličitý a vápník se vysráží jako tvrdá bílá vrstva.
Hotovou vrstvu rozpouštějí kyseliny, a proto si s ní kyselina citronová poradí tak snadno. Soda, tedy uhličitan sodný známý jako krystalická neboli prací soda, slouží ke změkčování vody. Přidává se do vody předem, aby se vápník vysrážel ještě před ohřevem. Na kámen usazený v konvici tedy nemíří.
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Jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný je jiná látka. Jako mírná zásada vodní kámen chemicky nerozpouští a pomáhá jen uvolnit jeho povrch. Roztok sody proto musí v konvici působit nejlépe celou noc a ani potom se obvykle neobejdete bez houbičky.
Hlavní rozdíly mezi oběma prášky přehledně shrnuje tabulka:
Kyselina citronová Jedlá soda Na co se hodí rozpouští hotovou vrstvu kamene šetrné čištění, kámen jen mechanicky uvolní Doba působení 15 až 30 minut, při zbytcích postup zopakovat nejlépe celou noc Drhnutí u běžného povlaku není co drhnout bez houbičky se obvykle neobejdete Šetrnost ke spotřebiči šetrná povrchy nepoškrábe A co ocet?
Ocet kámen rozpustí také, protože je to kyselina. Kuchyň po něm ale páchne a konvici je pak potřeba důkladně vypláchnout a převařit čistou vodou. Ochranná vrstva proti korozi na topných spirálách navíc podle některých rad octu nemusí odolat a výrobci se v doporučeních rozcházejí. Návod ke konvici Vigan dokonce výslovně uvádí, že se ocet nemá vařit.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/jak-na-to-jak-vycistit-rychlovarnou-konvici-40545276, https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/3423, https://www.morphyrichards.co.uk/blogs/appliance-maintenance-guides/the-definitive-guide-to-kettle-maintenance-how-to-keep-your-kettle-clean-and-remove-limescale, https://www.skrblik.cz/rodina/domacnost/jak-vycistit-rychlovarnou-konvici/, https://cdn.4home.cz/38a7712f-eabc-41fe-80ce-9955fbba08af/WK17SKL_konvice_manual_A5.pdf, https://www.aboutel.cz/img/uploaded/77168_Navod-k-pouziti.pdf, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/jak-efektivne-vycistit-vasi-rychlovarnou-konvici, https://www.arecenze.cz/clanky/vyzkousela-jsem-2-viralni-triky-na-vodni-kamen-v-konvici-kyselina-citronova-porazila-cerstvy-citron/, https://energozrouti.cz/clanek/tento-levny-domaci-trik-odstrani-vodni-kamen-i-z-nejodolnejsi-konvice