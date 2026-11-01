Z věže hradu Buchlov je za jasného dne vidět Vídeň. její výška je v tom nevinně, za vše může unikátní refrakce světla nad Dolnomoravským úvalem

Kdysi vystoupala na hradní věž skupina výletníků a „bystrozraké účastnice“ podle dobové vzpomínky rozeznaly na obzoru Hostýn a Vídeň. Text o tom přetiskl
Buchlovský zpravodaj a podobná zmínka se objevuje i v současných turistických popisech, které k výčtu Chřibů, Pálavy a Hostýnských vrchů opatrně přidávají „prý i Vídeň“. Rakouská metropole leží od Buchlova zhruba 121 kilometrů vzdušnou čarou. Spočítali jsme, kolik z této vzdálenosti obstará samotná věž, kolik kopec pod ní a kolik atmosféra. Výsledek ukazuje, že 35 metrů zdiva hraje v celém příběhu spíš roli pohodlné tribuny. Hrad Buchlov v Chřibech: strážní bod nad Dolnomoravským úvalem
Buchlov sedí na stejnojmenném kopci v centrální části Chřibů, asi 12 kilometrů západně od Uherského Hradiště. Králové ho ve 13. století založili jako obrannou pevnost a místo pro hrad vybrali s rozmyslem: z ostrožny je vidět daleko do kraje, hlavně k jihu a jihozápadu. Právě tam se rozprostírá Dolnomoravský úval, široká nížina, kterou podle oficiální historie hradu nikdo nepřehlížel z výšky tak suverénně jako buchlovští strážci.
Tahle orientace je pro dálkový výhled klíčová. Mezi Chřiby a Vídní se terén nejprve propadá do roviny kolem Moravy a teprve daleko na jihu se znovu zvedá. Pohled tak klouže přes otevřenou krajinu bez vysokých hřbetů, které by mu postavily do cesty zeď. Kdo by hledal na Moravě místo, odkud se dá „nahlédnout“ do Rakouska, těžko by vybral lepší výchozí bod.
Samotná vyhlídková věž Andělka měří podle turistického portálu Zlínského kraje 35 metrů. Výstup na ni ovšem vyžaduje vytrvalost: okruh areálem počítá se 300 schody, delší prohlídková trasa dokonce s 344 schody a dvěma točitými schodišti.
Kolik kilometrů přidá věž Andělka? Redakční výpočet dohledu k Vídni
Na zakřivené Zemi existuje pro každého pozorovatele hranice, za kterou už nedohlédne. Zjednodušený vzorec říká, že vzdálenost horizontu v kilometrech odpovídá zhruba 3,57násobku odmocniny z výšky oka v metrech. Pro náš výpočet jsme použili modelové výšky odpovídající poloze hradu a vrcholu věže.
Pozorovací bod Výška Přímý horizont Hrad na kopci cca 540 m n. m. cca 83 km Ochoz věže Andělka cca 575 m n. m. cca 86 km Rozdíl, který obstará věž 35 m cca 2,6 km
Věž tedy k dohledu přihodí necelé tři kilometry. Na trase dlouhé 121 kilometrů jde o drobnost, zhruba dvě procenta celé vzdálenosti.
Zbytek rovnice dodává cíl sám. Vídeň leží podle oficiálního turistického webu města na Štěpánském náměstí ve výšce 171 metrů nad mořem, a i z takové výšky „vidí“ objekt přes zakřivení Země zhruba 47 kilometrů. Sečteno s horizontem Buchlova vychází teoretický dosah kolem 130 kilometrů. Vídeň se tak do geometrického okna vejde, ovšem s rezervou jen několika kilometrů. Krajina mezi oběma body navíc zdaleka není rovná jako stůl a každé návrší, lesík či hustší vrstva vzduchu tuto rezervu ukrajuje.
Odtud plyne první závěr našeho počítání: věž má zásluhu hlavně na tom, že pozorovatele vynese nad hradní střechy a koruny stromů. Skutečnou práci odvádí nadmořská poloha Buchlova, otevřený jižní směr a hlavně to, co se děje ve vzduchu.
Jana Šrámčíková / VědaŽivě Refrakce nad Dolnomoravským úvalem: když atmosféra zvedá obzor
Světlo v atmosféře neputuje přesně rovně. Při průchodu vrstvami vzduchu s rozdílnou teplotou, tlakem a hustotou se paprsky ohýbají; fyzikové mluví o refrakci neboli lomu světla. Za běžných podmínek se paprsek mírně stáčí k zemi, takže horizont se posouvá o kus dál, než by odpovídalo čisté geometrii.
Zajímavější scénář nastává při teplotní inverzi. Britská meteorologická služba Met Office ji popisuje jako stav, kdy teplota s výškou roste, místo aby klesala. Studenější a hustší vzduch se drží při zemi, nad ním leží teplejší vrstva a paprsky se ohýbají výrazněji.
Mezinárodní atlas oblaků WMO u jevu zvaného looming uvádí, že objekty ležící za horizontem nebo skryté terénem se tak mohou stát viditelnými. Vzdálené město se opticky „nadzvedne“ a vykoukne zpoza překážek, které by ho jinak zakryly.
Dolnomoravský úval vytváří pro takový efekt příhodnou scénu: rozlehlou nížinu, do které se za chladných nocí stéká studený vzduch, a nad ní kopce Chřibů vystupující do teplejších vrstev. Pozorovatel na Buchlově hledí šikmo dolů a dál přes celou tuto vrstevnatou krajinu. Podle nás právě tady leží jádro buchlovské zvláštnosti: kombinace vyvýšeného stanoviště a dlouhého pohledu přes pánev, kde se vzduch rád skládá do vrstev jako lasagne.
Atmosféra ovšem dokáže výhled stejně ochotně pokazit. Táž inverze, která siluety zvedá, může nížinu zaplnit mlhou nebo oparem. Proto se Vídeň z Andělky objevuje jako vzácná odměna a nikdo ji neslibuje v ceníku.
Kdy vyrazit na Buchlov za výhledem do Rakouska
Šance rostou ve chvílích, kdy je vzduch mimořádně čistý a suchý. Typicky den po přechodu studené fronty, kdy vítr vyfouká prach a vlhkost a obzor dostane ostré kontury. Dobře vycházejí chladnější měsíce, rána po jasné noci a pozdní odpoledne, kdy nízké slunce zvýrazní kontrast vzdálených siluet. Letní poledne bývá naopak nejhorší volbou: teplem se chvějící vzduch a opar rozmažou všechno za Pálavou.
Na vzdálenost přes 120 kilometrů splývá velkoměsto s horizontem v tenkou šedavou linku. Dobovým „bystrozrakým účastnicím“ stačily oči, dnešnímu návštěvníkovi doporučujeme přibalit dalekohled nebo fotoaparát s teleobjektivem.
Praktické informace podle oficiálního
webu hradu Buchlov: Vstupné 2026: okruh „Areál hradu s vyhlídkou“ 80 Kč pro dospělého, okruh „Buchlov v proměnách času“ s kompletní expozicí včetně věže 340 Kč. Výstup na věž: pouze s průvodcem ve stanovený čas, kapacita 45 osob. Počasí: při nepříznivých podmínkách správa vyhlídku z věže uzavírá. Návštěvní doba: v červenci a srpnu 9.00 až 17.00, v pondělí 9.00 až 15.00, koncem října už jen vybrané dny, například 30. října 9.00 až 15.00. Parkování: do 200 metrů od brány, 30 Kč za osobní auto na 24 hodin. Pěšky: z Buchlovic po žluté značce zhruba 45 minut.
Delší okruh stojí za zvážení i z jiného důvodu. Kromě věže zahrnuje přírodovědné sbírky, rodinné muzeum Berchtoldů a egyptologickou kolekci, takže když se Vídeň zrovna schová, návštěva ztratí málo.
Andělka, Brdo, nebo Lednický minaret? Moravské vyhlídky s dohledem na Vídeň
Buchlov nemá na Moravě monopol na pohled k rakouské metropoli. Lednický minaret je se 60 metry téměř dvakrát vyšší a turistický portál iTRAS uvádí, že z něj lze za dobré viditelnosti zahlédnout vrcholek svatoštěpánského dómu. Stojí však v nížině a k Vídni má výrazně blíž, jeho výhoda tedy spočívá v kratší vzdálenosti. Rozhledna Brdo na nejvyšším vrcholu Chřibů leží v nadmořské výšce 587 metrů, její kamenná věž měří 23,9 metru a nabízí přírodní, lesní zážitek bez hradních kulis.
Andělka v tomto srovnání vychází jako volba s nejbohatším příběhem. Výhled se tu propojuje s osmisetletou pevností, Berchtoldovými sbírkami i temnou kapitolou roku 1582, kdy byl zavražděn majitel hradu Jindřich Prakšický ze Zástřizl. Případ dodnes provázejí nejasnosti a hrad z něj udělal samostatný vzdělávací okruh.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková