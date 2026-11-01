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Česko ovládne pravé dušičkové počasí. Bude i sněžit

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Dennívýzva
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Dušičkové počasí je sychravé už podle pranostik. Mlhy a upršené počasí k tomuto času neodmyslitelně patří a ani letošní rok nebude výjimkou. Horské oblasti na tom budou s náladou možná o něco lépe. Budou ji mít už vánoční
Česko ovládne pravé dušičkové počasí. Bude i sněžit

Česko ovládne pravé dušičkové počasí. Bude i sněžit

Zdroj: bepsy / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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