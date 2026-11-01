Česko ovládne pravé dušičkové počasí. Bude i sněžit

Česko už o víkendu pociťuje výrazný teplotní propad, sluníčko se objevuje jen výjimečně, spíše poprchává. Modely předpovídají i srážky sněhové, a to zejména v Krkonoších a Jeseníkách, kde může napadnout až 15 cm sněhu. Jaké budou následující dušičkové dny? Bude platit jedna z nejkratších pranostik pro tento čas?
Den Všech svatých je první zimní den.
No, rozhodně se neohřejeme!
Pondělí bude větrné a sychravé
V pondělí 2. listopadu bude většinou velká oblačnost, na východě území bude foukat vítr až o rychlosti 7 m/s, s nárazy až kolem 55 km/h. Noční teploty budou velmi nízké, od 4 do 0 °C při zatažené obloze. Když se vyjasní, teploty už budou mrazivé, spadnou až na -1 °C. Ráno se mohou objevit mlhy, ojediněle lokálně mrznoucí. Typické listopadové počasí je tady.
Během dne se v pondělí ze zatažené oblohy spustí déšť, v polohách nad 800 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Nad 900 m může napadnout až 1 cm sněhu. Denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 5 až 10 °C.
Víkendový sníh má šanci se na horách udržet.
Úterý zůstane větrné a oblačné
Také v úterý 3.listopadu budou ráno ojediněle mlhy, déšť nebo mrholení, zatímco teploty se budou šplhat z – 1 °C v noci na na 4 až 9 °C přes den. Zůstane podmračené počasí s občasným deštěm, v polohách nad 800 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Během dne bude na celém území vát mírný vítr, na východní části území a na Moravě mohou být stejné nárazy jako v pondělí, tedy kolem 55 km/h. Foukat bude ještě ve středu.
Ve středu méně oblačnosti, ale stále vítr
Ve středu budou teploty v noci klesat až na – 2 °C při přechodně zmenšené oblačnosti. Před den se vyšplhají na 5 až 10 °C, občas už může vykouknout sluníčko, tak se malinko ohřejeme.
Podzim a mlhy jsou definitivně tady
Až do konce týdne budou teploty podobné, jen oblačnost se začne postupně protrhávat. Ve čtvrtek čekáme jasno až polojasno. S dalším víkendem se opět začne zatahovat a častější bude nízká oblačnost, mrznoucí mlhy a mrholení. Při nízkém oblačnosti a celodenní mlze může příští víkend přinést již velmi nízké teploty kolem 4 °C. Noční teploty už se budou pohybovat na nule nebo pod bodem mrazu. Předpověď se ještě bude zpřesňovat.
Jaká bude zima? To si můžete přečíst v našem článku s Dagmar Honsovou. Také pranostiky by mohly slibovat bílou zimu, protože jedna z nich se týká i větrného počasí, které nás rozhodně čeká:
Když o Všech svatých větry dují, známku velké zimy dávají.
Zdroje článku: chmi.cz, facebook.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková