Těsnění pračky není jediný problém: Pozor na zásobník, filtr a dvířka

V rámci pravidelné údržby pračky se většinou věnujeme jejímu těsnění. Jenže je třeba věnovat pozornost i dalším místům. Některé části zůstávají dlouho přehlížené, a právě tam se mohou nečistoty postupně hromadit. Na co se zaměřit a proč?
Zásobník na prací prostředek
Zásuvka na prací prášek a aviváž bývá vlhká a její jednotlivé přihrádky se proto mohou zanášet zbytky prostředků. Ty postupně vytvářejí povlak, který může nejen zapáchat, ale také bránit správnému odtoku vody.
Zásobník pravidelně vyjměte podle pokynů výrobce a opláchněte ho teplou vodou. Na úzká místa a rohy se hodí starý měkký zubní kartáček. Před vrácením do pračky nechte zásuvku důkladně vyschnout.
Filtr zachytí to, co do pračky nepatří
Dalším důležitým místem je filtr. Zachytává drobné předměty, vlasy, nitě a další nečistoty, které se dostanou z oblečení do pračky. Pokud se zanese, může se zhoršit vypouštění vody nebo se objevit nepříjemný zápach. Před čištěním filtr vždy vyčistěte podle návodu ke konkrétnímu modelu. Připravte si nádobu nebo hadr na případnou vodu, která může po otevření filtru vytéct.
Nezapomínat na vnitřní stranu dvířek
Při údržbě pračky je dobré otřít také vnitřní stranu dvířek, sklo a plastové části kolem otvoru. Po každém praní je vhodné nechat dvířka chvíli pootevřená, aby mohl buben i vnitřní prostor vyschnout. Stejně tak není dobré nechávat zásuvku na prací prostředek neustále zavřenou, pokud v ní zůstává vlhkost.
Foto: Pixabay
Péči potřebuje také buben
Ani samotný buben by neměl zůstat stranou. Občasná údržba pomocí programu určeného výrobcem pro čištění pračky může pomoci odstranit usazeniny. Vždy se ale řiďte návodem ke konkrétnímu spotřebiči a nepoužívejte náhodně agresivní chemické směsi.
Tip: Na vyčištění pračky stačí dát do bubnu vodu, ocet a krystalickou sodu. Podstata tkví ve správném množství.
Pravidelná péče o pračku přitom nemusí zabrat mnoho času. Pokud budete průběžně čistit zásobník, kontrolovat filtr, otírat těsnění a nechávat spotřebič po praní větrat, výrazně omezíte hromadění nečistot. Pračka tak může zůstat déle čistá a bez nepříjemného zápachu.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Těsnění pračky není jediný problém: Pozor na zásobník, filtr a dvířka
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