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Těsnění pračky není jediný problém: Pozor na zásobník, filtr a dvířka

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Dennívýzva
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V rámci pravidelné údržby pračky se většinou věnujeme jejímu těsnění. Jenže je třeba věnovat pozornost i dalším místům. Některé části zůstávají dlouho přehlížené, a právě tam se mohou nečistoty postupně hromadit. Na co se zaměřit a proč?
Pračka

Pračka

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:00

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