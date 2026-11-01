Ani česnek, ani majoránka. Do bramboráků patří 1 surovina, kterou znají kuchařky z vesnic po generace

Neděle, z kuchyně voní rozpálené sádlo a na talíři přibývá zlatavých bramboráků s česnekem. Odpoledne pak přijde známá tíha v žaludku, protože smažené bramborové těsto není zrovna lehké jídlo. Česká kuchyně k němu má vlastní koření a nejspíš ho máte doma ve spíži.
Do těsta přisypte drcený kmín
Stačí do těsta přisypat trochu drceného kmínu. Bramboráky pak dostanou výrazný kořenitý tón a zavoní jinak než obvykle. Povinný není, takže je jen na vás, jestli se u vás doma ujme.
Česnek a majoránka přitom z receptu nemizí. Zůstávají základem chuti českého bramboráku a kmín se do těsta přisype k nim. Hodí se do něj, ať mu doma říkáte bramborák, bramburák, cmunda, na Plzeňsku bác, na Českobudějovicku báca, nebo na Domažlicku bacán.
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K bramborám a zelí patří kmín v české kuchyni odedávna. Sypeme ho i do polévek, omáček, chleba a uzenin. Najdete ho také v regionálních receptech: v jednom z receptů na krkonošské bramboráčky s houbami nechybí špetka drceného kmínu a valašský osúch s kmínem se v roce 2024 objevil v soutěži na jarmarku v Lidečku.
U nás se kmín pěstuje přes 160 let. Mezi léčivými, aromatickými a kořeninovými plodinami mu na českých polích patří první místo. Podle situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství z roku 2023 zabíral kmín kořenný v roce 2022 plochu 3 516 hektarů.
U nás se pěstuje hlavně dvouletý kmín kořenný, takže na semena se čeká až do druhé sezony. Do té doby na poli roste jen nízký trs listů. Označení Český kmín smí nést jen dvouletý kmín vyšlechtěný a vypěstovaný v Česku. Kmín, který dozrává jedinou sezonu, ať z českého pole, nebo z dovozu, na tuto značku nárok nemá a kvůli kratšímu zrání bývá slabší. Vůni mu dávají silice, hlavně karvon a limonen, a čím víc jich semena mají, tím je kmín kvalitnější a voňavější.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v malé cukrárně za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím Pravý Český kmín zraje na poli dvě sezony a jeho vůni určuje množství silic v semenech. Ilustrační foto. Zdroj: Patrick / Pexels. Jak kmín přidat a co ohlídat
Drcený kmín zamíchejte do těsta spolu s česnekem a majoránkou. Na pánev nejdřív pošlete jen jeden malý kousek jako zkušební. Podle něj poznáte, jestli těstu nechybí sůl nebo koření, a doladíte ho dřív, než usmažíte celou várku. Koření ale nezachrání těsto, které se nepovedlo. Pohlídejte si proto pár věcí:
Kupte brambory varného typu C, mají nejvíc škrobu a těsto z nich nejlépe drží. Typ A se na bramboráky nehodí. Na strouhané brambory hned lijte trochu horkého mléka. Na vzduchu by jinak rychle tmavly a ani z pánve by nevyjely pěkně zlatavé. Vodu z brambor vymačkejte co nejdůkladněji. Řídké těsto byste jinak zachraňovali moukou a každá lžíce navíc udělá bramborák tužším. Smažte tradičně na sádle v souvislé vyšší vrstvě dobře rozehřátého tuku, protože ve vlažném tuku nasaje bramborák víc mastnoty. Hotové kusy nechte okapat na papírové utěrce. Pomůže kmín těžkému žaludku?
V lidové kuchyni platí kmín odedávna za koření, po kterém člověka po vydatném jídle tolik netrápí nadýmání. Jde o lidovou zkušenost, lékařským doporučením to není.
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Evropská agentura pro léčivé přípravky se kmínem zabývala v souhrnu z října 2015. Podle jejího výboru HMPC mohou léčivé přípravky z kmínového plodu, nejčastěji bylinný čaj, díky tradičnímu používání zmírnit zažívací potíže typu nadýmání a plynatosti. Užívat je mají jen dospělí a děti nad 12 let. Když obtíže neustoupí ani po 2 týdnech, patří člověk k lékaři. Závěr stojí na tradičním používání nejméně 30 let, z toho nejméně 15 let v EU, a klinické studie chybí. Týká se navíc jen léčivých přípravků, takže bramborák s kmínem nadýmání zaručeně nezabrání.
Kdo by měl kmín raději vynechat
Přípravky z kmínového plodu nemají používat lidé přecitlivělí na kmín nebo na jiné miříkovité rostliny, jako jsou kopr, celer, fenykl, anýz a koriandr. Totéž platí pro ty, kdo reagují na pelyněk nebo břízu. Pokud se vás to týká, vynechte kmín raději i v těstě.
Když vás zažívání trápí dlouhodobě, koření to nevyřeší a s trvalými potížemi je lepší zajít k lékaři. Ostatním nic nebrání kmín zkusit. Do příští várky ho přisypte k česneku a majoránce a po prvním usmaženém kousku poznáte, jestli u vás v receptu zůstane.
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Zdroje: https://forbes.cz/mekky-uvnitr-krupavy-zvenci-jak-na-ten-nejlepsi-bramborak/, https://cnn.iprima.cz/bramborak-jako-klasika-ceske-kuchyne-jak-se-pripravuje-v-plzni-kde-mu-rikaji-vosouch-465975, https://cas.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/pro-verejnost/Regionalni-jidlo2.pdf, https://www.ema.europa.eu/cs/documents/herbal-summary/caraway-fruit-summary-public_cs.pdf, https://english.radio.cz/node/8688281, https://www.rohlik.cz/chef/581-bramboraky, https://www.lidecko.cz/formular/recepty-r.-2024_681de433acdf5.pdf, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-tradicni-recepty-z-krkonos-40301310, https://mistoprodeje.cz/obsah/zajimavosti-z-retailu/cesky-kmin-ma-nove-logo, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-kmin-proverene-koreni-i-lek-40010729, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-a33812—Pm6NCGfy/situacni-a-vyhledova-zprava-lecive-aromaticke-a-koreninove-rostliny-2023, https://www.denik.cz/gastronomie/bramborak-recept.html