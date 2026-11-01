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Kdo ignoruje dopis od výrobce auta, může přijít o technickou. EU chystá nečekanou změnu

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Dennívýzva
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Obálka od dovozce s pozvánkou na bezplatnou opravu často skončí v šuplíku, protože auto přece jezdí bez potíží....
Kdo ignoruje dopis od výrobce auta, může přijít o technickou. EU chystá nečekanou změnu

Kdo ignoruje dopis od výrobce auta, může přijít o technickou. EU chystá nečekanou změnu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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