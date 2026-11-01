Kdo ignoruje dopis od výrobce auta, může přijít o technickou. EU chystá nečekanou změnu

Obálka od dovozce s pozvánkou na bezplatnou opravu často skončí v šuplíku, protože auto přece jezdí bez potíží. Podle europoslanců by se ale takové odkládání mohlo jednou vymstít přímo na stanici technické kontroly. Koho by změna potrápila nejvíc a co si ohlídat už dnes?
Europoslanci chtějí na STK hlídat i nevyřízené opravy
Z debaty o nových evropských pravidlech pro technické kontroly si většina lidí zapamatovala hlavně spor o každoroční prohlídky starších aut. Proti tomuto návrhu Evropské komise se ale postavili ministři v Radě EU i europoslanci, takže s ročními prohlídkami se v reformě nejspíš počítat nebude. Pro české řidiče se lhůty STK zatím nemění.
Do pozice Parlamentu se mnohem tišeji dostal jiný bod. Podle tiskové zprávy Evropského parlamentu má pravidelná prohlídka nově ověřovat, jestli majitel nechal provést opravu v rámci povinné svolávací akce. Pokud ne, auto by kontrolou neprošlo. Dopravní výbor tuto pozici schválil a celý Parlament ji pak potvrdil jako mandát pro vyjednávání s členskými státy.
Přečtěte si také: Češi perou v programu Eco 40-60 a netuší, že se v něm prádlo ohřeje někdy jen na 20 °C
Členské státy v Radě EU s propojením svolávacích akcí a technických kontrol ve svém postoji také počítají. Podle nich by ale o zavedení takové kontroly rozhodovala každá země sama.
Jak to řeší Německo
Německé registrační úřady smějí vozidlu zakázat provoz, když jim Spolkový úřad pro motorovou dopravu (KBA) ohlásí, že majitel výzvu k opravě nevyslyšel. V Německu tedy o zákazu provozu rozhodují úřady. Evropská reforma by stejné ověřování zařadila i do prohlídek na stanicích technické kontroly.
Auto může jezdit bez potíží, a přesto opravu dlužit
Bezpečnostní vada o sobě často nedává vědět. Výrobce vyhlásí svolávací akci ve chvíli, kdy u části vyrobených aut objeví riziko, a oprava někdy spočívá jen v nahrání novější verze softwaru. Majitel mezitím jezdí jako obvykle a na autě nic zvláštního nepozoruje.
Přečtěte si také: Objednal si z Temu aku pilu za 1 200 Kč a to, co s ní zvládl za 1 víkend, nečekal ani on sám
Stanice by proto podle záměru měla přístup k evidenci svolávacích akcí. Po zadání VIN, tedy identifikačního čísla vozu, by hned viděla, jestli konkrétní auto nějakou opravu dluží. Takový nález by stačil k neúspěchu i u vozu, na kterém technik jinak nenajde jedinou závadu.
Ověřit se to dá už teď
Stačí zavolat do značkového servisu a nadiktovat VIN. Technici mají přístup do systému automobilky a řeknou vám, jestli na voze visí otevřená svolávací akce. Část výrobců má na webu i vyhledávač, do kterého VIN zadáte sami.
Otevřenou svolávací akci na konkrétním autě ověří značkový servis podle VIN. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Orientačně poslouží také unijní databáze Safety Gate, kam se hlásí nebezpečné výrobky včetně automobilů. Dozvíte se z ní, kterých modelů se vada týká, konkrétní vůz podle VIN ale neprověří. Za opravu v rámci svolávací akce majitel obvykle neplatí. Na opravu se ale vyplatí objednat včas a nenechávat ji na poslední týdny před termínem STK.
Přečtěte si také: Češi s plynovým kotlem dělají 1 chybu, kterou mají za úsporu. Protopí kvůli ní až o 4 500 Kč více
Kde ověřit Prověří konkrétní auto podle VIN? Co zjistíte Značkový servis Ano jestli na voze visí otevřená svolávací akce Vyhledávač na webu výrobce Ano, jen u některých značek stav svolávacích akcí po zadání VIN Safety Gate Ne kterých modelů se vyhlášená vada týká Dovezená ojetina může mít dluh po předchozím majiteli
Pozvánku na opravu dostává ten, kdo je u výrobce nebo dovozce zapsaný jako majitel, a nejčastěji mu přijde poštou nebo do e-mailové schránky. Když auto prošlo rukama několika lidí v cizině a v Česku ho přihlásil až další vlastník, český zástupce značky ho ve své zákaznické databázi mít nemusí. Adresu provozovatele si sice může vyžádat z registru vozidel, dopis ale přesto může odejít někomu, kdo vůz dávno prodal.
Nevyřízená oprava přitom s autem přechází na každého dalšího majitele. Podle navrhovaných pravidel by se o ní nový vlastník mohl poprvé dozvědět až od technika na stanici. U dovezené ojetiny se proto vyplatí svolávací akce prověřit ještě před podpisem kupní smlouvy.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví Kdy by se změna mohla projevit
Na nová pravidla si řidiči ještě počkají. Další kolo jednání mezi Parlamentem a Radou EU je naplánované na 2. prosince 2026. I když se tam strany shodnou, čeká text oficiální hlasování v obou institucích a potom lhůta, během které musí jednotlivé země pravidla zapracovat do národní legislativy.
Zdroje: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260427IPR42014/meps-update-requirements-for-periodic-vehicle-checks, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16420-2025-INIT/en/pdf, https://www.autojournal.cz/?p=317654, https://ekonomickydenik.cz/stopka-kazdorocni-stk-starych-vozu/, https://www.carwow.es/noticias/8092/itv-llamadas-revision-pendientes-reforma-ue, https://www.startitup.sk/?p=1236734, https://www.autozive.cz/konec-stocenych-kilometru-reforma-stk-zavadi-sdileni/
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!