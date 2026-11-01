Češi prchají před zimou na tento ostrov. Moře má koncem října 25 °C a týden stojí pár tisíc

Kdo v létě nestihl dovolenou u moře, nemusí na teplou vodu čekat až do příštího června. Na jihovýchodě Středomoří leží ostrov, kam se dá z Prahy letět bez přestupu a kam i koncem října vyrážejí Češi, kteří chtějí léto protáhnout ještě o pár dní. Stačí k tomu malý batoh a trocha štěstí při hledání letenek.
Ostrov, kde se koupe i v říjnu
Řeč je o Kypru, kde se v moři dá koupat déle než kdekoli jinde v Evropě. Ještě v říjnu se tu odpolední teploty drží kolem 27 °C a moře má zhruba 25 °C. Koupání je tak příjemné i v době, kdy u nás padá listí.
Pro dovolenou u vody se nejvíc hodí východní cíp ostrova s letovisky Ayia Napa a Protaras. Písečných pláží je tu nejvíc, písek je světlý a dno se do hloubky svažuje jen zvolna.
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Kypr navíc vyniká čistotou vody. Ve výroční zprávě Evropské komise a Evropské agentury pro životní prostředí za sezonu 2025 se zařadil mezi státy s nejvyšším podílem vod ke koupání ve vynikající kvalitě, spolu s Bulharskem, Rakouskem a Řeckem.
Nissi Beach a útesy Cape Greco
Nejznámější pláž v okolí, Nissi Beach, leží zhruba 1,5 kilometru od centra Ayia Napy. Mělčina se tu táhne daleko do moře, což ocení hlavně rodiče s malými dětmi. Z pláže se dá přebrodit na nedaleký skalnatý ostrůvek, protože k němu vede mělká písčina. Vstup na pláž je zdarma.
Na výběžku, kde se jižní pobřeží stáčí k východnímu, se rozkládá národní lesní park Cape Greco. Vlny tu do skal vymlely jeskyně a skalní oblouk Kamara tou Koraka. Auto na výlet nepotřebujete, protože k mysu jezdí místní autobusy, které staví i u Nissi Beach. Jednosměrná jízdenka na denní spoj stojí 2 eura.
Přečtěte si také: Ani Kanáry, ani Egypt. Češi si na zimu zamilovali tuhle destinaci, kde je v lednu 20 stupňů a ceny jako doma K mořským jeskyním a útesům na mysu Cape Greco se dá z Ayia Napy dojet místním autobusem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik stojí cesta na týden
Bez přestupu se z Prahy dostanete do Larnaky, a to i v zimní sezoně. Za cestu tam i zpět běžně zaplatíte 100 až 250 eur, při akcích ale nízkonákladové aerolinky prodávají jednosměrné letenky i za několik set korun.
Jak levně se dá k moři dostat, popsala v rozhovoru pro časopis Dřevostavitel vysokoškolačka Kamila. Jednosměrný let z Vídně ji vyšel na 700 Kč. Odbavený kufr si nekupovala a vzala si jen batoh, který dopravce přepraví bez příplatku. Apartmán s kuchyňkou sdílela se třemi spolužáky a její podíl za šest nocí vyšel kolem 4 000 Kč.
Akční letenka a podíl na ubytování se tak vejdou do několika tisíc korun na osobu. Jídlo a místní doprava se ale platí zvlášť a s letenkou za běžnou cenu vyjde týden znatelně dráž. Večeře v taverně obvykle stojí 15 až 25 eur na osobu, proto se vyplatí vařit si aspoň snídaně v apartmánu.
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Orientační ceny přehledně shrnuje následující tabulka:
Položka Orientační cena Upřesnění Zpáteční letenka z Prahy do Larnaky 100 až 250 eur běžná cena, v akcích levněji Apartmán na šest nocí kolem 4 000 Kč na osobu zkušenost Kamily, čtyři lidé v apartmánu s kuchyňkou Večeře v taverně 15 až 25 eur na osobu Jízda autobusem přes den 2 eura Ayia Napa a Protaras Na co se připravit
V říjnu je na Kypru potřeba počítat s několika deštivými dny, hlavně ke konci měsíce. Poslední říjnovou neděli se tu stejně jako v Česku přechází na zimní čas a slunce pak v Ayia Napě zapadá ještě před pátou odpoledne. Noci bývají o několik stupňů chladnější než odpoledne, takže do batohu patří i svetr nebo tenká bunda.
V listopadu si moře pořád drží přes 20 °C, vzduch ale přes den hřeje jen kolem 22 °C a počasí bývá proměnlivé. Kdo chce mít jistotu teplého moře i slunce, měl by vyrazit nejpozději v říjnu.
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Zdroje: https://www.cestujlevne.com/pruvodce/kypr/pocasi, https://levnocestovani.cz/pruvodce/evropa/kypr/jizni-kypr/pocasi, https://loudavymkrokem.cz/dovolena-kypr/, https://commission.europa.eu/news-and-media/news/take-splash-european-bathing-waters-remain-clean-2026-06-19_cs, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/kypr/nissi-beach, https://cyprus-mail.com/2026/07/20/bus-fare-hike-to-go-live-in-august, https://sunrisesunset.io/cy/famagusta-district-magusa/ayia-napa/, https://www.drevostavitel.cz/clanek/28-stupnu-na-konci-rijna
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