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Češi prchají před zimou na tento ostrov. Moře má koncem října 25 °C a týden stojí pár tisíc

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Kdo v létě nestihl dovolenou u moře, nemusí na teplou vodu čekat až do […]
Češi prchají před zimou na tento ostrov. Moře má koncem října 25 °C a týden stojí pár tisíc

Češi prchají před zimou na tento ostrov. Moře má koncem října 25 °C a týden stojí pár tisíc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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