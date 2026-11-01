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Soused si na společnou chodbu postavil botník. Mnoho lidí netuší, že případné problémy ručí i oni

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Dennívýzva
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Botník ve společné chodbě může porušovat požární pravidla, i když kolem něj obyvatelé běžně projdou. Nestačí posoudit, zda překáží při každodenním příchodu domů. Rozhoduje také schválené požárně bezpečnostní řešení, typ únikové cesty a možnost zásahu hasičů. Souhlas několika sousedů sám o sobě tyto požadavky nenahrazuje.
Ilustrační obraz vytvořený pro tento článek. Nezachycuje skutečné osoby ani doloženou událost.

Ilustrační obraz vytvořený pro tento článek. Nezachycuje skutečné osoby ani doloženou událost.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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