Soused si na společnou chodbu postavil botník. Mnoho lidí netuší, že případné problémy ručí i oni

Ve společných prostorách se často potkává pohodlí jednotlivce s povinnostmi celého domu. Skříňka, kočárek nebo jízdní kolo mohou zmenšit průchod, omezit otevření dveří či přístup k technickým zařízením. U hořlavých předmětů se navíc posuzuje i zvýšení požárního rizika. Proto není možné pro každý dům určit jediné obecné pravidlo podle velikosti botníku.
Volný průchod není jediné měřítko
Zákon o požární ochraně ukládá vytvářet podmínky pro hašení a záchranné práce a udržovat únikové cesty a přístupy volné. Hasičský záchranný sbor zároveň upozorňuje, že užívání chodeb a schodišť musí odpovídat ověřené projektové dokumentaci. Jinak se může hodnotit chráněná úniková cesta a jinak jiný společný prostor.
U konkrétního předmětu proto záleží na jeho umístění, materiálu i na podmínkách stavby. Není správné tvrdit, že v každé chodbě musí být absolutně prázdná každá plocha. Stejně nesprávný je ale závěr, že předmět je dovolený vždy, když se vedle něj vejde dospělý člověk. Při evakuaci mohou být podmínky jiné než za běžného dne.
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Odpovědnost nekončí u majitele skříňky
Zajištění požární bezpečnosti společných prostor řeší osoba odpovědná za správu a provoz domu v příslušném právním postavení. Hasiči ve svém výkladu uvádějí vlastníka domu, bytové družstvo či společenství vlastníků. Neznamená to, že každý soused automaticky dostane stejnou pokutu za cizí botník. Odpovědnost se posuzuje podle konkrétní povinnosti a jednání.
Vlastník jednotky přitom nemá neomezené právo proměnit společnou chodbu v část vlastního bytu. Význam mají i pravidla užívání společných částí a pokyny správy domu. Další povinnosti vlastníků rozebírá náš článek o správě domu a finanční odpovědnosti vlastníků. Ani domovní pravidla však nemohou platně zrušit požadavky na bezpečnou evakuaci.
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Nejdříve ověřit dokumentaci, potom požadovat nápravu
Při sporu má smysl obrátit se na správce, výbor SVJ nebo družstvo a žádat posouzení podle dokumentace domu. Pokud si odpovědné osoby nejsou jisté, mohou přizvat odborně způsobilou osobu v požární ochraně, případně projektanta. HZS doporučuje u konkrétních sporných případů konzultaci s místně příslušným hasičským záchranným sborem.
Výsledkem může být požadavek předmět odstranit nebo změnit jeho umístění; při porušení povinností může zasáhnout také státní požární dozor. Výše případné sankce není jednotným ceníkem za botník a závisí na tom, kdo a jakou povinnost porušil. Do vyřešení není vhodné cizí věci svévolně ničit nebo vyhazovat, ale zajistit nápravu prostřednictvím odpovědné správy domu.
archiv.hzscr.gov.cz, zakonyprolidi.cz