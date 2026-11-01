Ani ocet, ani soda. Mastnota z digestoře zmizí díky 1 věci, kterou máte v koupelně

Zažloutlá lepkavá mřížka nad sporákem svádí k tomu, abyste vytáhli nejsilnější chemii, jakou doma máte. Návody výrobců digestoří přitom chtějí něco mnohem jemnějšího: horkou vodu a slabý mycí prostředek. Pomocníka, který se na to hodí, máte nejspíš ve sprchovém koutě.
Šampon rozpouští tuk jako saponát na nádobí
Na mastnou digestoř stačí obyčejný šampon na vlasy. Obsahuje tenzidy, tedy povrchově aktivní látky, které najdete i v prostředku na nádobí nebo v běžných čističích. Pokožka hlavy se během dne mastí podobně jako sporák při smažení. Látky, které si s mazem poradí ve sprše, působí úplně stejně i na tuk z pánve.
Voda a tuk se samy od sebe nespojí, a proto mastnotu samotnou vodou nesmyjete. Molekula tenzidu se jedním koncem chytí tuku a druhým vody, takže z mastné skvrny udělá něco, co se dá opláchnout. Ocet ani jedlou sodu k tomu nepotřebujete. Šampon navíc neobsahuje nic brusného, takže povrch nepoškrábe.
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Čerstvé šmouhy a běžnou mastnotu z vaření smyje bez potíží. Na letitou ztvrdlou vrstvu ale šampon sám nestačí. Je potřeba přidat něco brusného, třeba trochu jedlé sody, nebo použít specializovaný čistič.
Plášť digestoře zvládne hadřík a pěna
Do misky s horkou vodou stačí přidat trochu šamponu. Namočeným a vyždímaným hadříkem projeďte plášť, pěnu nechte chvíli pracovat a pak ji stáhněte druhým, čistým a vlhkým hadříkem. Nakonec plášť vyleštěte suchou utěrkou, aby nezůstaly mapy. Nerez otírejte ve směru broušení a drsné houbičky nechte v šuplíku.
Sáhněte po co nejjednodušším šamponu bez barviv a vůní. Přípravky se silikony, oleji nebo parfémy mohou na kovu nechat tenký film. Po nich je proto potřeba plášť setřít opravdu důkladně.
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Výrobci radí mýt tukový filtr v horkém mycím roztoku, Miele uvádí teplou vodu. Přidat do ní podle něj stačí slabý prostředek na ruční mytí nádobí, žádný koncentrát. Šampon ve vodě funguje stejným principem jako saponát na nádobí, a proto ho můžete vyzkoušet místo něj:
Filtr vyjměte podle návodu a ponořte ho do dřezu s horkou vodou a trochou šamponu. Starší nános nechte odmáčet déle. Mřížku vydrhněte kartáčkem a zaschlá místa případně projděte ještě jednou. Filtr důkladně vypláchněte čistou vodou a nechte okapat. Před nasazením ho nechte úplně vyschnout, třeba na savé utěrce, aby v něm nezůstala vlhkost.
Zatímco je filtr venku, otřete vlhkým hadříkem i jeho držák a části skříně, kam dosáhnete. Usazený tuk tam podle návodu také znamená nebezpečí požáru.
Přečtěte si také: Kdo má doma tenhle litinový hrnec po babičce, má pod rukama malý poklad. Sběratelé za něj dají i 11 500 Kč Tukový filtr stačí odmočit v dřezu s horkou vodou a trochou šamponu, vydrhnout a nechat úplně vyschnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Do myčky jen podle návodu
Na filtr nepatří prostředky, před kterými varují samotní výrobci:
agresivní čističe s kyselinami nebo louhy, abrazivní prášky a tekutý písek, silné odmašťovací spreje včetně spreje na trouby, odvápňovače.
Kovové tukové filtry jde podle BSH i Miele mýt v myčce, pokud v ní stojí volně a nic dalšího se s nimi nemyje. U hliníkových filtrů to ale někteří prodejci nedoporučují, a proto se nejdřív podívejte do návodu ke své digestoři. Miele u svého modelu povoluje program nejvýš do 65 °C, protože při vyšší teplotě se filtr může zdeformovat. Mřížka může v myčce změnit barvu, podle mycího prostředku i natrvalo. Podle BSH i Miele to její funkci neovlivní.
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Uhlíkový pachový filtr z recirkulační digestoře se nemyje vůbec. Šampon ani voda na něj nepatří, vyměňuje se za nový.
Kdy filtr umýt a proč nečekat
Tuk, který se v mřížce hromadí, časem ztvrdne a pak dá mnohem víc práce. Zanesená digestoř navíc hůř táhne, motor hučí víc a spotřebuje víc energie, a kuchyň i spotřebič se rychleji špiní. Podle návodu Miele proto mřížka patří do dřezu každé 3–4 týdny, návod BSH připouští nejdelší odstup 2 měsíce. Kdo často smaží, měl by se do mytí pustit častěji.
Pravidelné mytí je i otázka bezpečnosti. Filtr nasáklý tukem je hořlavý a usazeniny v něm se mohou vznítit. Pod zapnutou digestoří proto neflambujte, protože by plamen nasála přímo do filtru. BSH zároveň upozorňuje, že digestoř se nikdy nemá pouštět bez tukového filtru.
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