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Konec pěšinky uprostřed. Kadeřníci teď sázejí na tento účes, který umí zjemnit obličej

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Dennívýzva
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Kdo se poslední roky česal přesně podle středu čela, možná už sám tuší, že mu to úplně nesedí. Kadeřníci teď doporučují změnu, která nestojí ani korunu a zvládnete ji ráno sami před zrcadlem. Obličej díky ní může působit měkčeji i svěžeji.
Konec pěšinky uprostřed. Kadeřníci teď sázejí na tento účes, který umí zjemnit obličej

Konec pěšinky uprostřed. Kadeřníci teď sázejí na tento účes, který umí zjemnit obličej

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 04:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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