Řezník radí Čechům: před smažením řízků udělejte tuhle 1 věc a maso bude měkké jako máslo

Je nedělní poledne, na lince leží prkénko a z kuchyně se ozývá rázné bouchání. Spousta lidí věří, že čím víc do masa buší, tím měkčí řízek přinesou na stůl. Přehnaná síla ale plátku spíš uškodí a o křehkosti rozhoduje pár minut před obalováním.
Silou se měkký řízek neudělá
Řezníci i zkušení kuchaři opakují jednu radu. Maso naklepejte správně přes fólii nebo mikrotenový sáček a pusťte se do toho teprve ve chvíli, kdy se chystáte smažit. Výsledkem je křehčí řízek, který se snadno kouše. Jak moc změkne, závisí i na kusu masa a na tom, jak je nakrájený.
Palička mechanicky narušuje svalová vlákna a pojivovou tkáň, takže se maso pak lépe žvýká. Hrotová strana tkáň rozruší víc a maso změkčí. Plochá strana plátek hlavně ztenčí a srovná do stejné tloušťky.
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S klepáním se to dá snadno přehnat. Když je plátek tenký jako papír, v pánvi ho snadno přesmažíte a vysušíte. Po příliš tvrdých ranách se maso zase trhá na cáry a ztrácí strukturu.
Přes fólii a od středu ke krajům
Fólie nebo sáček chrání povrch masa, které se pak méně potrhá. Plátek se nelepí na paličku a šťáva necáká po lince ani po kachličkách. Když paličku doma nemáte, poslouží váleček na těsto nebo těžká pánev s plochým dnem.
Postup je jednoduchý:
Z masa odstraňte tenkou průsvitnou blánu a šlachy. Plátek vložte do sáčku nebo ho zakryjte potravinovou fólií. Začněte klepat v nejsilnějším místě a postupujte ke krajům. Udeřte raději mnohokrát s citem než několikrát plnou silou. Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do švestkových knedlíků patří 1 surovina, kterou znaly hospodyně z Moravy po generace
Okraje vepřového plátku ještě mělce nařízněte na několika místech, aby se při smažení nekroutil.
Klepejte až na poslední chvíli
Naklepané maso nenechávejte ležet a hned ho smažte. Obal nanášejte až ve chvíli, kdy je tuk rozpálený. Trojobal, který na mase odleží, zvlhne a v pánvi se pak od řízku odlupuje.
Plátek se stejnou tloušťkou se propeče rovnoměrně. Tenký plátek je navíc hotový rychleji, a tak z něj neodejde tolik šťávy jako ze silného kusu, který musí v tuku zůstat déle.
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Řízky otáčejte kleštěmi nebo obracečkou, aby zůstaly celé a šťáva v nich. Pánev nechte otevřenou, pod pokličkou by se řízky dusily v páře.
Obal na řízek patří až ve chvíli, kdy je tuk v pánvi rozpálený. Ilustrační foto. Zdroj: Patrick / Pexels. Na kusu masa také záleží
„Základem dobrého řízku je samozřejmě kvalitní maso, ukrojené pěkně přes vlákno a správně naklepané,“ řekl v roce 2012 pro Novinky.cz Martin Havel, tehdejší šéfkuchař pražské restaurace Red Pif. Krájet přes vlákno znamená vést nůž kolmo na svalová vlákna. Jinak zůstane maso tužší i po pečlivém naklepání.
Z paličky nejvíc vytěží libovější a hodně namáhané svaly, typicky z nohou a plece, protože mají víc pojivové tkáně. Křehké prémiové kusy klepání nepotřebují. Řezník, kterého vyzpovídal deník Blesk, doporučuje krkovici těm, kdo mají rádi šťavnatější řízek. Libová kýta bývá sušší.
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Kuřecí prsa jsou jemná a silné klepání nepotřebují. Stačí je lehce srovnat do stejné tloušťky. Šťavnatější bývají řízky ze stehen. Kdo má radši prsa, může je předem zalít bílým jogurtem nebo kefírem a uložit v zavřené misce do lednice. Mléčná marináda maso zjemní.
Syrové maso patří na vlastní prkénko
Šťáva ze syrového masa a drůbeže může obsahovat salmonely nebo kampylobaktery. Přes ruce, utěrky a pracovní plochu se snadno dostane na chléb nebo zeleninu. Na maso proto mějte zvláštní prkénko a nože, jiné než na potraviny, které jíte bez tepelné úpravy. Náčiní umyjte horkou vodou se saponátem a ruce si umyjte hned, jak s masem skončíte.
Řízky smažte tak, aby byly důkladně propečené, a u kuřecích na to dbejte obzvlášť. Šťáva z masa má být čirá, bez stopy krve. Nejjistější kontrolu dá kuchyňský teploměr.
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