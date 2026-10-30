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Starý zubní kartáček: Pomůže při čištění a úklidu v domácnosti

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Dennívýzva
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Zubní kartáček je třeba po čase vyměnit. Starý automaticky vyhodíme. Proč to však nedělat? Jeho malé rozměry, husté štětiny a úzká hlavice z něj dělají překvapivě šikovného pomocníka při úklidu. Dostane se totiž i do míst, kam se běžná houbička nebo hadřík nevejdou. Kde konkrétně ho můžete použít?
zubní kartáček

zubní kartáček

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:00

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