Vypadá lacině, ale pro sběratele je to klenot za 15 000 Kč. Nemáte tento starý svícen doma?

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Kdo by si nepamatoval ten pocit? Nedělní odpoledne u babičky, na stole ubrus, z kuchyně voní buchty a na masivní obývákové stěně se v paprscích slunce leskne skleněný svícen. Hutný, hladký, s tvary, které jako by vyrostly z přírody. Nikdo tehdy neřešil, kdo ho navrhl. Byl prostě součástí domova. Dnes ale sběratelé po celé Evropě pročesávají bazary, aukce i půdy právě kvůli takovým kouskům.
Možná ho máte dodnes na chalupě. Zastrčený v bufetu mezi hrnky, zapomenutý v krabici s vánočními ozdobami, nebo ve vitríně, kam se po babiččině odchodu nikdo neodvážil sáhnout. Tehdy stál pár korun československých, dnes pro sběratele znamená kus československého designu, který se nesmí ztratit. A právě tady začíná detektivka, která stojí za to.
Mistr, který uměl mluvit sklem
Za nejznámějšími kousky stojí akademický sochař František Vízner, jedno z největších jmen českého sklářského designu. V letech 1967 až 1975 působil ve sklárně Škrdlovice, která tehdy spadala pod Ústředí uměleckých řemesel. A právě tady vznikaly návrhy, které dnes po právu označujeme za vrchol československého produktového designu. Čisté linie, hutné sklo, důraz na materiál a světlo. Žádné zbytečné ozdoby, jen dokonalá forma.
Zázrak spočíval v tom, že tyto kousky nebyly určeny pro galerie. Mířily do běžných domácností, do panelákových obýváků, na svatební stoly i jako dárky k narozeninám. Obyčejní lidé tak měli doma designové umění, aniž to tušili. Pro sběratele je to svatý grál: krása, která se dostala všude.
Jak poznat originál a co rozhoduje o ceně
Pozornost vyžaduje detail. Sběratelé hodnotí barvu skloviny, typ povrchu, přesný model, a především stav bez oděrek a oťuků. I drobný šrám na hraně dokáže hodnotu citelně stáhnout. Prohlédněte si dno, tvar, tloušťku skla a to, jak se v něm láme světlo. Právě tam se pozná kvalitní práce z té doby.
Své o tom ví i odborníci. „Dílo Františka Víznera patří k vrcholům československého sklářského designu a jeho autorské unikáty se prodávají za vysoké částky. U sériovějších kusů ale o ceně rozhoduje přesné modelové číslo, vzácnost odstínu a naprosto netknutý stav,“ vysvětluje kurátor sklářských sbírek z přední české aukční síně.
Kolik to opravdu stojí
Zde je potřeba poctivost. Autorské unikáty slavných výtvarníků se v aukcích dostávají do vysokých částek, a právě o nich sběratelé sní. U běžnějších kousků ze sériové produkce se ale reálná cena pohybuje zhruba od 400 do 4 000 Kč, podle barvy, modelu a zachovalosti. Vzácná varianta v dokonalém stavu může cenu posunout výš. A pokud máte neotřelý nebo signovaný kus, rozhodně ho nechte posoudit odborníkem, než ho prodáte.
Na internetu občas narazíte i na vysněné ceny kolem 15 000 Kč. Ty ale nejsou měřítkem. „To, že si někdo na Aukru napíše k inzerátu slovo klenot a vysází tam cenu 15 tisíc, z toho klenot nedělá. U té aukce svítí nula příhozů,“ připomíná jeden ze sběratelů v diskusi na specializovaném fóru. Sledujte proto vždy skutečně ukončené aukce, ne přání prodejců.
Kouzlo ale nespočívá jen v penězích. Každý takový svícen nese příběh: Vánoce, na kterých hořely svíčky, rodinné oslavy, babiččiny ruce, které ho každý týden otíraly od prachu. Proto ho nevyhazujte a nespěchejte s prodejem. Projděte police na chalupě, otevřete staré bedny na půdě a podívejte se, co skrývá vaše rodinná historie. Možná tam stojí kousek českého umění, který jen čekal, až si ho někdo všimne. A pokud ano, napište nám, co jste objevili. Rádi si poslechneme váš příběh.
Zdroje článku: aukro.cz-vizner-frantisek, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský