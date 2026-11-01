V pondělí ve 22:30 poteče krev proudem: Prima MAX vytáhne hororový návrat maskovaného zabijáka

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Začíná to jedním hovorem a hlasem, který se zeptá na oblíbený horor. Jenže otázka nemíří na anketu, ale na přežití. Kamera zůstává dlouho na tváři oběti, hudba jen našeptává a kulisou je obyčejný americký dům s rozsvícenou verandou.
Vizuální styl stojí na ostrém kontrastu: poklidná předměstská ulice se v jediném střihu změní v lov. Vrah v černém hábitu s bílou maskou nepospíchá, což je děsivější než každá honička. V sále je slyšet chroupání popcornu, které po první vraždě zničehonic ustane.
Film si z žánrových pravidel dělá terč i zbraň. Postavy je znají zpaměti, a přesto je neuchrání. Divák pořád hádá, kdo z party přátel je dalším cílem a kdo se jen tváří jako oběť.
Řeč je o pátém dílu série Vřískot z roku 2022, který natočila režisérská dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett. V hlavní roli Sam Carpenterové se představila Melissa Barrera.
První Vřískot bez Wese Cravena
Sam se vrací do městečka Woodsboro, když někdo napadne její mladší sestru Taru, kterou hraje Jenna Ortega. Ghostface, tedy vrah s maskou, začne systematicky likvidovat okruh přátel. Brzy je jasné, že celá krvavá historie městečka ještě není uzavřená.
Film je první v sérii, který nenatočil Wes Craven. Režisér čtyř předchozích dílů zemřel v srpnu 2015 a nový snímek je mu věnován titulkem „For Wes“. Studio se mělo postavit k odkazu opatrně, proto se vrátili i Neve Campbell, Courteney Cox a David Arquette.
Scénář napsali James Vanderbilt a Guy Busick. Pro tenhle typ filmu se vžil pojem requel: ani remake, ani klasické pokračování, ale návrat ke staré látce s novou generací postav. Hlas Ghostface opět propůjčil Roger L. Jackson, který ho namlouvá od prvního dílu.
Natáčení probíhalo na jaře 2021 a kulisy městečka vznikly ve Wilmingtonu v Severní Karolíně. Štáb pracoval v době pandemických opatření, což komplikovalo i velké scény s větším počtem komparzistů. Režiséři se přitom drželi poctivé starší školy slasheru: krev, nůž a hodně praktických efektů.
Šestinásobek rozpočtu a spor fanoušků
Rozpočet činil zhruba 24 milionů dolarů. Už první víkend v USA přinesl přes 30 milionů a celosvětové tržby se zastavily na 137,7 milionu dolarů. Pro hororovou značku po jedenáctileté pauze to byl jasný signál, že publikum o Ghostface pořád stojí.
V Česku film vidělo 45 353 diváků a utržil 8 478 381 Kč. Na Kinoboxu drží hodnocení 67 %, což je u slasheru po čtvrt století solidní výsledek.
Diváci se dělí na ty, kdo oceňují poctu, a na ty, kdo by chtěli víc překvapení. Jeden z nich to shrnul takto: „Duo nových režisérů ukazuje, že poctivý slasher neumřel. Skvělé hraní s žánrovými pravidly, chytře vysvětlený pojem requel, brutální řezničina a neuhodnutelná identita vraha.“ Právě hádání vraha je dodnes největším tahákem.
Zdroj: youtube.com
Kdy a kde ho uvidíte
Doporučení patří fanouškům hororů osmdesátých a devadesátých let i divákům, kteří chtějí slasher s nadhledem a bez zbytečné vážnosti. Film Vřískot vysílá Prima MAX v pondělí 2. 11. 2026 od 22:30 do 00:50.
Máte raději vraha, který zůstane záhadou do posledního záběru, nebo takového, jehož identitu odhalíte dřív než hrdinové?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná