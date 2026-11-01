Za Husáka ji chtěl každý kluk a stála 240 Kčs. Dnes tuhle stavebnici sběratelé shání po celé Evropě

Kdo dostal Merkur k Vánocům, mohl se mezi spolužáky cítit jako vyvolený. Kovová stavebnice z Police nad Metují patřila za normalizace k nejvytouženějším dárkům, přesto ji rodiče v obchodech mnohdy marně sháněli. Krabice, které tehdy putovaly pod stromeček, dnes hledají sběratelé doma i v cizině. Za některé jsou ochotní zaplatit částky, jaké by tehdejší kupující nečekali.
Hračka, která mířila hlavně za hranice
Velkou část produkce z Police nad Metují spotřeboval vývoz. Nejvíc krabic odjíždělo do Sovětského svazu, od šedesátých let ale mířily i do zbytku Evropy. Stát z vývozu získával cenné devizy, a tak na domácí pulty zbývalo málo. V obchodech se stavebnice často vůbec neobjevila a sehnat ji znamenalo mít známosti nebo velké štěstí.
Nejslavnější stavba z merkurových dílů, obří Ocelové město Jiřího Mládka, se v roce 2009 zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. Její autor přitom jako kluk vlastní sadu neměl, protože mu ji rodiče nikdy nekoupili, a šroubovat chodil ke kamarádům. Podobně na tom byla spousta Husákových dětí. Merkur za normalizace patřil k nejčastějším přáním pod stromeček i k narozeninám, jenže ne každé přání se splnilo.
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Za hranicemi se Merkur neprodával vždy pod českou značkou. V anglicky mluvících zemích ho děti znaly jako Constructo nebo Build-O, v Nizozemsku jako Tecc. Stopy české stavebnice tak sběratelé nacházejí i v krabicích s úplně jinými nápisy.
Zájem ze zahraničí vydržel dodnes. Britský web Binns Road, věnovaný historickým hračkářským železnicím, má o Merkuru samostatnou stránku. Majitel firmy Richard Hrbáč v rozhovoru pro E15 zmínil, že v exportu se nejlépe prodává tradiční modrá krabice, protože právě podle ní lidé Merkur poznávají.
Kolik stála tehdy a kolik dnes
Cena se řídila velikostí sady, takže velké sady stály výrazně víc než malé. Například sada Merkur Elektro 102, kterou obchody nabízely na sklonku osmdesátých let, stála zhruba 105 Kčs.
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Většina krabic z půdy ale majitele neobohatí. Za Elektro 102 dnes kupci obvykle dají 1 000 až 1 500 Kč, a to jen tehdy, když je v krabici všechno včetně dobového návodu. Neúplné sady se většinou prodávají za několik set korun.
Nejvyšší částky, kolem 10 000 Kč, padají za největší sadu Merkur 8, pokud vypadá jako nová a nechybí jí žádný návod.
Dnešní ceny se podle sady a jejího stavu pohybují takto:
Sada Stav Dnešní cena Elektro 102 úplná, s krabicí i dobovým návodem obvykle 1 000 až 1 500 Kč neúplná sada chybí díly nebo návod většinou několik set korun Merkur 8 jako nová, se všemi návody kolem 10 000 Kč Vláčky z doby před rokem 1968 Přečtěte si také: Stavba vlastního domu je tak nákladná, že čím dál víc lidí volí koupi hotového rodinného domu
Na vrcholu sběratelského zájmu stojí merkurové vlaky. Plechové elektrické soupravy vznikaly v Polici nad Metují od roku 1930. Po roce 1968 je tam vyrábět nesměli, protože Rada vzájemné hospodářské pomoci přidělila hračkářské železnice východnímu Německu. Firma sice vláčky od roku 2003 znovu vyrábí, sběratelé ale nejvíc stojí o ty původní.
Hodnotu staré soupravy určuje hlavně to, jestli lokomotiva po desítkách let ještě jezdí a jestli se k ní zachoval dobový transformátor. Takové kusy mohou mít ještě vyšší cenu než velké stavebnice.
U starých elektrických vláčků rozhoduje o ceně hlavně to, jestli lokomotiva ještě jezdí a má původní transformátor. Ilustrační foto. Zdroj: Mert Kahveci / Unsplash. Co si sběratel na krabici prohlédne
Sběratelé u každé sady posuzují hlavně úplnost, původnost dílů a stav obalu. Nejlépe se prodávají sady, kterým nic nechybí a které mají původní krabici i návod. Při odhadu ceny proto dává smysl vycházet ze sad, které v aukcích skutečně našly kupce, a ceny požadované v inzerátech brát s rezervou.
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Že nadšení pro Merkur nevyhaslo, potvrdily loni oslavy sta let šroubování v Polici nad Metují. Podle E15 se tam dražil úplně první kus limitované stavebnice bombardéru Liberator B-24 a nový majitel za něj zaplatil 50 000 Kč. To je zhruba dvacetkrát víc, než kolik stejná stavebnice stojí v obchodě.
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Zdroje: https://prosvet.cz/cesi-zacali-hromadne-prohledavat-pudy-kvuli-teto-veci-kterou-mel-za-socialismu-doma-temer-kazdy-dnes-za-ni-sberatele-plati-desetitisice/, https://www.fajntip.cz/clanky/za-socialismu-stala-105-kcs-ted-sberatele-davaji-10-000-kc-na-ruku-nemate-ji-doma-20260526-10169.html, https://forbes.cz/stavebnice-merkur-slavi-sto-let-jejiho-vynalezce-nechali-komuniste-drit-do-osmdesati-u-soustruhu/, https://en.wikipedia.org/wiki/Merkur_(toy), https://www.e15.cz/magazin/nezastavovat-pas-rika-povel-z-tovarny-na-merkur-mali-i-velci-v-cesku-uz-sto-let-sroubuji-1428554, https://www.e15.cz/rozhovory/merkur-je-jednodussi-a-barevnejsi-u-kovu-ale-zustaneme-rika-zachrance-legendarni-stavebnice-1417001, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/merkur-je-nas-narodni-klenot-rika-sberatel-stavebnic-306462, https://binnsroad.co.uk/railways/merkur/index.html, https://english.radio.cz/node/8612591, https://english.radio.cz/node/8718574