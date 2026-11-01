Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Matematická teorie z roku 1948 pomáhá vyhrát Wordle v 99 % případů. Nejde o slova, ale o snižování nejistoty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vědci z Binghamton University ukázali, že klíčem k Wordle není slovní zásoba, ale vzorec starý 78 let: Shannonova entropie.
Aplikace, hra Wordle, slova

Aplikace, hra Wordle, slova

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 04:52

Reklama
Další články z Mobify.cz
Ferrari odhalilo cenu svého prvního elektromobilu. Za polovinu koupíte auto s lepšími parametry, ale bez koníka na kapotě
Ferrari odhalilo cenu svého prvního elektromobilu. Za polovinu koupíte auto s lepšími parametry, ale bez koníka na kapotě
OnePlus dal do telefonu ventilační otvory jako u notebooku. Má to háček, který vás nejspíše nepotěší
OnePlus dal do telefonu ventilační otvory jako u notebooku. Má to háček, který vás nejspíše nepotěší

Chystaná řada OnePlus Ace 7 ukrývá uvnitř skutečný ventilátor a fyzické průduchy pro proudění vzduchu. Do...

Ve Windows 11 je složka System32 plná 64bitových souborů a SysWOW64 zase 32bitových. Microsoft konečně vysvětlil proč
Ve Windows 11 je složka System32 plná 64bitových souborů a SysWOW64 zase 32bitových. Microsoft konečně vysvětlil proč

Složka System32 obsahuje 64bitové soubory a SysWOW64 zase 32bitové. Není to chyba, je to záměr starý přes...

AI dokáže z jediné fotky zjistit, kde bydlíte nebo pracujete. Stačí jí pozadí, které si na snímku ani nevšimnete
AI dokáže z jediné fotky zjistit, kde bydlíte nebo pracujete. Stačí jí pozadí, které si na snímku ani nevšimnete

Chatboti jako ChatGPT, Gemini nebo Claude dokážou z jedné fotky přečíst desítky drobných vizuálních stop a...

Vietnamec si postavil UFO z motoru vodního skútru a betonu. Řídit ho musí vleže, ale na řece „létá“ skvěle
Vietnamec si postavil UFO z motoru vodního skútru a betonu. Řídit ho musí vleže, ale na řece „létá“ skvěle

Tran Long Ho z Vietnamu postavil říční plavidlo ve tvaru létajícího talíře. Rozjede se až na 50 km/h, ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.