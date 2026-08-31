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Jak prezident potápí vlastní stranu: Republikáni se děsí volebního masakru

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Dennívýzva
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V řadách republikánské strany bijí na poplach. Vedení se začíná reálně obávat, že je prezident Donald Trump stáhne s sebou do politické propasti a podzimní volby skončí podobným fiaskem jako v roce 2006, kdy demokraté ovládli obě komory Kongresu. Místo toho, aby Bílý dům pomáhal ohroženým stranickým kandidátům, neustále kupí další politické průšvihy, které odrazují klíčové voliče.
MAGA

MAGA

Zdroj: Flickr - r. nial bradshaw - https://flic.kr/p/2bp8Wcc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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