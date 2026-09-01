Zlato se vrací do hry. Cena může vystřelit až na osm tisíc dolarů za unci

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Zlato se vrací do hry. Cena může vystřelit až na osm tisíc dolarů za unciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zlato po výrazné korekci znovu nabírá dech a investoři mají důvod zbystřit. Žlutý kov se odrazil od klíčové hranice čtyř tisíc dolarů a během pouhých dvou týdnů posílil o více než 10 procent. Podle odborníků není růst ceny zdaleka u konce.
Investiční zlato
Zdroj: Pixabay
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