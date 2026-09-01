Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Zlato se vrací do hry. Cena může vystřelit až na osm tisíc dolarů za unci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zlato po výrazné korekci znovu nabírá dech a investoři mají důvod zbystřit. Žlutý kov se odrazil od klíčové hranice čtyř tisíc dolarů a během pouhých dvou týdnů posílil o více než 10 procent. Podle odborníků není růst ceny zdaleka u konce.
Investiční zlato

Investiční zlato

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Epeníze
Jak prezident potápí vlastní stranu: Republikáni se děsí volebního masakru
Jak prezident potápí vlastní stranu: Republikáni se děsí volebního masakru
Jurečka nevyčítá lidem, ale vládě. Podle něj zklamala důvěru
Jurečka nevyčítá lidem, ale vládě. Podle něj zklamala důvěru

Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se v televizní debatě solidně rozohnil. Divit se mu...

Válka i drahota ho nudí, hlavně nechce dopadnout jako Carter: Trumpova posedlost vlastním odkazem táhne republikány ke dnu
Válka i drahota ho nudí, hlavně nechce dopadnout jako Carter: Trumpova posedlost vlastním odkazem táhne republikány ke dnu

Blížící se podzimní volby vyvolávají v Bílém domě i v řadách republikánů nemalou paniku, avšak prezident...

Nemám slušných slov. Lidský odpad. Vlastimil Válek poslance Rajchla nešetřil
Nemám slušných slov. Lidský odpad. Vlastimil Válek poslance Rajchla nešetřil

Získávání politických bodů je často poměrně náročné. Mnozí politici o ně bojují prakticky neustále. Někdy...

Volby jako spouštěč tvrdé války: Trump se chystá na demokraty s nevídanou agresí, varuje novinářka CNN
Volby jako spouštěč tvrdé války: Trump se chystá na demokraty s nevídanou agresí, varuje novinářka CNN

Pokud demokraté v podzimních volbách ovládnou Kongres, Washington čeká naprosto bezprecedentní politická...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.