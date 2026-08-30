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Nemám slušných slov. Lidský odpad. Vlastimil Válek poslance Rajchla nešetřil

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Získávání politických bodů je často poměrně náročné. Mnozí politici o ně bojují prakticky neustále. Někdy je ale jejich chování silně za hranou. Někteří politici prostě nemají stud a slovo morálka je pro ně absolutně cizí až sprosté. Naposledy jsem se pozastavil u příspěvku bývalého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který poukazoval na takovéto chování u poslance Pro Jindřicha Rajchla. Divit se exministrovi moc nelze. Získávání politických bodů přes člověka, který onemocněl rakovinou, v pořádku zcela jistě není.
Vlastimil Válek

Vlastimil Válek

Zdroj: Úřad vlády ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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