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Volby jako spouštěč tvrdé války: Trump se chystá na demokraty s nevídanou agresí, varuje novinářka CNN

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Pokud demokraté v podzimních volbách ovládnou Kongres, Washington čeká naprosto bezprecedentní politická válka. Prezident Donald Trump se v případě další hrozby impeachmentu rozhodně nehodlá stáhnout do defenzivy, ale naopak plánuje masivní protiútok. S tímto varováním přišla známá novinářka stanice CNN Kaitlan Collinsová, která tak vyvrací naivní představy o tom, že by zahnán do kouta začal s opozicí jakkoliv spolupracovat.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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