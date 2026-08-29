Volby jako spouštěč tvrdé války: Trump se chystá na demokraty s nevídanou agresí, varuje novinářka CNN

Reklama
2 min
Volby jako spouštěč tvrdé války: Trump se chystá na demokraty s nevídanou agresí, varuje novinářka CNNPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud demokraté v podzimních volbách ovládnou Kongres, Washington čeká naprosto bezprecedentní politická válka. Prezident Donald Trump se v případě další hrozby impeachmentu rozhodně nehodlá stáhnout do defenzivy, ale naopak plánuje masivní protiútok. S tímto varováním přišla známá novinářka stanice CNN Kaitlan Collinsová, která tak vyvrací naivní představy o tom, že by zahnán do kouta začal s opozicí jakkoliv spolupracovat.
Donald Trump
Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Dětinské mapování z Bílého domu: Trump v odvetě dekretem přejmenoval jezero Ontario
Obchodní válka se severním sousedem Spojených států právě dostala zcela nový a nečekaně absurdní rozměr....
Prezident nebyl komunistický rozvědčík. Historik Stehlík vyvrátil tento nesmysl
V poslední době se v médiích velmi často hovoří o současném prezidentu Petru Pavlovi jako o komunistickém...
Voliči mu to spočítali: Utrápená výhra z jižních primárek je pro Trumpa noční můrou, varuje stratég Carville
Zatímco se Donald Trump veřejně bije v prsa a ohlašuje další fenomenální volební triumf, pod povrchem to...
Finanční úzkost mění generaci Z. Muži proti ní bojují aktivněji než ženy
Mladí muži a ženy se stále více rozcházejí v názorech na vztahy, politiku i vlastní budoucnost. Rozdíly...
Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
- Osmiletá dívka z Louisiany zemřela po nákaze amébou při koupání v jezeře
- Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si část jejích zásob
- Trumpovi zůstává cejch odsouzeného prezidenta. V kauze pornoherečky opět neuspěl
- První místo je jasné. Trump sestavil žebříček nejlepších prezidentů v historii USA
Tenhle model se vyráběl jen 11 měsíců. Kdo ho má doma, drží nejžádanější kousek z dob ČSSR za bezmála milion Kč
Extrafit.cz
dnes, 10:21
3 min
Číňan zvládl divokou přestřelku. Při debutu v UFC soupeře tvrdě knokautoval
MMAMAG.cz
dnes, 10:20
1 min
Bouřlivé manželství s Agátou vystřídala klidná voda Sandeva: Jakub Prachař slaví 43 let
Aplausin.cz
dnes, 10:18
3 min
Jmenuje se Vojtková a zpívá jako Kubišová. Dcera Sabiny Laurinové a frontmana Kabátů překvapila i profíky
VIPživot.cz
dnes, 10:17
3 min
Pravidelná konzumace hřebíčku může v těle spustit překvapivé změny. Jeho léčivé vlastnosti oceňuje přírodní medicína
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:16
2 min
Reklama
V kuchyni jde o naprosto běžnou rostlinu, její zdravotní přínosy však zůstávají téměř neznámé. Organismu nabízí mnohé
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:06
2 min
Kinobox Daily: Pro úspěch musíte bojovat špinavě. Whoopi Goldberg na to jde nevídaným způsobem
Kinobox.cz
dnes, 10:05
1 min
Kvíz: Harry Potter a Kámen mudrců se vrací do kin! Jak dobře kouzelnické začátky znáte?
Kinobox.cz
dnes, 10:05
1 min
Viděli jsme prvních 20 minut nového Resident Evil. Lákají na strhující hororovou jízdu
Kinobox.cz
dnes, 10:05
2 min
Drsné gesto a song Stayin' Alive. Potrhaný Pogačar se ohlásil z nemocniční postele
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:04
Reklama
Vídeňský bramborový salát bez majonézy: Tradiční rakouská příloha, která chutná skvěle k řízku i jen tak
Cooky.cz
dnes, 10:04
4 min
Zpěvák Petr Fiala ustál tlak StB: „Neřeknu vám ani, kolik ukazují tyhle hodiny“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:04
Tragédie na železnici. Vlak v Sezimově Ústí srazil a usmrtil člověka
Budějcká Drbna
dnes, 10:03
1 min
Ruské satelity už roky narušují GPS po celé Evropě, doteď to nikdo neřešil. Vědci odhalili šest konkrétních viníků
Mobify.cz
dnes, 10:01
4 min
Vypadá jako pažitka, ale jen klame vzhledem. Nenápadná rostlina je klenotem Brd
Plzeňská Drbna
dnes, 10:01
1 min
Reklama
BMW u Dolního Dvořiště proletělo kruhovým objezdem, skončilo zdemolované
ČR nehody
dnes, 10:00
1 min
K stažení kompetenční žaloby kvůli summitu NATO není podle prezidenta důvod. Chci počkat, jak budou vyjasněny kompetence, řekl Pavel
HN.cz
dnes, 10:00
Lidem ze Židlochovic značně usnadní život nová lávka. Propojí totiž břehy Svratky
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Dnes ve 20:15 všechno zrušte: Prima vytáhne velkofilm, který zboural světová kina
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
3 min
Pokojská v hotelu prozradila, kolik si měsíčně přidá na spropitném
Bruneta v kuchyni
dnes, 09:57
4 min
Reklama
Bude to bolet, ale jinak to nepůjde. Pavel řekl, co čeká vládu po Babišovi
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:51
Kadeřnice v malém městě vydělá slušné peníze. Až uvidíte, co jí zbyde po nájmu za salon, budete koukat
Extrafit.cz
dnes, 09:50
4 min
Syn Ondřeje Havelky je jeho dokonalou mladší verzí: 17letý Hugo podle fanoušků vyrostl neuvěřitelně rychle
In-lifestyle.cz
dnes, 09:43
3 min
Zákeřná mikrobiální strategie: Houba se nechá imunitní buňkou polknout. Potom ji doslova sežere zevnitř a nakonec roztrhne, aby unikla
Kód Enigma
dnes, 09:41
6 min
Rozpuštěný a vypuštěný: Dusné chvíle na place, syn Brodského před kamerou a cenzorův zásah
V Telce
dnes, 09:40
4 min
Reklama
Kolik bere zdravotní sestra první rok v práci? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat
Extrafit.cz
dnes, 09:39
4 min
Proměna lesů kvůli tetřevům. Líbí se jim v borůvčí, potřebují ale také úkryty
Ostravská Drbna
dnes, 09:30
1 min
Citronová pára vyčistí mikrovlnnou troubu téměř sama. Pouhé 2 plody s vodou odstraní usazenou špínu i nepříjemný zápach
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:27
2 min
Pilot nepřežil nehodu ultralightu. K tragédii došlo na tradičním setkání ve Všeni
Liberecká Drbna
dnes, 09:25
1 min
Fyzika rozhodla: T-90M prohrál v průchodnosti terénem s nečekaným lídrem, ale Abrams i Leopard 2 si namazal na chleba
ArmádníZpravodaj.cz
dnes, 09:18
4 min
Reklama
Federer v Americe neudržel slzy. Emoce ho dostaly, když měl promluvit o manželce
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:18
Rajčata uložená stonkem dolů vydrží čerstvá celé týdny. Většina lidí je ale dává do lednice a ničí jim chuť i vůni
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 09:16
2 min
Island odmítl obnovit jednání o vstupu do EU. Rozhodly i obavy o rybolov
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:15
Co o vašem zdraví skutečně prozradí plynatost? Intenzita, zápach i náhlá změna mají svůj význam
Kód Enigma
dnes, 09:08
2 min
Infekce od klíšťat i žloutenka z Egypta. Specialisté v Prostějově řeší letní obtíže dětí
Hanácká Drbna
dnes, 09:03
1 min
Reklama
Tesco láká přes obrazovky, Albert zkouší AI u váhy. Novinky v obchodech mají zrychlit i prodražit nákup
adbz.cz
dnes, 09:02
1 min
Připravte si na podzim ty nejlepší recepty z čerstvých hub
FAJNTIP.cz
dnes, 09:00
2 min
Budějce rozkvetly. Centrum zdobí tisíce rostlin, na podzim přibudou další barvy
Budějcká Drbna
dnes, 09:00
1 min
V Česku otevřel nový řetězec s potravinami. Dobyl Polsko, ale mezi Čechy vyvolal bouřlivé reakce
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
3 min
Nová škola pro 540 dětí. Na Jahodnici začíná výstavba za téměř miliardu
Pražská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Reklama
Reklama
Zpěvák Petr Fiala ustál tlak StB: „Neřeknu vám ani, kolik ukazují tyhle hodiny“
Dechberoucí. Česká juniorka je královnou planety, zvedla rekordních 620 kilogramů
Jmenuje se Vojtková a zpívá jako Kubišová. Dcera Sabiny Laurinové a frontmana Kabátů překvapila i profíky
Odbornice upřesnila, zda je vhodné pít teplou vodu s citronem na lačný žaludek
Kolo není geniální vynález, jak nás učili ve škole. Nový výzkum odhaluje překvapivý původ
Reklama
Reklama