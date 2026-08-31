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Jurečka nevyčítá lidem, ale vládě. Podle něj zklamala důvěru

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Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se v televizní debatě solidně rozohnil. Divit se mu bohužel moc nelze. Hovořil o zadlužování státu. Zmínil se o tom, že kdyby vládní strany nelhaly, měly by na předvolebních plakátech trochu jiný nápis. Konkrétně by tam stála následující věta. Zadlužíme více vás i vaše děti. Je fakt, že se postupným zvyšováním se státního dluhu se věci právě touto cestou ubírají. Bohužel tomu tak je a musí si toho být vědoma i samotná ministryně financí České republiky Alena Schillerová.
Marian Jurečka

Marian Jurečka

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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