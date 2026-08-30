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Válka i drahota ho nudí, hlavně nechce dopadnout jako Carter: Trumpova posedlost vlastním odkazem táhne republikány ke dnu

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Dennívýzva
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Blížící se podzimní volby vyvolávají v Bílém domě i v řadách republikánů nemalou paniku, avšak prezident Donald Trump zjevně řeší úplně jiné věci. Zděšení poradci varují, že vrchní velitel zcela ztratil zájem o palčivá témata, jako je drtivá inflace nebo nekonečná válka s Íránem. Místo toho podlehl utkvělé představě o budování vlastního historického odkazu.
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Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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