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Jak chytrý projekt proměnil dílnu na příjemný apartmán

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Rekonstrukce vnitroblokové vestavby, která sloužívala jako pekařská dílna, na obytný ateliér, je ukázkou toho, jak může z mála vzniknout něco zajímavého a inspirativního. Něco, co vdechne prostoru nový život, zkrášlí ho a obohatí. V industriálním duchu Autoři realizace, architekti Jan Bek a Martin Kříž přistoupili k zadání, změnit nevyužívanou pekařskou dílnu v plnohodnotný apartmán, velkoryse, ale při tom využili […]
Foto: Ondřej Holub

Foto: Ondřej Holub

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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