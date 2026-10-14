Jak chytrý projekt proměnil dílnu na příjemný apartmán

Rekonstrukce vnitroblokové vestavby, která sloužívala jako pekařská dílna, na obytný ateliér, je ukázkou toho, jak může z mála vzniknout něco zajímavého a inspirativního. Něco, co vdechne prostoru nový život, zkrášlí ho a obohatí.
Obytný prostor obohacuje terasa. Foto: Ondřej Holub
V industriálním duchu
Autoři realizace, architekti Jan Bek a Martin Kříž přistoupili k zadání, změnit nevyužívanou pekařskou dílnu v plnohodnotný apartmán, velkoryse, ale při tom využili všeho, co se dalo. „Esteticky odkazujeme na daný stav a zajímavé stavební prvky jako jsou stropní světlíky a také železobetonový trámový strop. Ty jsme nechali vyniknout a doplnili je o další průmyslové detaily jako je například roxor v podobě dveřních klik a sítě, kterou dominantně zdobí kolo a zjemňují ho pnoucí rostliny, “ dodávají na vysvětlenou. Novou industriální tvář pomohla vytvořit podlaha z litého matriálu zvaného CemFlow. Je to litý cementový potěr, který skvěle vyrovnal nerovnosti původních vrstev. I když je CemFlow průmyslovým materiálem, působí jemně a vizuálně připomíná tradiční terazzo.
Interiér sjednocuje podlaha z litého betonu. Foto: Ondřej Holub Dostatek světla
K tomu, aby v obytném prostoru bylo dostatek denního světla zachovali architekti původní velkoformátové stropní světlíky a místo původních garážových vrat použili velký HS portál. Ten vede na terasu, která je zastřešena tak, aby poskytovala soukromí a zároveň chránila před pohledy z vyšších pater. Jednomístný prostor dispozičně rozdělili na velký obývací pokoj s televizní stěnou, ložnici se šatnou, koupelnou se sprchovým koutem walk-in a technickou místnost. Přirozené světlo celý interiér zjemňuje a dává mu příjemnou atmosféru. Zvolená osvětlovací tělesa podporují industriální základ interiéru a také ho na některých místech tvarově obohacují.
Do interiéru přivádějí světlo i původní světlíky. Foto: Ondřej Holub Přívětivé prostředí
Industriální prvky vyvažují ty truhlářské. Smrková biodeska se standardně používá ve stavebnictví i na konstrukce dřevostaveb či jako podlahová krytina. Tady byla využita v kuchyni. Autoři ji doplnili nerezovou zástěnou mezi horními a spodními skříňkami linky. Nerez se také opakuje v koupelně na umyvadlové desce, umyvadle a dalších sanitárních doplňcích. Vše doplňují velmi sympatické tvary vybraného nábytku, hra s barvami a textil, který protepluje i zútulňuje.
Industriální prvky zjemňuje dřevo, oblé tvary a textil. Foto: Ondřej Holub
Zdroj: autorský text s využitím podkladů BekArch Fotogalerie: Barevné akcenty byt oživují. Foto: Ondřej Holub Síť poslouží také k ozelenění interiéru. Foto: Ondřej Holub Prostor sjednocuje litá podlaha. Foto: Ondřej Holub I do ložnice se díky světlíkům dostává denní světlo. Foto: Ondřej Holub Nerezové prvky dodávají prostoru na eleganci. Foto: Ondřej Holub Kuchyň je ve znamení nerezu a dřeva. Foto: Ondřej Holub Industriální charakter má i koupelna. Foto: Ondřej Holub