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Sójový suk z ČSSR měl jen tři složky: sójovou mouku, cukr a tuk. Záměna každé z nich změnila chuť, kterou si lidé pamatují

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V roce 1959 ho olomoucká Zora vyrobila ze sójové mouky, cukru a tuku. Dnešní etikety přinášejí vločky, krupici, sirupy a palmový tuk.
Sójový suk z ČSSR měl jen tři složky: sójovou mouku, cukr a tuk. Záměna každé z nich změnila chuť, kterou si lidé pamatují

Sójový suk z ČSSR měl jen tři složky: sójovou mouku, cukr a tuk. Záměna každé z nich změnila chuť, kterou si lidé pamatují

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 16:00

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