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Před 2000 lety lidé v Libanonu přesouvali kamenné kvádry těžké 1000 tun. Vědci to nechápou

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Stonehenge budí úžas. Pětadvacetitunové bloky, přepravené na vzdálenost stovek kilometrů, stále vzdorují jednoznačnému vysvětlení. Jenže ve srovnání s tím, co se odehrálo v libanonském Baalbeku, je Stonehenge téměř rutinní stavební projekt. Tady totiž někdo – a dodnes nevíme kdo – manipuloval s kameny, jejichž hmotnost se pohybuje kolem tisíce tun. A nejbližší kamenolom je vzdálen celý kilometr.
Před 2000 lety lidé v Libanonu přesouvali kamenné kvádry těžké 1000 tun. Vědci to nechápou

Před 2000 lety lidé v Libanonu přesouvali kamenné kvádry těžké 1000 tun. Vědci to nechápou

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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