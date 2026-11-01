Slávistický poklad Suleiman a jeho posedlost fotbalem. Pouští si i šestnáct let staré zápasy

Posilovna, řada rotopedů, šlapání bez konce. Michal Sadílek si sedl vedle mladého spoluhráče a mimoděk mu nahlédl do mobilu. Čekal sociální sítě, hudební klip nebo seriál. Suleiman ale sledoval zápas AC Milán s Manchesterem United z roku 2009. „Něco takového občas zapne,“ prozradil Sadílek po sobotní výhře 5:0 v Jablonci v rozhovoru pro klubový web. Kluk, který v době toho utkání teprve začínal chodit, si pouští fotbal, který nemohl vědomě zažít. Na trávníku přitom předvádí přesně ten typ fotbalu, kvůli kterému si ho Slavia vyhlédla až v Abuji.
U tří gólů z pěti
Na severu Čech byl Suleiman u tří branek z pěti. Dvakrát skóroval sám, jednou připravil gól Danijelu Šturmovi. Slavia v Jablonci nastoupila s ofenzivním triem Suleiman, Nowak a Ayaosi, jehož věkový průměr činí 21 let. V době, kdy chybějí Lukáš Provod, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil i Conrad Schranz, je taková sestava riziko. Mladíci z něj udělali přednost.
Trenér Jindřich Trpišovský po zápase chválil oba nigerijské křídelníky za komplexnost. Podle něj umějí situaci vyřešit gólem i finální přihrávkou. U Suleimana to potvrzují čísla. Podle iSportu má po Jablonci za Slavii osm gólů a čtyři asistence ve dvaceti soutěžních zápasech. Dvanáct kanadských bodů v devatenácti letech, v klubu, který útočí na titul.
Kontext je ještě výmluvnější. Slavia je po třinácti kolech bez ligové porážky, se skóre 32:7 má nejlepší útok i obranu soutěže a vede tabulku s pohodlným náskokem. Suleiman v tom týmu nehraje roli doplňku. Sadílek to řekl bez obalu: bez Suleimana si už zápas nedokáže představit.
Tichá duše kabiny
Historka z rotopedu se dobře vypráví, ale nemá z Nigerijce dělat fanatika, který každou volnou minutu rozebírá taktiku dávných let. Proč si staré zápasy pouští, Sadílek neprozradil a sám hráč to dosud nevysvětlil. Z toho, co víme, vychází spíš kluk, kterého fotbal baví i mimo trénink. Starší špičkový evropský fotbal pro něj není archiv, ale zábava.
Sadílek ho popsal jako „skvělého kluka“, „specifického“ a „tichou duši týmu“. Hráče uvědomělého, který ví, co chce. Ne hlučného lídra, který si v kabině bere slovo. Suleiman sám dříve přiznal, že vzhlíží právě k Sadílkovi a Provodovi a že jeho nejbližším parťákem je krajan Samuel Isife.
Podle nás do sebe tyhle střípky zapadají. Slavia na něm při skautingu oceňovala i přístup mimo hřiště, Suleiman se rychle adaptoval na nové prostředí a má obrovskou chuť hrát. Sledování starých zápasů jeho zlepšení samo nevysvětluje. Ale k hráči, který za necelý rok udělal skok z mládeže do základní sestavy mistra, sedí víc než k někomu, kdo po tréninku vypíná hlavu.
Objev z jediného zápasu v Abuji
Suleiman přišel bez velké pompy. Žádný rekordní přestup, žádná tisková konference. Slavia ho přivedla z nigerijské akademie Right2Win, se kterou navázala partnerství. Spolupráce podle oficiálního oznámení Slavie zahrnuje materiální podporu, možnost využívat logo pražského klubu, trenérské a vzdělávací stáže a hlavně strategickou výhodu při hledání hráčů v Africe.
Jak to proběhlo v praxi, popsali sportovní ředitel Martin Říha a šéfskaut Jan Prosek v rozhovoru pro Livesport Zprávy. Do Abuji jeli kvůli spolupráci s akademií a na místním turnaji jim Suleiman padl do oka už v prvním zápase. Zaujal pohybem, dynamikou, aktivitou a tím, že dokázal být efektivní na více pozicích. Skauti u něj vyzdvihovali i obounohost a instinkt v zakončení.
Následoval test v Praze a pak čekání. Přestup šlo dotáhnout až po jeho osmnáctých narozeninách. Říha přitom upozornil, že konkurence v Africe roste a skauti největších evropských klubů tam jezdí stále častěji. Slavia tedy nesáhla po hotovém produktu z výlohy. Našla ho dřív než ostatní.
Právě tady podle nás leží skutečná hodnota celého příběhu. Slavia měla nigerijská křídla i dřív, ale Suleiman je první opravdu viditelný výsledek snahy hledat hráče přímo v partnerské akademii. Pokud se jeho cesta zopakuje, z projektu Right2Win se stane jeden z nejcennějších zdrojů klubu.
Od testů k podpisu do roku 2031
Rychlost vzestupu nejlépe ukazuje časová osa:
- jaro 2025: testy ve Slavii, zapojení i do tréninku áčka
- léto 2025: příchod z Right2Win, start v B-týmu a mládežnické struktuře
- zima 2025/26: pět gólů v mládežnické Lize mistrů, výrazný výkon proti Benfice
- 7. února 2026: ligový debut za áčko proti Mladé Boleslavi, hned s gólem
- 15. září 2026: prodloužení smlouvy do 30. června 2031
- 31. října 2026: dva góly a asistence při výhře 5:0 v Jablonci
Týden před debutem řádil v mládežnické Lize mistrů proti Benfice, pak se trefil při první ligové šanci. Od začátku roku 2026 si v áčku buduje pevnější roli, na podzim už pravidelně nastupuje v základu a zvládl i nezvyklé úkoly, třeba roli krajního obránce.
Smlouva do roku 2031 je jasný signál. Klub ho nebere jako krátkodobou senzaci, ale jako dlouhodobé aktivum. Konkrétní zájem velkých evropských klubů zatím doložený není. Kombinace věku, všestrannosti a produktivity ovšem vytváří profil, po kterém se skauti zpravidla otáčejí. Dlouhý kontrakt dává Slavii v případném vyjednávání pevnou pozici.
Nigerijská křídla v novém střihu
Suleiman v tom není sám. Emmanuel Ayaosi, který přišel z Karviné, má podle iSportu pět gólů a sedm asistencí v šestnácti zápasech. V součtu je dvojice vyrovnaná, oba mají dvanáct bodů, Ayaosi s mírně lepším průměrem na zápas. Ayaosi mimochodem zastiňuje i staršího a zkušenějšího slovinského reprezentanta Šturma, kterého Slavia přivedla právě kvůli zkušenostem.
Srovnání s minulostí se nabízí samo. Peter Olayinka, Yira Sor a Moses Usor tvořili nigerijskou stopu, na kterou fanoušci rádi vzpomínají. Sor byl klasické křídlo postavené na rychlosti a běhu, Usor levák s driblinkem a střelou z pravé strany. Suleiman s Ayaosim hrají jinak. Drží se v užším postavení, blíž ke středu, a neustále si mění pozice. I od agilních křídel Sparty se liší právě touto pohyblivostí uvnitř hřiště.
Velká otázka přijde s návratem marodů. Až budou zdraví Provod, Chorý, Chytil i Schranz, Trpišovský bude mít nadbytek ofenzivních hráčů. Rozhodnutí trenéra zatím nikdo nezná. Dá se ale čekat, že Suleiman místo v rotaci neztratí, spíš bude bojovat o konkrétní pozici a typ zápasu. Univerzálnost, kvůli které ho skauti v Abuji vybrali, se mu teď může vyplatit podruhé.
Někde v telefonu má Suleiman uložený zápas Milána s Manchesterem z doby, kdy se teprve učil chodit. Stejně tak si jednou nějaký kluk z akademie v Abuji může pustit sestřih z Jablonce a hledat v něm, jak se z rotopedu v posilovně dojde až do základní sestavy mistra.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl