Ze sestavy Slavie vypadl reprezentant Provod. Kouč Trpišovský naznačil zdravotní problémy

Sobotní večer 31. října v Jablonci patřil mladíkům. Slavia rozstřílela domácí 5:0, Suleiman se trefil dvakrát a v sestavě nebyl nikdo, kdo by připomínal loňskou osu týmu. Lukáš Provod, reprezentant a hráč minulé sezony, se do zápisu vůbec nedostal. Proč, prozradil až Jindřich Trpišovský v pozápasových ohlasech. Provod podle něj absolvoval magnetickou rezonanci, jejíž výsledek trenér v tu chvíli neznal. Problém se táhne od utkání s Mladou Boleslaví, které záložník podle kouče dohrával „s diskomfortem či trhlinou“. Pro sešívané je to nepříjemná zpráva, protože ve středu 4. listopadu hostí v Lize mistrů Arsenal.
Rezonance bez výsledku a opatrná naděje
Trpišovského slova, která zveřejnil klubový web Slavie, mají několik vrstev. Provod byl na vyšetření, trenér výsledek neznal. Zápas s Boleslaví odehrál se zdravotním omezením a kvůli tomu vynechal dvě utkání. Pak přišla věta, na kterou budou slávisté v příštích dnech myslet nejvíc: podle kouče to „vypadalo“, že by Provod mohl být k dispozici proti Arsenalu. Víc informací prý neměl.
Trpišovský tedy neslíbil, že Provod nastoupí. Mluvil o možnosti. Klub zatím nezveřejnil přesnou diagnózu ani to, které části těla se trhlina týká. Slovo „trhlina“ přitom ve fotbale obvykle vede k opatrnosti. Na druhou stranu by kouč, který počítá s dlouhým výpadkem, o středečním zápase sotva mluvil s nadějí v podmiňovacím způsobu.
Časová osa je jasná:
- 24. října: Slavia remizovala s Mladou Boleslaví 1:1, Provod v základní sestavě, odehrál 72 minut
- 27. října: Slavia porazila Zbrojovku Brno 4:0 (MOL Cup), Provod chybí
- 31. října: Slavia vyhrála v Jablonci 5:0 (Chance Liga), Provod chybí
- 4. listopadu: Slavia proti Arsenalu (Liga mistrů), start nejistý
Bez něj 9:0 ve skóre. Ale soupeři byli jiní
Čísla z posledního týdne vypadají, jako by Slavia Provoda vůbec nepotřebovala. Brno smetla 4:0, v Jablonci vyhrála 5:0. Šlo o její nejvyšší výhru na severu Čech v historii a nebyla vůbec náhodná. Střely na branku skončily 9:1, očekávané góly (xG) 2,13 ku 0,50. Slavia zůstává v lize neporažená a v neúplné tabulce vedla o osm bodů před Libercem.
Kromě Suleimana se trefili Ayaosi, N’Guessan a Šturm. Proti Brnu proměnil penaltu Wiktor Nowak. Nabídka je pestrá a góly přicházejí z různých míst hřiště.
Takové srovnání ale klame. Brno v poháru a Jablonec v lize nejsou soupeři, kteří by Slavii vystavili tlaku na úrovni Premier League. Podle nás je krátkodobě nahradit výsledky něco jiného než nahradit hráče.
Hráč sezony, kterého nelze jen tak vyškrtnout
Provod nebyl v minulém ročníku jedním z mnoha. Ligová fotbalová asociace ho v červenci vyhlásila hráčem sezony 2025/26. S deseti asistencemi byl nejlepším nahrávačem celé soutěže. Slavia tehdy posbírala pět ocenění včetně trenéra roku pro Trpišovského.
Bez něj musí roli organizátora převzít někdo jiný. Michal Sadílek po Jablonci přiznal, že když Provod chybí, organizace hry připadá jemu, hlavně při presinku. Ve středu zálohy a na jejích krajích hráli Vlček, Sadílek, Moses a Kubiak, vpředu Ayaosi, Nowak a Suleiman.
Sestava je výrazně mladší, než na jakou jsou fanoušci Slavie zvyklí. Trpišovského k tomu dotlačily i okolnosti. Tým zasáhla nemoc, Isife odjel z hotelu, Schranz nebyl k dispozici a Mojmír Chytil potřeboval odpočinek. Na hrotu proto znovu nastoupil Nowak, jednadvacetiletý Polák měřící 187 centimetrů, primárně záložník. V sezoně má pět gólů a jednu asistenci ve dvanácti zápasech. Kouč na něm oceňuje pohyb a tlak, který mu připomíná Stanislava Tecla. Nigerijská křídla Ayaosiho a Suleimana chválil za rychlost, práci s míčem a schopnost dát gól i nahrát.
Mladá ofenziva tedy funguje na běh, rychlost a nasazení. Provod do ní přináší něco jiného: zkušenost, klid v rozhodujících chvílích a poslední přihrávku. Právě to bude proti Arsenalu nejvíc chybět.
Středa v Edenu a listopadový sraz národního týmu
Utkání Slavie s Arsenalem začíná ve středu 4. listopadu ve 21:00 ve Fortuna Areně. Přenos vysílají kanály Nova Sport 3 až 6 na Oneplay. Proti londýnskému soupeři bude Slavia pravděpodobně dlouhé pasáže bránit. Rozhodne tedy, jak rychle a přesně dokáže míč po zisku dostat dopředu. V tomhle scénáři je Provod pro Slavii nejcennější. Mladí hráči umějí běžet, on ví, kam přihrát.
První náznak přinese úterní předzápasová tisková konference. Jistotu dá až zápis o utkání. Podle pravidel UEFA pro Ligu mistrů 2026/27 ho kluby musí odevzdat nejméně 75 minut před výkopem. Kolem 19:45 se tedy fanoušci dozvědí, zda Provod hraje.
Jeho zdravotní stav sleduje i reprezentace. Česko v listopadu čekají v Lize národů těžké zápasy, 12. listopadu se Španělskem a o tři dny později v Chorvatsku. Provod už v září musel z nominace odstoupit ze zdravotních důvodů. Pokud by se aktuální potíže protáhly, pro národní tým by šlo o další komplikaci v nejméně vhodnou chvíli.
Slavia za poslední týden dokázala, že v lize bez svého nejlepšího nahrávače vyhrává vysoko. Středeční večer proti Arsenalu ale prověří, jestli mladý tým dokáže bez Provoda udržet klid a přesnost i tehdy, když míč bude mít většinu času soupeř.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl