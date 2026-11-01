Steam nabízí dvě hororové hry zdarma. Jedna z akcí končí už v pondělí

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Hráči, kteří rádi rozšiřují svou knihovnu
na Steamu bez utrácení, mají na začátku listopadu hned dvě zajímavé příležitosti. Hororovou adventuru Asleep: Act 1 lze nyní získat se stoprocentní slevou a ponechat si ji natrvalo. Bezplatně je dostupná také akční hororová střílečka Radiant Exodus, jejíž vývojář oznámil plánovaný návrat k placenému modelu. Obě nabídky jsme ověřili na stránkách Steamu.
Nejde přitom o dvě podobné hry. Zatímco Asleep sází na psychologické napětí, průzkum prostředí a hádanky, Radiant Exodus nabízí akčnější zážitek z pohledu první osoby. Rozdílné jsou také podmínky, za kterých je hráči získají.
Asleep: Act 1 je zdarma pouze do 2. listopadu
Psychologický horor Asleep: Act 1 pochází od brazilského studia Black Hole Games a vyšel v květnu 2024. Děj se odehrává v severovýchodní Brazílii devadesátých let a sleduje mladou dívku Anu Lúciu, která se snaží zorientovat ve světě připomínajícím nekončící noční můru.
Hra používá detailní pixelartovou grafiku a kombinuje průzkum prostředí s hádankami, plížením a úniky před nebezpečnými bytostmi. Zajímavou roli hraje světlo. Některé příšery reagují na baterku odlišně, takže její použití nemusí být vždy bezpečné. Dlouhý pobyt ve tmě navíc zhoršuje psychický stav hlavní hrdinky.
Tvůrci tak nepostavili horor pouze na náhlých lekačkách. Hráč musí sledovat okolí, hledat předměty, pracovat s nalezenými informacemi a rozhodovat se, kdy baterku rozsvítit a kdy se raději skrýt.
Asleep: Act 1 má na Steamu velmi kladné uživatelské hodnocení. Je však důležité upozornit, že jde o první část rozsáhlejšího příběhu, nikoliv o všechny jeho kapitoly. Druhý akt je dostupný samostatně jako placené rozšíření.
Běžná americká cena první části činí 9,99 dolaru, během aktuální akce však
Steam nabízí stoprocentní slevu. Nabídka skončí v pondělí 2. listopadu 2026 v 19:00 českého času. Kdo si hru do té doby přidá na účet, bude ji mít v knihovně trvale. Nemusí ji ani okamžitě instalovat. Radiant Exodus má být znovu placený. Football Manager je jen na vyzkoušení
Druhou zajímavou nabídkou je Radiant Exodus od vývojáře Horrawr. Tato lineární hororová střílečka vyšla v květnu 2025 a vypráví příběh bývalé vojačky Sarah Caldwell. Ta se ocitá ve městě Gleam City, kde dochází k podivným událostem souvisejícím s neúspěšným experimentem.
Na rozdíl od Asleep jde o trojrozměrnou akční hru z pohledu první osoby. Hráči čelí nepřátelům, hospodaří s municí a postupně odhalují příčiny katastrofy. Vedle přestřelek má prostor také průzkum a hledání informací.
Radiant Exodus je nyní na Steamu veden jako free-to-play titul. Vývojář ovšem 20. října oznámil, že jej plánuje
17. listopadu 2026 opět zpoplatnit. Současně uvedl, že hráčům, kteří si titul přidají do knihovny během bezplatného období, zůstane přístup natrvalo.
Zde je důležitý jeden detail. Termín návratu k placenému modelu podle samotného vývojáře ještě podléhá potvrzení ze strany Steamu. Nejde tedy o klasickou časově omezenou stoprocentní slevu, jakou má Asleep, a datum se ještě může změnit.
Pro úplnost stojí za pozornost také Football Manager 27. Nový ročník fotbalového manažeru od Sports Interactive a společnosti SEGA si mohou hráči na Steamu bezplatně vyzkoušet do
3. listopadu 2026 do 19:00 českého času. Plná verze má vyjít 10. listopadu.
V tomto případě však nejde o hru zdarma k trvalému ponechání. Nabídka slouží pouze k časově omezenému hraní před vydáním. Po jejím skončení bude pro další hraní potřeba placená licence.
Pro získání Asleep: Act 1 stačí otevřít stránku hry na Steamu, přihlásit se a zvolit možnost přidání na účet. U Radiant Exodus je nyní dostupné tlačítko pro bezplatné hraní, přičemž trvalé zachování přístupu po změně ceny slibuje vývojář. Vyplatí se proto zkontrolovat, že se do knihovny přidala skutečně plná hra, nikoliv pouze její demoverze.
Zdroj:
https://store.steampowered.com/app/1583850/Asleep_Act_1
https://store.steampowered.com/app/2920120/Radiant_Exodus
https://store.steampowered.com/app/4530370/Football_Manager_27