Brit si v kůlně postavil sportovní auto za 170 tisíc korun a smí s ním na silnici. Motor vzal z motorky, kola z vrakoviště

Částka 170 tisíc korun vychází z cíle, který si Ely pro svůj projekt stanovil: postavit auto za přibližně 5 000 liber. Výsledkem je stroj, který váží méně než 454 kilogramů, vypadá jako kříženec staré evropské závodní formule a sci-fi vozítka z devadesátých let a podle dostupných zdrojů může legálně jezdit po britských silnicích. Žádný tovární prototyp, žádní sponzoři ani tým inženýrů. Jen jeden člověk, ruční nářadí, svářečka a pořádná dávka disciplíny.
Proč si Ely postavil auto sám
Elyho motivace je překvapivě jednoduchá. Ve videu na YouTube, na které odkazuje magazín
Popular Science, vysvětluje, že podle něj dnešní automobilky nenabízejí dostatek lehkých a cenově dostupných aut pro běžné automobilové nadšence. Pokud chce člověk něco opravdu lehkého a neobvyklého, možná mu nezbývá než pustit se do stavby svépomocí. AR1 proto není pokusem o výrobu levného závodního speciálu. Je odpovědí na otázku, zda lze postavit auto, které nabídne spoustu zábavy i při legálních rychlostech, aniž by stálo miliony korun.
Největší „trik“ celého projektu přitom nespočívá v použití motocyklového motoru ani levných dílů z vrakoviště. Základem je návrat k jednoduché konstrukční filozofii: co nejnižší hmotnost, minimum komfortní výbavy a co nejméně zbytečných komplikací. Karoserie ze sklolaminátu má jednoduché tvary, aby se dala vyrobit i opravit v domácích podmínkách. Motor s převodovkou je umístěný pod sedadlem řidiče, což pomáhá udržet těžiště nízko. Výsledkem je vůz, který váží méně než 454 kilogramů.
Motor z Hondy, kola z Fordu
Srdcem AR1 je motor z motocyklu Honda CBR500R modelového roku 2017. Podle
oficiální brožury Honda UK jde o kapalinou chlazený řadový dvouválec o objemu 471 cm³ s maximálním výkonem 46,9 koně (35 kW) při 8 500 otáčkách za minutu a točivým momentem 43 Nm při 7 000 otáčkách. Ely použil také původní šestistupňovou převodovku a celý motorový blok umístil pod sedadlo řidiče.
Na papíře se tyto parametry nemusí zdát nijak ohromující. Jenže v autě, které váží méně než 454 kilogramů, představuje takový výkon zajímavý základ. Poměr výkonu a hmotnosti může být srovnatelný s některými běžnými osobními auty, přičemž skutečný jízdní projev závisí také na převodech, podvozku a dalších konstrukčních detailech. Ely navíc nechtěl stavět dragster, ale lehké auto, které bude zábavné především v zatáčkách a při běžných silničních rychlostech.
Kola a pneumatiky pocházejí z Fordu Ka. Přesný rok výroby dárcovského vozu Ely v dostupných materiálech neuvádí. V českých bazarech se kompletní sady kol z Fordu Ka mohou orientačně pohybovat od 1 500 do 4 550 korun, pokud jde o originální hliníková kola. Použité vozy Ford Ka se navíc dají sehnat za relativně nízké částky. Právě princip „použij, co je levné a dostupné“ se prolíná celým projektem.
Jak může kůlnová stavba legálně na silnici
Ve Velké Británii existuje systém Individual Vehicle Approval (IVA), který umožňuje schválit k provozu na veřejných komunikacích také jednotlivě vyrobená nebo amatérsky stavěná vozidla. Žadatel musí splnit příslušné technické požadavky, předložit potřebné podklady a nechat vozidlo zkontrolovat britským úřadem DVSA. Po úspěšném absolvování procesu získá příslušné osvědčení, které slouží jako podklad pro registraci vozidla.
Veřejně dostupný certifikát vztahující se přímo k vozu AR1 se však nepodařilo doložit. Sekundární zdroje uvádějí, že vůz je v Británii způsobilý k silničnímu provozu, tuto informaci je ale vhodné chápat s ohledem na chybějící veřejně ověřitelné doklady.
V Česku je cesta složitější, nikoli však automaticky nemožná. Při stavbě jednotlivého silničního vozidla je nutné postupovat podle českých předpisů a splnit požadavky na jeho schválení, uvádí
Ministerstvo dopravy ČR. Proces může zahrnovat předložení technického popisu, výkresů, dokladů o použitých součástech a absolvování potřebných zkoušek. Konkrétní požadavky se odvíjejí od konstrukce vozidla a příslušného schvalovacího postupu. Správní poplatek za schválení technické způsobilosti činí 2 000 korun, ten však představuje pouze část celkových nákladů. Technické zkoušky, měření a potřebné protokoly mohou výslednou cenu výrazně navýšit. Co to reálně stojí, a proč 170 tisíc nemusí stačit
Je potřeba rozlišovat mezi částkou, kterou si Ely stanovil jako cíl, a náklady, které by měl podobný projekt v Česku. Částka 170 tisíc korun odpovídá přibližnému rozpočtu 5 000 liber a předpokládá výhodné shánění dílů a využití vlastního nářadí i dílny. V českých podmínkách se může konečná cena výrazně lišit.
Dárcovský motor: Celé ojeté motocykly Honda CBR500R se v českých bazarech mohou pohybovat přibližně mezi 110 000 a 160 000 Kč. Samostatný motor se v dostupných zdrojích nepodařilo spolehlivě ocenit. Kola a pneumatiky: Použitá sada kol z Fordu Ka může stát přibližně 1 500 až 4 550 Kč, podle stavu a provedení. Stavební manuál: oficiální e-shop Gasolini nabízí tištěnou verzi za 20 liber, elektronickou knihu za 10 liber a videosérii za 20 liber. Nářadí a vybavení: Počítat je nutné se svářečkou, ručním i elektrickým nářadím, spotřebním materiálem a prostředky pro práci se sklolaminátem. Schvalovací proces: V Česku je třeba počítat se správními poplatky, případnými technickými protokoly a dalšími zkouškami.
Pokud český stavitel začíná úplně od nuly, nemá dárcovský motor, svářečku ani vybavenou dílnu, celkové náklady pravděpodobně výrazně přesáhnou 170 tisíc korun. Ely však svůj rozpočet nepředstavuje jako univerzální cenu, za kterou může kdokoli postavit stejné auto. Projekt prezentuje především jako návod na výrobu lehkého sportovního vozu s cílovým rozpočtem 5 000 liber. Prodává stavební manuál, nikoli hotová auta.
Jak si AR1 stojí vedle továrních sporťáků
Srovnání s komerčně vyráběnými lehkými sportovními vozy ukazuje, čím je AR1 zajímavý, ale také proč se jeho konstrukce a rozpočet obtížně přenášejí do sériové výroby.
Vůz Hmotnost Výkon Orientační cena Gasolini AR1 méně než 454 kg 46,9 koně (35 kW) cca 170 000 Kč (Elyho cíl) Caterham Seven 170 cca 440 kg 84 koní (63 kW) od cca 900 000 Kč Alpine A110 přes 1 100 kg 252 koní (185 kW) od 1 690 000 Kč KTM X-BOW GT-XR cca 1 130 kg 500 koní (368 kW) od cca 7 400 000 Kč
Z hlediska filozofie má AR1 nejblíže k modelu Caterham Seven. Oba vozy sází na nízkou hmotnost, jednoduchost a omezené pohodlí ve prospěch jízdního zážitku. Caterham však nabízí vyšší výkon, zatímco u AR1 je nutné počítat s individuální stavbou, bez záruky srovnatelné s novým sériovým vozem a bez veřejně doložených výsledků nezávislých nárazových testů. KTM X-BOW GT-XR s karbonovým monokokem a pětiválcovým motorem Audi představuje z hlediska výkonu, konstrukce i ceny úplně jinou kategorii.
Proč tedy automobilky nenabídnou podobné auto za srovnatelnou cenu? Protože AR1 není sériově vyráběný produkt. Jeho rozpočet nezahrnuje všechny náklady, které by výrobce musel pokrýt při vývoji, ověřování bezpečnosti a emisních parametrů, homologaci, poskytování záruk, budování servisní sítě a zajišťování náhradních dílů. Jakmile by se z AR1 měl stát sériově vyráběný vůz pro běžné zákazníky, ekonomika celého projektu by se zásadně změnila.
Ely si toho zřejmě je vědom. Neprodává proto hotová auta, ale přibližně sedmdesátistránkový manuál, který obsahuje rozměry podvozku, postup výroby karoserie, seznam součástek a více než sedmdesát fotografií. AR1 tak není ani tak hotovým produktem jako důkazem, že lehký a zábavný sportovní vůz může vzniknout i v domácí dílně, pokud má člověk dost odhodlání pustit se do práce.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík