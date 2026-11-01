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Elektrárna Ledvice slaví 60 let. Vyrobila už přes 150 TWh elektřiny

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Od prvního výrobního bloku o výkonu 110 MW, který zahájil provoz v roce 1966, až po současný moderní zdroj s…
Ledvice

Ledvice

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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