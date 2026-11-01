Elektrárna Ledvice slaví 60 let. Vyrobila už přes 150 TWh elektřiny

Od prvního výrobního bloku o výkonu 110 MW, který zahájil provoz v roce 1966, až po současný moderní zdroj s výkonem 660 MW. Elektrárna Ledvice si připomíná 60 let od svého vzniku. Při této příležitosti otevřela na jeden den vybrané části svého areálu veřejnosti, která mohla nahlédnout do zákulisí výroby elektřiny a vystoupat také na nejvyšší rozhlednu v České republice. Hned další rok byl unikátní tím, že zde najel do provozu vůbec první výrobní blok o výkonu 200 MW v tehdejším Československu.
Vývoj elektrárny přitom provázela řada technologických novinek. V polovině devadesátých let prošly bloky 2 a 3 ekologizací zahrnující instalaci odsiřovacích zařízení, opatření ke snížení emisí oxidů dusíku a modernizaci odlučovačů. Blok číslo 4 dostal v roce 1998 nový fluidní kotel, který nahradil původní granulační technologii. V roce 2007 následovala výměna turbíny optimalizované pro teplárenský provoz.
Největší proměnu však přinesla výstavba takzvaného Nového zdroje, tedy šestého výrobního bloku B6. Ten byl uveden do provozu v listopadu 2017 a s výkonem 660 MW se stal jedním z nejmodernějších klasických energetických zdrojů ve střední Evropě. Využívá nadkritické parametry páry a nejmodernější dostupné technologie pro tento typ zařízení. Díky jeho výstavbě a souvisejícím ekologizačním opatřením klesly sledované emise v lokalitě v průměru o polovinu.
V současnosti jsou v Ledvicích v provozu bloky 4 a 6 s celkovým výkonem 770 MW. Elektrárna zároveň dodává teplo pro Bílinu, Teplice, Ledvice a okolní průmyslové podniky. Za šedesát let provozu vyrobila podle posledních údajů 153,99 milionu MWh elektřiny, tj. tedy přibližně 154 TWh. To představuje přibližně dvaapůlnásobek současné roční spotřeby elektřiny v České republice.
Významnou součástí areálu je také návštěvnické centrum Svět energie. K 60. výročí elektrárna uspořádala mimořádný Den pootevřených dveří, při němž si zájemci mohli prohlédnout vybrané technologické provozy a vystoupat na nejvyšší rozhlednu v Česku.
Petr Dvořák