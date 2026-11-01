Ceny benzinu a nafty zůstanou pod dohledem státu i v listopadu. Vláda prodloužila mimořádná opatření

Aktuální cena za tankování zůstává výdajem, který řada domácností pečlivě hlídá. Vláda proto prodloužila cenové stropy u benzinu a nafty i sníženou spotřební daň z nafty do konce listopadu. Dosavadní úleva tak pokračuje, další zlevňování ale zaručené není.
O pokračování mimořádných pravidel rozhodl kabinet v pondělí 26. října. Jejich platnost prodloužil do 30. listopadu. Podle Úřadu vlády za rozhodnutím stojí přetrvávající problémy s přepravou ropy přes Hormuzský průliv i dopady války na Ukrajině na ropnou infrastrukturu.
Co bude platit během listopadu
Vláda zachovala
několik nástrojů, které mají omezovat tlak na ceny pohonných hmot: maximální ceny běžného benzinu a nafty, které bude dál stanovovat Ministerstvo financí regulovanou marži 2,50 Kč na litr, zahrnutou do výpočtu cenového stropu částečné prominutí spotřební daně u nafty, díky němuž zůstane její daňové zatížení nižší
Nařízení vymezuje především benzin s 95 oktany označený E5 nebo E10 a
naftu B7 bez speciálních přidaných aditiv. Pamatuje ale i na stanice, které takové základní palivo běžně nenabízejí: v takovém případě zahrnuje jejich nejlevnější odpovídající aditivovanou variantu. Čerpací stanice mohou prodávat paliva levněji, než stanovuje cenový strop. Porovnávat ceny jednotlivých pump se proto vyplatí i během regulace. Foto: Magnific
Ministryně financí Alena Schillerová v tiskové zprávě svého úřadu
uvedla:
„Situace na trhu s ropou se bohužel nelepší a důvody, které nás vedly k zavedení těchto opatření, nadále trvají.“
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Daňová úleva u nafty odpovídá po započtení DPH přibližně ceně 2,35 Kč na litr. Spotřební daň totiž zůstává snížená z běžných 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr, jak uvádí Ministerstvo financí.
Při natankování padesáti litrů tak samotná úleva představuje
přibližně 117 korun oproti běžnému zdanění. Takový rozdíl by se projevil v konečné ceně ale jen tehdy, pokud by ostatní náklady a marže zůstaly stejné.
Od listopadu ale řidiči nedostanou další slevu o 2,35 Kč na litr.
Nižší daň už platí v říjnu a vláda nyní prodloužila jen její platnost. Pro listopad se tak odkládá návrat původního zdanění. Cenový strop se může změnit i během měsíce
Ministerstvo financí při výpočtu vychází z průměrných cen paliv ve velkoobchodě a na burze za tři dny. Připočítá k nim regulovanou marži a DPH a každý pracovní den zveřejní maximální ceny pro následující den. Pokud tak paliva na trhu zdraží, může se zvýšit i cenový strop u čerpacích stanic. U nafty zůstává daňová úleva, která včetně DPH odpovídá přibližně 2,35 Kč na litr. Jde o pokračování říjnového opatření, nikoliv o další listopadovou slevu. Foto: Magnific
V rozmezí od 31. 10. do 2. 11. stanovilo ministerstvo
následující limity:
Typ paliva Maximální stanovená cena Regulovaný benzin 43,87 Kč/l Regulovaná nafta 49,45 Kč/l Maximální přípustné ceny včetně DPH podle Ministerstva financí.
Čerpací stanice mohou prodávat paliva i levněji. Ministerstvo je k tomu také
vyzývá a doporučuje využívat horní cenovou hranici jen výjimečně. Analytik upozorňuje i na náklady čerpacích stanic
Prodloužení opatření považuje analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek za rozumné
vzhledem k situaci na trhu. Současně ale upozorňuje, že regulace nemůže fungovat jako trvalé řešení.
Pro Českou tiskovou kancelář (ČTK), jejíž zprávu zveřejnily
České noviny, řekl:
„Stát nemůže donekonečna určovat ceny bez ohledu na to, za kolik čerpací stanice paliva nakupují.“
Podle Lajska mohou mít s omezením marží potíže zejména
provozovatelé s vyššími náklady. I proto doporučuje dopady průběžně vyhodnocovat. Při tankování porovnávejte konkrétní pumpy
Za užitečné považuji především to, že řidiči znají pravidla alespoň na další měsíc. Při hledání levnějšího tankování bych ale nezapomínala
porovnávat stanice na plánované trase. Padesát haléřů rozdílu znamená u padesátilitrové nádrže 25 korun. Cenové stropy u běžného benzinu a nafty budou pokračovat i v listopadu. Vláda prodloužila mimořádná opatření do 30. listopadu 2026. Foto: Magnific
Stejně jako u dalších úspor v domácím rozpočtu se vyplatí
počítat celý výdaj. U vzdálenější pumpy tedy i palivo spotřebované cestou.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, ceskatelevize.cz, mf.gov.cz, e-sbirka.gov.cz, ceskenoviny.cz