Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pastrňák si dopisuje s 91letou legendou Bostonu. Jeho rekord brzy překoná

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Johnny Bucyk drží střelecký rekord Bostonu téměř 59 let. Teď se k němu blíží David Pastrňák a jednadevadesátiletá legenda mu to ve zprávách přeje.
Pastrňák si dopisuje s 91letou legendou Bostonu. Jeho rekord brzy překoná

Pastrňák si dopisuje s 91letou legendou Bostonu. Jeho rekord brzy překoná

Zdroj: Boston Bruins
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 17:16

Reklama
Další články z SportyŽivě
Ze sestavy Slavie vypadl reprezentant Provod. Kouč Trpišovský naznačil zdravotní problémy
Ze sestavy Slavie vypadl reprezentant Provod. Kouč Trpišovský naznačil zdravotní problémy
Slávistický poklad Suleiman a jeho posedlost fotbalem. Pouští si i šestnáct let staré zápasy
Slávistický poklad Suleiman a jeho posedlost fotbalem. Pouští si i šestnáct let staré zápasy

Dva góly a asistence v Jablonci. Devatenáctiletý Mubarak Suleiman z nigerijské akademie se za necelý rok...

Rozmíška mezi českými trenéry. Kouč Olomouce Hapal volal do Plzně Kováčovi
Rozmíška mezi českými trenéry. Kouč Olomouce Hapal volal do Plzně Kováčovi

Plzeň podle iSportu sondovala olomouckého záložníka Pétera Barátha. Pavel Hapal to nenechal být a v týdnu...

Nekompromisní postoj kouče Plekance k návratu Rusů na světovou scénu. Z rozhodnutí je v šoku
Nekompromisní postoj kouče Plekance k návratu Rusů na světovou scénu. Z rozhodnutí je v šoku

Asistent Kladna a reprezentace Tomáš Plekanec ostře odmítl verdikt, který vrací Rusko na šampionáty IIHF....

Trenér Zbrojovky Svědík po porážce s Olomoucí zuřil. Hráče ale překvapivě ušetřil
Trenér Zbrojovky Svědík po porážce s Olomoucí zuřil. Hráče ale překvapivě ušetřil

Zbrojovka prohrála v Olomouci 0:3 a jen v prvním poločase dovolila Sigmě patnáct střel. Svědík přiznal, že...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.