Pastrňák si dopisuje s 91letou legendou Bostonu. Jeho rekord brzy překoná

Sobotní večer 31. října 2026, TD Garden. V klubové lóži pro bývalé hráče sedí Johnny Bucyk s manželkou Terri, jako na každém domácím zápase Bruins. V první třetině se Pastrňák řítí sám na brankáře Chicaga a ve 13:05 skóruje. Je to jeho 428. gól v dresu Bostonu, o jeden víc, než kolik jich nastřílel Patrice Bergeron. Český kapitán se tím posunul na třetí místo klubové historie. Před ním zůstali jen dva muži: Phil Esposito se 459 góly a Bucyk se 545. Oba přitom říkají totéž. Pastrňák je překoná. A Bucyk dodává, že s ním je v kontaktu: po zápasech si spolu občas popovídají, a když se stane něco velkého, pošle mu zprávu. Pastrňák mu vždycky odepíše.
Zpráva, když se stane něco velkého
Nejde o každodenní konverzaci. Bucyk podle rozhovoru pro
NHL.com popisuje spíš průběžný kontakt mezi klubovou legendou a současným kapitánem. Přesné znění zpráv zveřejněno není, rámec je ale jasný: gratulace, podpora a uznání při velkých milnících. Pastrňáka popisuje jako velmi slušného a komunikativního „dobrého kluka“, který odpoví, kdykoli se ho člověk na něco zeptá.
Bucyk do Bostonu patří stejně pevně jako led v TD Garden. Bývalý kapitán, člen Síně slávy, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu z let 1970 a 1972. Na čele klubové tabulky střelců stojí od 2. prosince 1967. Tehdy ještě nebyl na Měsíci žádný člověk a Československo mělo před sebou Pražské jaro.
A přesto rekord nedrží zuby nehty. Podle Bucyka už je čas, aby ho měl někdo jiný. Až ho Pastrňák překoná, bude prý velmi šťastný. Žádná nostalgická lítost, žádné „za nás se hrálo jinak“. Podle nás je právě tohle na celém příběhu nejsilnější: muž, který si rekord hlídá skoro šest desetiletí, ho sám podává dál.
Gól, který zapadl do bláznivého večera
Rekordní trefa vznikla z akce dvou Čechů. Pavel Zacha získal puk ve vlastní třetině a bekhendem poslal dlouhou přihrávku přes půl kluziště na rozjetého Pastrňáka. Ten šel sám na branku a nezaváhal. „Výborná přihrávka,“ ocenil po zápase parťáka. Po takové akci už měl podle svých slov jednoduchou práci.
Večer ale zdaleka neskončil. Boston ve třetí třetině prohrával 2:4, Morgan Geekie vyrovnal dvanáct sekund před koncem a Elias Lindholm rozhodl v prodloužení v čase 2:32. Výhra 5:4 přišla po dvou porážkách v řadě a Pastrňák mluvil hlavně o ní. Dva body po těžkém zápase byly podle něj důležitější než osobní statistika.
Když přece jen přišla řeč na Bergerona, odpověděl s respektem. Bergerona nazval legendou a přítelem a dodal, že je jedním z důvodů, proč ho vůbec mohl předstihnout. Byl totiž důležitou součástí jeho kariéry a Pastrňák je vděčný, že se od něj mohl učit. Trenér Marco Sturm to shrnul stručně: takový milník v jednom klubu, navíc v Bostonu, ukazuje, jakým je Pastrňák hráčem a střelcem.
Esposito: Má stejnou ránu jako já
Druhá legenda, čtyřiaosmdesátiletý Phil Esposito, mluví o Pastrňákovi jako o kolegovi od řemesla. Chválí jeho hokejovou chytrost, pohyb do volného prostoru, postavení v přesilovce a hlavně rychlost, s jakou dostane střelu z hokejky.
Rozdíl mezi nimi Esposito vysvětluje dobou. V sezoně 1970/71 vyslal na branku 550 střel, což je dodnes rekord NHL. Pastrňákův nejplodnější ročník 2022/23 přinesl 407 střel a 61 gólů. I tak je to dvanácté místo v historickém pořadí střel za sezonu. Dnes podle Esposita hráči víc blokují, výstroj je lepší a objem jako za jeho časů se už nedá zopakovat. Pro Pastrňáka odhaduje ideál kolem 340 až 370 střel za sezonu.
Porovnání tempa ukazuje, proč má Esposito v Bostonu výsadní postavení. A zároveň proč Pastrňák do této společnosti patří:
Hráč Góly za Boston Zápasy Gólů na zápas Phil Esposito 459 625 0,73 David Pastrňák 428 848 0,50 Johnny Bucyk 545 1 436 0,38 Patrice Bergeron 427 1 294 0,33
Esposito střílel v jiné lize a v jiné době, jeho čísla jsou mimo dosah. Pastrňák je ale v přepočtu na zápas výrazně produktivnější než Bucyk i Bergeron. Bucyk si svůj rekord budoval dlouhověkostí, Esposito vsadil na koncentrovanou palbu. Pastrňák stojí někde mezi nimi a to je pro honbu za rekordy nejlepší výchozí pozice.
Kdy padne Esposito a kdy Bucyk
Teď k počtům. K dorovnání Esposita chybí Pastrňákovi 31 gólů, k samostatnému druhému místu 32. Po zápase s Chicagem má v sezoně na kontě 8 gólů a 11 asistencí a Boston odehrál 15 utkání. Do konce základní části zbývá 69 zápasů.
Na Esposita potřebuje Pastrňák zakončit sezonu 2026/27 se 40 góly. U hráče, který už jednou dal 61, je to realistický cíl. Při současném tempu (8 gólů v 15 zápasech) by se na 460 dostal zhruba kolem šedesátého dalšího týmového zápasu. Orientačně tedy ve druhé polovině března 2027. Na Bucyka chybí 117 gólů k vyrovnání a 118 k překonání. Při běžném střeleckém tempu je to horizont několika dalších sezon. Spíš dvou až tří než jedné.
Pokud se vyhne zraněním a udrží současnou formu, dá se čekat, že druhé místo klubové historie oslaví ještě v této sezoně, na jaře 2027. Klubový rekord je běh na delší trať. Bucyk ale dal najevo, že na tu chvíli rád počká.
Druhý nejlepší český střelec v NHL
Pastrňák už dávno nepřepisuje jen bostonské tabulky. Podle
NHL Stats Pack předstihl Patrika Eliáše a v počtu gólů mezi hráči narozenými v Česku je druhý. Eliáš skončil na 408 trefách, Pastrňák jich má teď 428. Před ním zůstává jen Jaromír Jágr se 766 góly, což je pořád vzdálená meta. V kanadském bodování byl v lednu 2026 třetí za Jágrem a Eliášem.
Čeští fanoušci mohou honbu za rekordy sledovat i v noci. Nejbližší program Bostonu:
3. listopadu v 1:00, doma proti Vegas 6. listopadu v 1:00, v Pittsburghu 8. listopadu v 19:00, doma proti Floridě, tedy výjimečně v pohodlném večerním čase
Práva na NHL mají v sezoně 2026/27 v Česku Nova a Prima. Vybrané zápasy vysílají Nova Action a Prima Sport, placeně jsou k dispozici na Nova Sport, v Oneplay i na Prima+. Všechny zápasy s anglickým komentářem nabízí NHL.tv na platformě DAZN. Který duel Bostonu se objeví v programu konkrétní stanice, je potřeba ověřit průběžně. Celkový přehled nabízí
průvodce NHL.com.
Až jednou Pastrňák vstřelí gól číslo 546, Bucyk bude nejspíš sedět ve stejné lóži jako v sobotu. A v telefonu českého kapitána se objeví zpráva od muže, který na tu chvíli čekal skoro šedesát let.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek